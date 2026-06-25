Oby te słuchawki trafiły do Polski. To balans, jakiego oczekuję

Słuchawki OnePlus Nord Buds 4 oficjalnie zadebiutowały na rynku. To model z gatunku tych, które nie imponują jedną konkretną cechą, ale wydają się idealnie zbalansowane pod kątem zwykłych użytkowników.

Słuchawki OnePlus Nord Buds 4 – wielkie możliwości na niższej półce

Słuchawki OnePlus Nord Buds 4 zostały wyposażone w 12-milimetrowe przetworniki z powłoką tytanową. Według producenta oferują czyste i bogate brzmienie z mocnymi basami. Brzmi nieźle, podobnie jak wzmianka o equalizerze w aplikacji, ale gorsza wiadomość jest taka, że obsługiwane są wyłącznie absolutnie podstawowe kodeki SBC i AAC.

Stabilne połączenie z telefonem i niskie opóźnienia (zaledwie 47 ms) zapewnia technologia Bluetooth 6.1. Istnieje nawet możliwość równoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami (pod jednym warunkiem: że oba mają logo OnePlus).

OnePlus Nord Buds 4 (fot. OnePlus)

Dzięki systemowi aktywnej redukcji hałasu (ANC) o skuteczności sięgającej aż 52 dB można liczyć na komfortowe warunki do słuchania muzyki i prowadzenia rozmów – nawet w bardziej zatłoczonych miejscach, takich jak galerie handlowe. Podczas połączeń do akcji wchodzi sześć mikrofonów wykorzystujących sztuczną inteligencję do podbijania głosu i eliminacji szumu wiatru o prędkości do 25 km/h. Oczywiście, nie zabrakło też trybu transparentnego.

Zgodnie z obowiązującymi trendami producent nie zapomniał też o sztucznej inteligencji. Zapewni ona dostęp do alarmów, powiadomień i informacji pogodowych, a także odpowiada na pytania zadawane przez użytkowników.

Słuchawki wytrzymują do 13 godzin (lub 6,5 godziny z ANC) na jednym ładowaniu. Wraz z etui ładującym zaś są w stanie działać nawet przez 54 godziny (lub 27 godzin z ANC), nim będą wymagać użycia tradycyjnej ładowarki. Warto też wspomnieć, że akumulator został poddany testom, z których wynika, że zachowa dobrą kondycję nawet po 1000 cykli.

OnePlus Nord Buds 4 (fot. OnePlus)

Mocną stroną ma być także lekkość: pojedyncza słuchawka waży tylko 4,3 grama, a cały zestaw z etui – 42,5 grama. Mimo to całość cechuje się pyło- i wodoodpornością w klasie IP55. Pozostając w temacie konstrukcji, do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: zielono-niebieska (Astral Teal) oraz klasyczna czarna (Stellar Black).

OnePlus Nord Buds 4 vs OnePlus Nord Buds 3 – porównanie

Nowe słuchawki stanowią duży krok naprzód względem poprzedniej generacji. Zestawiłem ze sobą te modele w poniższej tabelce:

OnePlus Nord Buds 4 OnePlus Nord Buds 3 Przetworniki 12 mm

(z tytanową powłoką) 12,4 mm

(tradycyjne) ANC Do 52 dB Do 32 dB Mikrofony 6 mikrofonów + AI 4 mikrofony Wirtualny dźwięk przestrzenny Tak Tak Tryb gamingowy Tak Nie Łączność Bluetooth 6.1 Bluetooth 5.4 Kodeki SBC, AAC SBC, AAC Czas pracy Do 13 godzin

(54 godzin z etui) Do 12 godzin

(43 godzin z etui) Odporność IP55 IP55

Ile kosztują słuchawki OnePlus Nord Buds 4?

Póki co słuchawki OnePlus Nord Buds 4 są dostępne w Indiach, gdzie ich sugerowana cena wynosi 3499 rupii, co obecnym kursie oznacza równowartość ~140 złotych. Na razie nie wiadomo, czy trafią też do sprzedaży w Polsce, ale można przypuszczać, że tak się stanie.