Smartfony z serii Oppo Reno 13 już w Polsce. Jest promocja na start

Od pierwszej zapowiedzi było jasne, że smartfony z serii Oppo Reno 13 to średniaki z potencjałem. Dziś wreszcie doczekaliśmy się ich sklepowej premiery w Polsce i dowiedzieliśmy się, ile trzeba zapłacić, by przekonać się o tym, co naprawdę potrafią.

Polska premiera serii Oppo Reno 13. Znamy ceny w złotówkach i szczegóły promocji na start

Fakt jest taki, że nie musieliśmy długo czekać. W miniony poniedziałek, 24 lutego 2025 roku, seria Oppo Reno 13 dotarła do Europy, a dziś – 27 lutego – smartfony spod tego znaku oficjalnie lądują w polskich sklepach. Dzięki temu poznaliśmy regularne ceny tych urządzeń, o które jednak przynajmniej przez kilka najbliższych dni nie muszą nas boleć głowy. Równocześnie wystartowała bowiem promocja na start.

Jeśli chodzi o ceny regularne, rozpoczynają się od 1399 złotych za najtańszy w stawce model Oppo Reno 13 F 5G i sięgają 3399 złotych za topowy smartfon Oppo Reno 13 Pro 5G. W ramach promocji na start ceny trzech spośród czterech premierowych urządzeń zostały obniżone o 200-400 złotych, a do tego nabywcy otrzymają prezent w postaci słuchawek Oppo Enco Buds 2 Pro wyposażonych w w przetworniki o średnicy 12,4 mm i zapewniających do 8 lub 38 godzin działania – odpowiednio: bez lub z etui.

Promocja obowiązuje od 27 lutego do 6 marca 2025 roku, wyłącznie u oficjalnych dystrybutorów Oppo, a więc między innymi w najpopularniejszych elektromarketach w Polsce.

Jeśli chodzi o konkretną ofertę, przedstawia się następująco:

Cena regularna Cena promocyjna

(do 6.03.2025) Prezent Oppo Reno 13 Pro 5G 3399 złotych 2999 złotych

(o 400 złotych taniej) Słuchawki

Enco Buds 2 Pro Oppo Reno 13 5G 2799 złotych 2499 złotych

(o 300 złotych taniej) Słuchawki

Enco Buds 2 Pro Oppo Reno 13 FS 5G 1699 złotych 1499 złotych

(o 200 złotych taniej) Słuchawki

Enco Buds 2 Pro Oppo Reno 13 F 5G 1399 złotych – –

Gwoli przypomnienia – specyfikacja Oppo Reno 13 Pro, Reno 13, Reno 13 FS i Reno 13 F

O samej charakterystyce poszczególnych modeli spośród tej czwórki rozpisywałem się już wcześniej. Tym razem proponuję więc tylko przypomnienie tabelki z podsumowaniem i porównaniem specyfikacji tych urządzeń:

Oppo Reno 13 Pro 5G Oppo Reno 13 5G Oppo Reno 13 FS 5G Oppo Reno 13 F 5G Wyświetlacz 6,83 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1272×2800 pikseli,

Gorilla Glass 7i 6,59 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1256×2760 pikseli,

Gorilla Glass 7i 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1080×2400 pikseli,

Gorilla Glass 7i 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1080×2400 pikseli,

Gorilla Glass 7i Procesor MediaTek Dimensity 8350 MediaTek Dimensity 8350 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Pamięć 12 GB RAM,

512 GB na pliki 12 GB RAM,

256 GB na plki 12 GB RAM,

512 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Aparaty (tył) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – monochromatyczny 50 Mpix (f/1.8),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro 50 Mpix (f/1.8),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro Aparat (przód) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 32 Mpix (f/2.4) 32 Mpix (f/2.4) Łączność 5G, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 5G, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 Akumulator 5800 mAh,

ładowanie do 80 W 5600 mAh,

ładowanie do 80 W 5800 mAh,

ładowanie do 45 W 5800 mAh,

ładowanie do 45 W System Android 15 (ColorOS 15) Android 15 (ColorOS 15) Android 15 (ColorOS 15) Android 15 (ColorOS 15) Wymiary i waga 162,7×76,6×7,55 mm,

195 g 157,9×74,7×7,24-7,29 mm,

181 g 162,2×75,1×7,76-7,82 mm,

192 g 162,2×75,1×7,76-7,82 mm,

192 g Odporność IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69

Wszystkie wyżej przedstawione modele są już dostępne w polskich sklepach z elektroniką.

I jak? Czy, znając już ceny, któryś z modeli zainteresował Cię na tyle, by stać się Twoim nowym smartfonem?