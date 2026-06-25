Niby zwykły smartfon, a specyfikacja jak dla żołnierza

Każdy z nas ma zbliżone wyobrażenie co do tego, jak powinien wyglądać smartfon wytrzymujący trudne warunki. Wzmocnione rogi, grube ramki, te sprawy. Wychodzi jednak na to, że da się stworzyć solidny sprzęt, który na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się od standardowych rywali.

Specyfikacja smartfona FCNT Arrows Alpha 2

Prezentacja urządzenia to dobra okazja do przypomnienia, że nie tylko Sony jest japońską firmą, mającą w ofercie smartfony. Na lokalnym rynku działa również Sharp czy Fujitsu Connected Technologies Limited – w skrócie FCNT – który od 2023 roku jest częścią Lenovo.

Gdyby smartfon pojawił się na innych rynkach, byłby to konkurent w klasie średniej-wyższej. Świadczy o tym między innymi układ mobilny, czyli MediaTek Dimensity 8350 Extreme, połączony z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej lub konfiguracją 12 GB + 512 GB. Producent zdecydował się na wirtualne rozszerzanie RAM-u oraz dedykowany slot na kartę microSD.

FCNT Arrows Alpha 2 (Źródło: NTT Docomo)

Na front urządzenia trafił 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED LTPO o rozdzielczości Full HD+, maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 3000 nitów. Z tyłu znajdują się tylko dwa aparaty. Główna jednostka oparta jest na matrycy Sony Lytia 710 o rozdzielczości 50 Mpix i z możliwością nagrywania materiałów w 4K i 60 klatkach na sekundę. Zarówno ultraszeroki kąt, jak i przednia kamera do selfie, wyposażono w sensory 50 Mpix.

FCNT Arrows Alpha 2 ma akumulator o pojemności 5370 mAh z opcją ładowania o mocy 90 W. Jak każdy współczesny smartfon, wyposażono go również w autorskie rozwiązania z zakresu AI, tu występujące pod nazwą „arrows AI”. Producent przewiduje trzy duże aktualizacje systemu Android oraz pięć lat wsparcia łatkami bezpieczeństwa.

FCNT Arrows Alpha 2 (Źródło: NTT Docomo)

Tym, co wydaje się zaskakujące w możliwościach smartfona, jest jego odporność. Płaska konstrukcja z obu stron ze szkłem Gorilla Glass Victus 2 z przodu i gładkie, aluminiowe ramki nie zdradzają, że Arrows Alpha 2 przeszedł aż 23 testy wchodzące w skład MIL-STD-810H, czyli systemu norm wojskowych stosowanych przez amerykańskie wojsko. Według FCNT urządzenie jest w stanie wytrzymać upadek na beton z wysokości 180 centymetrów bez pęknięcia ekranu. Oprócz tego obudowa oferuje wodo- i pyłoszczelność zgodnie z normą IP69.

Smartfon będzie dostępny u japońskiego operatora sieci NTT Docomo od sierpnia 2026 roku. Jego cena nie jest jeszcze znana.