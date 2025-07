Samsung Galaxy Z Flip 7 oficjalnie. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Samsung od dawna prezentuje dwa składane smartfony w jednym czasie: Folda i Flipa. Dotychczas moje serce mocniej biło do klapek, ale odkąd te większe składańce zaczynają być sensowne pod względem wymiarów, grubości i wagi, zaczynam powoli skręcać w ich stronę – z zainteresowaniem spoglądam w stronę świeżo pokazanego Samsunga Galaxy Z Fold 7. Nie oznacza to jednak, że obok Samsunga Galaxy Z Flip 7 przejdę obojętnie. Co to to nie. Spójrzmy, co sobą reprezentuje.

Zmiana z zewnątrz najważniejszą zmianą

Dotychczas można było mieć pretensje do Samsunga, że zewnętrzny ekran jest ograniczony – zarówno pod względem wielkości (niewykorzystany potencjał przestrzeni przedniego panelu), jak i funkcjonalności (bez Good Locka zewnętrzny ekran to tylko bajer). Powoli zaczyna się to zmieniać, a pierwsza jaskółką zwiastująca zmiany jest zwiększenie wyświetlacza z 3,4” do 4.1” (rozdzielczość 948×1048 pikseli). Co więcej, producent chwali się, że to właśnie w Galaxy Z Flip 7 zastosował najcieńszą ramkę wokół ekranu ze wszystkich telefonów ze swojego portfolio – jej grubość to zaledwie 1,25 mm. Jasność zewnętrznego ekranu wynosi z kolei 2600 nitów.

Funkcjonalność zewnętrznego ekranu nie zmieniła się – wciąż wyświetla jedynie widżety wybranych apelacji. To, czego wcześniej nie było, to wyświetlanie Now Bar na zablokowanym ekranie. To z kolei oznacza, że Now Brief też obecny jest w systemie – dokładnie tak samo, jak miejsce w serii Galaxy S25.

Wewnętrzny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X również urósł – z 6,7” do 6,9”. Mimo to udało się zachwiać szerokość telefonu na przyzwoitym poziomie 68,6 mm.

Pozostała specyfikacja Galaxy Z Flip 7

Specyfikacja Samsunga Galaxy Z Flip 7 obejmuje procesor Exynos 2500, 12 GB RAM i Androida 16. Za możliwości fotograficzne odpowiada główny aparat 50 Mpix, ultraszeroki 12 Mpix i przedni 10 Mpix, z kolei za czas pracy – akumulator o pojemności 4300 mAh, który naładujemy z mocą 25 W po kablu i 15 W indukcyjnie (możemy też zwrotnie udostępnić energię z mocą 7,5 W).

Na pokładzie nie zabrakło Bluetooth 5.4, WiFi 7 oraz konstrukcji odpornej zgodnie z klasą IP48. Co ciekawe, wprowadzono tu również obsługę Samsung Dex.

Jest też Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Z jakiegoś przedziwnego powodu Samsung postanowił zaprezentować dziś dwie klapki. Poza Galaxy Z Flip 7 jest też Galaxy Z Flip 7 FE. Równie dobrze mógłby się nazywać Galaxy Z Flip 6 v2 – zaraz zobaczycie dlaczego.

Sprawa jest prosta – to doskonale znana nam z poprzednika bryła. Oznacza to, że zewnętrzny ekran nie pokrywa całego przedniego panelu (jak w droższym bracie), a tylko część poza obiektywami aparatów (jak w zeszłorocznym modelu). Podobnie zresztą nie zmienił się procesor – to wciąż Exynos 2400, jak również ilość RAM-u – wciąż 8 GB. To, co się zmieniło, to numerek przy wersji systemu – tu mamy już Androida 16. Oczywiście z 7-letnim wsparciem.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE jest wyposażony w aparat główny 50 Mpix i ultraszeroki 12 Mpix, przedni aparat 10 Mpix, Bluetooth 5.4 oraz WiFi 6. Całość spełnia normę odporności IP48, a akumulator można ładować przewodowo z mocą 25 W, bezprzewodowo 15 W i udostępniać energię zwrotnie – 7,5 W.

Co ciekawe, Galaxy Z Flip 7 FE dostępny jest tylko w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

Cena, czyli jak Samsunga Galaxy Z Flip 7 kupić taniej? (+ kod rabatowy)

Cena Samsunga Galaxy Z Flip 7:

256 GB: 4999 złotych,

512 GB: 5499 złotych.

Cena Samsunga Galaxy Z Flip 7 FE:

128 GB: 4299 złotych,

256 GB: 4499 złotych.

Oferta przedsprzedażowa jest identyczna jak w przypadku świeżo zaprezentowanego Galaxy Z Fold 7. A zatem do 24 lipca możecie skorzystać z możliwości zakupu wyższej wersji pamięciowej w cenie niższej. Dodatkowo, jeśli dokonacie zakupu do 13 lipca i wypełnicie formularz, dostaniecie gratis słuchawki Galaxy Buds 3 Pro (o wartości ok. 699 złotych; liczba sztuk ograniczona). Możecie też dokonać zakupu z kodem GALAXY-5 przez aplikację Samsung Shop i zaoszczędzić dodatkowe 5%.

A to wciąż nie koniec dobrych wieści, bo mamy dla Was kod rabatowy, obniżający koszt zakupu telefonu o 300 złotych, a – jeśli zdecydujecie się na zakup również zegarka – dodatkowo 200 złotych, a zatem łącznie zaoszczędzicie 500 złotych.

Kod to TABLETOWO, ważny wyłącznie w oficjalnym sklepie Samsunga i w aplikacji Samsung Shop – do 24 lipca lub do wyczerpania liczby kodów. W jednym zamówieniu może być jeden telefon i jeden smartwatch.

Wszystkie wspomniane wyżej promocje i kod rabatowy łączą się ze sobą.

