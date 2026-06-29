Zapewne coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, kiedy zadebiutują iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i iPhone Ultra. Jeden z branżowych informatorów, specjalizujący się w ujawnianiu planów Apple, twierdzi, że są dwa scenariusze.

Kiedy premiera iPhone 18 Pro i iPhone Ultra? Są dwa scenariusze

Gigant z Cupertino przez lata przyzwyczaił klientów do prezentacji nowych, high-endowych smartfonów jesienią każdego roku. Najczęściej miało to miejsce we wrześniu, choć w 2020 roku zdarzyło się odstępstwo od tej „normy” z wiadomego powodu – iPhone 12 i iPhone 12 Mini zadebiutował wraz z iPhone’ami 12 Pro i 12 Pro Max w październiku.

W 2026 roku jesienna konferencja Apple odbyć ma się zgodnie z oczekiwaniami. Mark Gurman z Bloomberga twierdzi, że iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i iPhone Ultra zostaną zaprezentowane we wtorek, 8 września lub środę, 9 września 2026 roku.

Dla przypomnienia, seria iPhone 17 miała premierę we wtorek, 9 września 2025 roku. Rodzina iPhone 16 również zadebiutowała 9 września – 2024 roku, ale wtedy to był wyjątkowo poniedziałek, jednak była to strategiczna decyzja, związana z wyborami prezydenckimi w USA.

Niewykluczone, że w kolejnych tygodniach i miesiącach pojawią się kolejne informacje na temat daty premiery nowych, flagowych smartfonów Apple i niedługo dowiemy się nieoficjalnie, którą datę Amerykanie ostatecznie wybrali. Oficjalnie natomiast oni sami potwierdzą to dopiero na początku września.

Wrześniowa konferencja Apple w 2026 roku będzie nietypowa

O ile sam termin wrześniowej konferencji będzie (najprawdopodobniej) typowy, bez względu na to, czy Amerykanie wybiorą wtorek, czy środę, to samo wydarzenie będzie nietypowe z wielu powodów.

Po pierwsze, poprowadzi je – po raz pierwszy – nowy CEO Apple, John Ternus. Po drugie, zaprezentuje on pierwszy składany smartfon Apple – iPhone Ultra. Po trzecie, we wrześniu 2026 roku premiery nie doczeka się iPhone 18 bez żadnych dopisków, ponieważ jego debiut został przesunięty na wiosnę 2027 roku (wtedy też do oferty dołączą iPhone 18e i iPhone Air 2. generacji).