Chińczycy dokonali niemożliwego. Smartfon idealny

Jaki zarzut klienci mają najczęściej wobec telefonów? Zbyt krótki czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Zaprezentowany dziś smartfon Realme rozwiązuje ten problem, aczkolwiek na razie tylko w teorii.

Smartfon Realme z akumulatorem o pojemności 10000 mAh

Jesteśmy w momencie, gdy ~5000 mAh przestaje być „przeciętną” pojemnością akumulatora w smartfonie. Chińscy producenci wprowadzają na rynek coraz więcej modeli z bateriami, które mają ~6000 lub nawet ~7000 mAh, a mimo to nie są cegłami i nie są nieakceptowalnie ciężkie.

Smartfon Realme podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej, gdyż wyposażono go w akumulator o pojemności aż 10000 mAh. I choć może to robić (dosłownie) ogromne wrażenie, to na tę chwilę jest to konstrukcja jedynie koncepcyjna. Producent deklaruje jednak, że będzie chciał zastosować swoje najnowsze osiągnięcia w konsumenckich urządzeniach.

Koncepcyjny smartfon Realme z akumulatorem o pojemności 10000 mAh (źródło: Realme)

Smartfon z akumulatorem 10000 mAh, który nie jest cegłą

Pomimo zamontowania akumulatora o pojemności aż 10000 mAh, koncepcyjny smartfon Realme ma tylko 8,5 mm grubości, co jest zdumiewającą wartością w takim przypadku. Co więcej, waży „ponad 200 gramów” (producent nie podał dokładnej wagi), co również może wydawać się wręcz niewiarygodne.

Chińczycy zdołali połączyć akumulator o pojemności 10000 mAh ze smukłą obudową i relatywnie niską wagą dzięki wykorzystaniu bardzo wysokiej ilości krzemu. Jest go aż 10%, co jest rekordowo wysoką wartością w przypadku smartfona. Dzięki temu gęstość energii wynosi 887 Wh/l.

Producent był zdolny „upchnąć” akumulator o pojemności 10000 mAh również dzięki wykorzystaniu Mini Diamond Architecture. W praktyce oznacza to zmniejszenie wielkości niezbędnych podzespołów – przykładowo płyta główna ma szerokość tylko 23,4 mm, co jest rekordową wartością w urządzeniu mobilnym z Androidem.

Koncepcyjny smartfon Realme z akumulatorem o pojemności 10000 mAh wykorzystuje ponad 60 międzynarodowych patentów. To daje nadzieję, że urządzenia marki z tak „wielkimi” bateriami będą dostępne globalnie. Wcześniej jednak globalnie zadebiutować ma model Realme GT 7, który zaprezentowano pierwotnie w Chinach w kwietniu 2025 roku.