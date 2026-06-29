Nowy smartfon Samsunga to „potwór następnego poziomu”

Producent z Korei Południowej oficjalnie zaprezentował nowy smartfon Samsung Galaxy M47 5G, który – jak twierdzi – jest potworem następnego poziomu.

Nowy smartfon Samsung Galaxy M47 5G ma nawet atrakcyjną specyfikację techniczną

Koreańczycy nazywają swój nowy model w ten sposób, nawiązując do jego nazwy, ponieważ po angielsku „potwór” to „monster”. Wcześniej wprowadzone na rynek smartfony z serii Galaxy M również nazywano „potworami” i – jak widać – producent konsekwentnie to robi.

Nowy smartfon Samsung Galaxy M47 5G ma oferować m.in. uwolnioną wydajność oraz bezproblemową obsługę wielu zadań jednocześnie i gaming bez opóźnień dzięki zastosowaniu szybkich pamięci RAM LPDDR5X i UFS 3.1. W materiałach promocyjnych producent skrzętnie ukrywa jednak informację o zastosowanym procesorze, a mówi się, że wybrano układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm), który bynajmniej wydajnościową „bestią” nie jest.

Samsung Galaxy M47 5G (źródło: Samsung)

Użytkownicy mają również liczyć na długi czas pracy dzięki akumulatorowi o pojemności 6000 mAh, który naładują szybko z mocą 45 W, a podczas grania będą mogli skorzystać z funkcji ładowania obejściowego (wówczas prąd trafia bezpośrednio do podzespołów, omijając baterię, co ma wydłużyć jej żywotność w dobrej kondycji).

Nowy smartfon Samsung Galaxy M47 5G ma też 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass Victus+ oraz 12 Mpix aparat na przodzie. Na tył zaś trafiły trzy aparaty: główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro.

Samsung Galaxy M47 5G (źródło: Samsung)

Smartfon Samsung Galaxy M47 5G debiutuje z systemem operacyjnym Android 16 z nakładką One UI 8.5 i producent deklaruje, że zapewni mu 6 aktualizacji Androida i poprawki zabezpieczeń przez 6 lat.

Samsung Galaxy M47 5G – cena, dostępność

Najnowszy smartfon Samsunga będzie dostępny w sprzedaży w Indiach od 4 lipca 2026 roku w cenie zaczynającej się od 22999 rupii (równowartość około 915 złotych).

Na tę chwilę nie ma informacji, czy pojawi się też na innych rynkach. W Polsce już dziś jest dostępny bardzo podobny smartfon Samsung Galaxy A27 5G w cenie od 1529 złotych. Największą różnicą jest mniejszy akumulator, obsługujący wolniejsze ładowanie (odpowiednio 5000 mAh i maksymalnie 25 W).