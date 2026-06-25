Niezwykły ruch Samsunga. Prawie 10-letnie smartfony dostały aktualizację

Te smartfony Samsunga mają prawie dekadę. Tymczasem właśnie otrzymały aktualizację – owszem, niewielką, ale jednak.

Aktualizacja dla Samsunga Galaxy S8 i Galaxy Note 8

Lubię czasami zajrzeć do recenzji smartfonów (i innych urządzeń), które zadebiutowały wiele lat temu. Potrafią one zaskoczyć, podobnie jak dostępne wówczas możliwości niektórych sprzętów. Dobrym przykładem są omawiane smartfony Koreańczyków, których recenzje znajdziecie na Tabletowo.pl – Samsung Galaxy S8 i Samsung Galaxy Note 8.

Przyznam, że nawet dziś niektóre zdjęcia umieszczone w podlinkowanych recenzjach wyglądają naprawdę przyzwoicie. Docenić należy też autorskie pomysły Samsunga związane z oprogramowaniem i całkiem przyjemne wzornictwo, które zestarzało się w mniejszym stopniu niż wskazuje data premiery obu urządzeń – na rynek zostały one wprowadzone w 2017 roku.

Jeszcze bardziej niż same urządzenia zaskakuje najnowsza informacja. Otóż oba smartfony otrzymały aktualizację oprogramowania. Oczywiście nie wprowadza ona nowych funkcji i nie przynosi najnowszej wersji nakładki czy Androida 16, ale i tak zasługuje na uwagę.

Samsung Galaxy Note 8 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Aktualizację wydano po kilku latach przerwy

Ostatnia aktualizacja dla smartfonów Galaxy S8 i Galaxy Note 8 została wydana w 2022 roku. Wiele osób – co nie powinno dziwić – uznało, że te urządzenia już nie mogą liczyć na jakiekolwiek wsparcie. Tymczasem producent postanowił wszystkich zaskoczyć.

Użytkownik platformy X o nicku theonecid poinformował, że niedawno pojawiła się aktualizacja dla Galaxy S8 i Galaxy S8+. Wprowadzona ona bliżej nieokreślone optymalizacje, co sugeruje drobne zmiany w oprogramowaniu. Z kolei serwis SammyFans zauważa, że aktualizacja zawitała też na Galaxy Note 8 w USA.

Według SammyFans aktualizacja wprowadza poprawę stabilności, która ma usprawnić ogólne działanie urządzeń. Nie zmienia to jednak faktu, że te smartfony Samsunga nadal mają poprawki bezpieczeństwa z 2021 roku, więc w licznych scenariuszach korzystanie z nich nie jest dobrym pomysłem.

Serwis Android Authority dodaje, że aktualizację dla Galaxy S8 i Galaxy Note 8 w sieci Verizon odnotowano w rejestrach zmian operatora. Możemy jeszcze dowiedzieć się, że w tym przypadku poprawki wydano 11 czerwca i także skupione są na stabilności i wydajności.

Należy tutaj przypomnieć historię z początku tego roku. Wówczas Apple wydało aktualizację dla 12-letniego iPhone’a.