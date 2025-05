Kupujesz jeden z tych smartfonów i 700 złotych jest Twoje

Wystartowały nowe promocje na smartfony. Jedna z nich pozwoli na odebranie nawet 700 złotych po zakupie urządzenia z serii Oppo Reno 13 5G. Z kolei klienci Plusa mogą otrzymać 500 złotych po nabyciu modelu Realme 14 Pro 5G lub Oppo Reno 13 F 5G. Jak skorzystać z oferty?

Kupujesz smartfon Oppo i odbierasz do 700 złotych – zasady promocji

Seria Oppo Reno 13 5G zadebiutowała w Polsce w lutym 2025 roku, a teraz dzięki najnowszej promocji cashback w zależności od modelu można odzyskać:

700 złotych po zakupie Oppo Reno 13 Pro 5G;

700 złotych po zakupie Oppo Reno 13 5G;

200 złotych po zakupie Oppo Reno 13 FS 5G.

Promocja cashback na smartfony z serii Oppo Reno 13 5G (źródło: Oppo)

Jak skorzystać z promocji Oppo i odebrać nawet 700 złotych po zakupie smartfona z serii Oppo Reno 13 5G?

Aby skorzystać z promocji, należy zakupić smartfon do 28 maja 2025 roku (u jednego ze wskazanych partnerów handlowych) i zachować paragon bądź fakturę. Następnie konieczne jest uruchomienie urządzenia z aktywną kartą SIM polskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych (sprzęt musi działać minimum 5 minut). Użytkownik musi również zaakceptować warunki licencji EULA.

Po wykonaniu tych kroków należy do 4 czerwca 2025 roku założyć konto i zarejestrować zakupiony smartfon na stronie promocji. Jeśli sprzęt zostanie zarejestrowany prawidłowo i pula nagród nie będzie jeszcze wyczerpana, klient zyska uprawnienie do uzyskania czeku Blik. Zostanie on przekazany za pośrednictwem SMS – w pierwszej kolejności użytkownik otrzyma kod PIN, a w ciągu kolejnych 24 godzin unikalny cyfrowy kod Blik.

Co istotne – jedna osoba może odebrać jedną nagrodę. Czek jest ważny przez 14 dni. Aby zrealizować bon, należy skorzystać z bankomatu, wybrać opcję wypłaty czeku Blik i wpisać kwotę uzyskanej nagrody. Następnie konieczne jest wprowadzenie 9-cyfrowego czeku i zatwierdzenie go PIN-em.

Zasady promocji (źródło: Oppo)

W promocji uczestniczą sklepy stacjonarne RTV Euro AGD, Media Markt, Media Expert, Play i Plus, a także sklepy internetowe RTV Euro AGD, Media Markt, Media Expert, x-kom, Play, Plus, Orange i oficjalny sklep Oppo na Allegro.

Regulamin promocji (PDF)

Jak skorzystać z promocji w Plusie i odebrać do 500 złotych po zakupie smartfona Oppo lub Realme?

Z podobnej promocji można również skorzystać u operatora Plus. Wśród modeli objętych promocją znalazł się Realme 14 Pro 5G oraz Oppo Reno 13 F 5G. Promocja ta obowiązuje do 1 czerwca 2025 roku. Po zakupie smartfona wystarczy wysłać SMS, a następnie oczekiwać na potwierdzenie zgłoszenia. W dalszej kolejności konieczne jest wybranie się do bankomatu operatora Euronet i odebranie 500 złotych.

Zasady promocji (źródło: Plus)

Specyfikacja smartfonów Oppo Reno 14 Pro 5G, Oppo Reno 13 5G, Oppo Reno 13 FS, Realme 14 Pro 5G, Oppo Reno 13 F 5G

Model smartfona Oppo Reno 14 Pro 5G Oppo Reno 13 5G Oppo Reno 13 FS Realme 14 Pro 5G Oppo Reno 13 F 5G Wyświetlacz 6,83 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1272×2800 pikseli,

Gorilla Glass 7i 6,59 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1256×2760 pikseli,

Gorilla Glass 7i 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1080×2400 pikseli,

Gorilla Glass 7i 6,77 cala,

OLED,

120 Hz,

2392×1080 pikseli 6,67 cala,

OLED,

120 Hz,

1080×2400 pikseli,

Asahi Dragontrail Star 2 Procesor MediaTek Dimensity 8350 MediaTek Dimensity 8350 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 MediaTek Dimensity 7300-Energy Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Pamięć 12 GB RAM,

512 GB na pliki 12 GB RAM,

256 GB na pliki 12 GB RAM,

512 GB na pliki 12 GB RAM,

512 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Aparaty (tył) – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)

– makro 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– makro 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)

– makro 2 Mpix (f/2.4) Aparat (przód) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 32 Mpix (f/2.4) 16 Mpix 32 Mpix (f/2.4) Łączność 5G, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 5G, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 5G, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 Akumulator 5800 mAh

ładowanie do 80 W

(brak ładowarki w zestawie) 5600 mAh

ładowanie do 80 W

(brak ładowarki w zestawie) 5800 mAh

ładowanie do 45 W

(brak ładowarki w zestawie) 6000 mAh

ładowanie do 45 W

(brak ładowarki w zestawie) 5800 mAh

ładowanie do 45 W

(brak ładowarki w zestawie) System

Android 15 (ColorOS 15)



Android 15 (ColorOS 15) Android 15 (ColorOS 15) Android 15

(Realme UI 6.0) Android 15 (ColorOS 15) Wymiary i masa 162,7×76,6×7,55 mm,

195 gramów 157,9×74,7×7,24-7,29 mm,

181 gramów 162,2×75,1×7,76-7,82 mm,

192 gramów 162,8×74,9×7,6 mm, 179 gramów 162,2×75,05×7,76 mm, 192 gramy Odporność IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69

Gdzie kupić? Realme 14 Pro 5G 12/512 GB ok. 1999 zł Plus Zawiera linki afiliacyjne.