Tani Samsung z 5G. Pomimo niskiej ceny ma parę atutów

Od paru miesięcy w Polsce dostępny jest już budżetowy Samsung Galaxy A17 5G i fakt, że znalazł się wśród najchętniej kupowanych smartfonów u polskich operatorów, wyraźnie wskazuje na to, że ta klasa urządzeń cieszy się dużą popularnością w naszym kraju. Teraz na rynku – na razie azjatyckim – debiutuje jeszcze uboższy, podstawowy model z oferty koreańskiego producenta: Galaxy A07 5G.
Samsung Galaxy A07 5G zadebiutował. To tani smartfon z 5G
Samsung Galaxy A07 5G doczekał się premiery przeszło cztery miesiące po debiucie modelu Samsung Galaxy A07 4G. Ma z nim trochę wspólnych cech, ale jest też sporo elementów, które różnią oba te urządzenia. Wśród tych ostatnich znajduje się przede wszystkim procesor: miejsce chipsetu MediaTek Helio G99 zajął MediaTek Dimensity 6300. Do tego pojemność akumulatora wzrosła z 5000 mAh do 6000 mAh.
Tak jak jego brat, smartfon Samsung Galaxy A07 5G ma 6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+, ale częstotliwość odświeżania wynosi nie 90 Hz, a 120 Hz. Maksymalna jasność zaś to 800 nitów. W kontekście ekranu wypada też zwrócić uwagę na notch, czyli połączone z ramką wycięcie na aparat do selfie – rozwiązanie, które dawno już nie jest popularne.
Skoro zaś wspomniałem już o tym aparacie, to dodam od razu, że cechuje się rozdzielczością 8 Mpix. Z tyłu natomiast producent zainstalował główny aparat 50 Mpix (f/1.8) oraz wspierający go sensor 2 Mpix do pomiaru głębi. Całość uzupełnia Android 16 (i obietnica 6 jego aktualizacji), wymiary urządzenia to 167,4×77,4×8,2 mm, a waga wynosi 199 gramów. Producent przygotował dwa kolory obudowy: jasnofioletowy oraz klasyczny, czarny. Konstrukcja jest też odporna na pył i zachlapania (IP54).
Podsumujmy sobie podstawowe informacje na temat nowego, jak i dwóch wspomnianych w tekście modeli:
Specyfikacja Samsung Galaxy A07 5G vs Samsung Galaxy A17 5G vs Samsung Galaxy A07 4G – porównanie:
|Galaxy A07 4G
|Galaxy A07 5G
|Galaxy A17 5G
|Wyświetlacz
|6,7 cala,
LCD,
HD+,
90 Hz
|6,7 cala,
LCD,
HD+,
120 Hz
|6,7 cala,
AMOLED,
Full HD+,
90 Hz
|Procesor
|MediaTek Helio G99 (6 nm; do 2,2 GHz)
|MediaTek Dimensity 6300 (6 nm; do 2,4 GHz)
|Samsung Exynos 1330 (5 nm; do 2,4 GHz)
|Pamięć
|4-8 GB RAM,
64-256 GB na pliki
|4-6 GB RAM,
128 GB na pliki
|4 GB RAM,
128 GB na pliki
|Aparaty
|50 + 2 Mpix z tyłu,
8 Mpix z przodu
|50 + 2 Mpix z tyłu,
8 Mpix z przodu
|50 + 5 + 2 Mpix z tyłu,
13 Mpix z przodu
|Akumulator
|5000 mAh,
ładowanie do 25 W
|6000 mAh,
ładowanie do 25 W
|5000 mAh,
ładowanie do 25 W
|Łączność
|4G, Wi-Fi, Bluetooth
|5G, Wi-Fi, Bluetooth
|5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
|Wymiary
|164,4×77,4×7,6 mm
|167,4×77,4×8,2 mm
|164,4×77,9×7,5 mm
|Waga
|184 gramy
|199 gramów
|192 gramy
|Odporność
|IP54
|IP54
|IP54
Ile kosztuje smartfon Samsung Galaxy A07 5G?
Smartfon występuje w dwóch wariantach: 4/128 GB za 5499 batów (równowartość ~635 złotych) oraz 6/128 GB za 5999 batów (~690 złotych). Można przypuszczać, że jeżeli dotrze też do Polski, to będzie podobnie wyceniony – nieco mocniejszy Samsung Galaxy A17 5G startował bowiem z poziomu 999 złotych.
Na razie jednak nie mamy żadnych informacji na temat debiutu urządzenia w naszym kraju.