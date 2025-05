Twój smartwatch Samsung Galaxy nie dostanie One UI 7 Watch

W ostatnim czasie o Samsungu w kontekście aktualizacji mówi się najczęściej niepochlebnie, ponieważ producent raz za razem rozczarowuje swoich klientów. Teraz zawiedzeni mogą poczuć się również właściciele smartwatchy Galaxy, aczkolwiek tutaj sprawa ma drugie dno.

Smartwatche Samsunga bez aktualizacji do One UI 7 Watch

W ostatnim czasie producent z Korei Południowej był zajęty aktualizacją do One UI 7 dla swoich smartfonów i tabletów. Równocześnie Samsung pracuje nad kolejnymi wersjami swojej nakładki – One UI 8 i One UI 8.5. A co z One UI 7 Watch, na które użytkownicy smartwatchy Galaxy również czekają? Wygląda na to, że się go nie doczekają.

Według informacji z różnych źródeł, które krążą po internecie, Koreańczycy nie planują udostępnić One UI 7 Watch dla zegarków ze swojej oferty. Taka wiadomość może być rozczarowująca dla klientów, jednak jest też dobra informacja. Wcale nie oznacza to, że firma z Korei Południowej postawiła krzyżyk na starszych smartwatchach.

Samsung zamierza bowiem postąpić podobnie jak w przeszłości Huawei – firma chce „zrównać” wersje One UI dla wszystkich urządzeń mobilnych, w związku z czym bezpośrednim następcą One UI 6 Watch będzie One UI 8 Watch. Hauwei natomiast „zrównał” numerację EMUI i numeracją Androida, począwszy od EMUI 8 w 2017 roku.

Dlaczego nie będzie One UI 7 Watch, skoro jest One UI 7?

Skoro Samsung udostępnił aktualizację do One UI 7, właściciele jego smartwatchy mogliby oczekiwać aktualizacji do One UI 7 Watch. I prawdopodobnie by ją dostali, gdyby nie fakt, że za kilka tygodni Google udostępni Androida 16, w związku z czym Koreańczycy intensywnie pracują nad One UI 8, które zadebiutuje już latem na pokładzie Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7.

Gdyby producent się uparł, mógłby wydać One UI 7 Watch, a chwilę potem One UI 8 Watch, lecz z logistycznego i praktycznego punktu widzenia łatwiej darować sobie „Siódemkę” i od razu przejść do „Ósemki”. Być może nie byłoby tak, gdyby One UI 7 zostało udostępnione wcześniej niż dopiero w kwietniu 2025 roku. Mówi się, że One UI 8 Watch zadebiutuje na pokładzie nowych Galaxy Watchy latem br.

Przy okazji warto wspomnieć, że beta testy One UI 8 podobno rozpoczną się już w czerwcu 2025 roku.