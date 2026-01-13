Samsung Galaxy Z Flip 8 może Cię zachwycić i rozczarować jednocześnie

Samsung od dawna stawia na ewolucję, a nie rewolucję. W 2026 roku podejście producenta nie zmieni się, w związku z czym nadchodzący składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 zarówno zachwyci, jak i rozczaruje.

Samsung Galaxy Z Flip 8 nie będzie rewolucyjny, ale i tak może zachwycić

Pierwszy składany smartfon z serii Galaxy Z Flip zadebiutował w lutym 2020 roku. Trzeci model z tej linii – Samsung Galaxy Z Flip 3 – przyniósł większy ekran zewnętrzny, który w Galaxy Z Flip 5 zwiększył swoją przekątną do 3,4 cala, a w Galaxy Z Flip 7 do 4,1 cala.

Równocześnie Samsung sukcesywnie zwiększał pojemność akumulatora i zmniejszał grubość kolejnych modeli:

Galaxy Z Flip 1. generacji – 3300 mAh i 7,2 mm,

Galaxy Z Flip 5G – 3300 mAh i 6,9 mm,

Galaxy Z Flip 3 – 3300 mAh i 6,9 mm,

Galaxy Z Flip 4 – 3700 mAh i 6,9 mm,

Galaxy Z Flip 5 – 3700 mAh i 6,9 mm,

Galaxy Z Flip 6 – 4000 mAh i 6,9 mm,

Galaxy Z Flip 7 – 4300 mAh i 6,5 mm.

Nie pozostało to jednak bez wpływu na wagę kolejnych smartfonów. Galaxy Z Flip 1. generacji, Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Z Flip 3 ważyły 183 gramy, a Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Flip 6 już 187 gramów. W przypadku Galaxy Z Flip 7 Samsung „dobił” zaś do 188 gramów.

Koreańczycy – na szczęście dla klientów – nie utrzymają jednak trendu wzrostowego w aspekcie wagi. Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 ma bowiem ważyć zaledwie 150 gramów, czyli aż o 38 gramów mniej niż poprzednik. Jak producent tego dokona – nie wiadomo, ale prawdopodobnie nie kosztem pojemności akumulatora, gdyż byłby to strzał w stopę i kolano równocześnie.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 jednak też rozczaruje

Samsung nie planuje natomiast zmian w konfiguracji aparatów, dlatego ponownie na zewnątrz znajdzie się aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix i ultraszerokokątny 12 Mpix, a wewnątrz 10 Mpix – podobnie jak w Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 6. Jak zauważa serwis Android Authority, specyfikacja aparatu ultraszerokokątnego nie zmieniła się od… początku serii Galaxy Z Flip.

Aparat główny na tyle Aparat ultraszerokokątny na tyle Aparat wewnętrzny Samsung Galaxy Z Flip 1. generacji 12 Mpix

f/1.8 12 Mpix

f/2.2 10 Mpix

f/2.4 Samsung Galaxy Z Flip 5G 12 Mpix

f/1.8 12 Mpix

f/2.2 10 Mpix

f/2.4 Samsung Galaxy Z Flip 3 12 Mpix

f/1.8 12 Mpix

f/2.2 10 Mpix

f/2.4 Samsung Galaxy Z Flip 4 12 Mpix

f/1.8 12 Mpix

f/2.2 10 Mpix

f/2.4 Samsung Galaxy Z Flip 5 12 Mpix

f/1.8 12 Mpix

f/2.2 10 Mpix

f/2.2 Samsung Galaxy Z Flip 6 50 Mpix

f/1.8 12 Mpix

f/2.2 10 Mpix

f/2.2 Samsung Galaxy Z Flip 7 50 Mpix

f/1.8 12 Mpix

f/2.2 10 Mpix

f/2.2 Samsung Galaxy Z Flip 8 (nieoficjalnie) 50 Mpix 12 Mpix 10 Mpix

Niewykluczone jednak, że Samsung wykorzysta inne sensory oraz zaimplementuje nowe funkcje, aczkolwiek gruntownych zmian klienci mają się nie spodziewać.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że Samsung nie planuje podwyżek cen flagowych smartfonów w 2026 roku. Dla przypomnienia, Galaxy Z Flip 7 kosztował w Polsce od 4999 złotych, a Galaxy Z Fold 7 od 8799 złotych.