Flagowe smartfony Samsunga pozytywnie zaskoczą w 2026 roku

Choć 2026 rok ma nie być łaskawy dla osób, które będą chciały kupić nowy smartfon czy laptop, to przynajmniej Samsung nie każe im sięgać głębiej do portfela. Jego flagowe smartfony nie mają bowiem podrożeć.

Flagowe smartfony Samsunga nie podrożeją w 2026 roku

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele informacji, które wskazywały na to, że smartfony podrożeją w 2026 roku. Wpływ na to mają mieć galopujące ceny pamięci, które są jednym z kluczowych komponentów każdego telefonu, tabletu czy laptopa. Samsung podobno jednak nie planuje podwyżek cen, przynajmniej swoich flagowców.

Według przytaczanych przez jeden z południowokoreańskich portali informacji z „branżowych źródeł” Samsung postanowił „zamrozić” ceny flagowych smartfonów z serii Galaxy S i Galaxy Z, w związku z czym wersje 256 GB mają kosztować:

Galaxy S26 – 799 dolarów,

Galaxy S26+ – 999 dolarów,

Galaxy S26 Ultra – 1299 dolarów,

Galaxy Z Fold 8 – 1999 dolarów,

Galaxy Z Flip 8 – 1099 dolarów.

W Polsce na start ceny były następujące:

Ceny w Polsce zależą w dużej mierze od kursu euro, który w momencie premiery Galaxy Z Flip 7 (9 lipca 2025 roku) i Galaxy S25+ (22 stycznia 2025 roku) był bardzo podobny, a także indywidualnej decyzji polskiego oddziału producenta. Na tę chwilę nie sposób powiedzieć ze 100% pewnością, że kolejna generacja flagowców będzie kosztowała w kraju nad Wisłą tyle samo, co poprzednia. Aktualnie euro kosztuje podobnie co wtedy.

Podwyżki cen planowane są natomiast w przypadku serii Galaxy A – „niektóre modele” mają być droższe.

Samsung nie planuje rewolucyjnych zmian, ale trochę ich jednak będzie

Jeden z informatorów opublikował listę zmian, jakie ma przynieść Galaxy S26 Ultra. Mają to być:

nowy ekran o wyższej wydajności,

funkcja ochrony prywatności – ukrywanie wrażliwych informacji przed wzrokiem osób postronnych,

nowe soczewki i powłoka na nich,

większe przysłony w aparacie głównym i teleobiektywie,

szerszy kąt widzenia w aparacie przednim,

szybsze ładowanie przewodowe i indukcyjne,

szybszy i wydajniejszy procesor,

nowe funkcje kontroli autofokusu i ostrości,

szybsza pamięć,

smuklejsza obudowa.

Z kolei w przypadku Galaxy Z Fold 8 jest mowa o zmniejszeniu wagi z 215 do 200 gramów oraz zwiększeniu pojemności akumulatora z 4400 do 5000 mAh. Galaxy Z Flip 8 ma zaś być lżejszy aż o 38 gramów i ważyć 150 gramów.