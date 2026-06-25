Instagram testuje nowe funkcje. Ułatwią wspólne oglądanie i odkrywanie nowych treści

Meta pochwaliła się testami nowych funkcji na Instagramie. Dzięki nim jeszcze łatwiej odkryjesz nowe treści i obejrzysz je wspólnie z rodziną oraz znajomymi. Firma ma też w planach wprowadzenie nowych formatów.

Te nowe funkcje Instagrama mogą przyciągnąć kolejnych użytkowników

Aplikacja Instagram testowo zadebiutowała na telewizorach w zeszłym roku, a w lutym 2026 roku oficjalnie trafiła na duże ekrany z Google TV. Teraz Meta informuje, że rozszerza dostępność aplikacji społecznościowej również na telewizory Samsung Smart TV wyprodukowane od 2020 roku na terenie USA. To jednak nie koniec, gdyż właściciel Facebooka rozpoczął testowanie kolejnych funkcji i eksperymentowanie z nowymi formatami treści.

Meta twierdzi, że użytkownicy Instagrama na telewizorach to często wspólne doświadczenie i oglądanie treści z rodziną czy znajomymi. Podczas odkrywania znajomi mogą w swoim gronie wymieniać się rekomendacjami czy rozmawiać na temat odtwarzanych nagrań, a wszystko to w czasie rzeczywistym. Dlatego też firma opracowała nowe funkcje, aby wspólne oglądanie i dzielenie się treściami było łatwiejsze.

Wśród testowanych opcji Meta wspomina o:

kanałach zorganizowanych wokół zainteresowań danego użytkownika, dzięki którym łatwiej można znaleźć treści,

przesyłaniu rolek bezpośrednio ze smartfona na ekran telewizyjny – opcja ta jest już dostępna w Google TV i Fire TV,

możliwości odtwarzania historii na dużym ekranie bez konieczności tłoczenia się przy małym ekranie smartfona,

wideo w poziomie, co według Mety pozwoli nie tylko na wygodniejsze oglądanie, ale również umożliwi twórcom na dodarcie do nowych „telewizyjnych” odbiorców.

Instagram na telewizory (źródło: Meta)

Testy nowych formatów treści w Instagramie na telewizory

Meta w komunikacie podkreśla, że oglądanie telewizji różni się od tradycyjnego oglądania na smartfonie. Dlatego też firma bada kolejne formaty, jakie mogłyby trafić bezpośrednio na duże ekrany. Właściciel Instagrama rozważa trzy nowe formaty, takie jak:

możliwość tworzenia i udostępniania dłuższych materiałów wideo przez twórców,

seriale złożone z wielu odcinków, oparte na zachowaniu widzów,

prowadzenie transmisji z wydarzeń na żywo.

Firma zaznacza, że twórcy pomagają kształtować przyszłość Instagrama w telewizji, a wdrożenie dłuższych formatów, epizodów czy transmisji na żywo może uzupełnić dotychczasowe sposoby korzystania z platformy.