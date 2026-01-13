Tani Samsung z 5G. Pomimo niskiej ceny ma parę atutów

Od paru miesięcy w Polsce dostępny jest już budżetowy Samsung Galaxy A17 5G i fakt, że znalazł się wśród najchętniej kupowanych smartfonów u polskich operatorów, wyraźnie wskazuje na to, że ta klasa urządzeń cieszy się dużą popularnością w naszym kraju. Teraz na rynku – na razie azjatyckim – debiutuje jeszcze uboższy, podstawowy model z oferty koreańskiego producenta: Galaxy A07 5G.

Samsung Galaxy A07 5G zadebiutował. To tani smartfon z 5G

Samsung Galaxy A07 5G doczekał się premiery przeszło cztery miesiące po debiucie modelu Samsung Galaxy A07 4G. Ma z nim trochę wspólnych cech, ale jest też sporo elementów, które różnią oba te urządzenia. Wśród tych ostatnich znajduje się przede wszystkim procesor: miejsce chipsetu MediaTek Helio G99 zajął MediaTek Dimensity 6300. Do tego pojemność akumulatora wzrosła z 5000 mAh do 6000 mAh.

Tak jak jego brat, smartfon Samsung Galaxy A07 5G ma 6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+, ale częstotliwość odświeżania wynosi nie 90 Hz, a 120 Hz. Maksymalna jasność zaś to 800 nitów. W kontekście ekranu wypada też zwrócić uwagę na notch, czyli połączone z ramką wycięcie na aparat do selfie – rozwiązanie, które dawno już nie jest popularne.

Samsung Galaxy A07 5G (źródło: Samsung)

Skoro zaś wspomniałem już o tym aparacie, to dodam od razu, że cechuje się rozdzielczością 8 Mpix. Z tyłu natomiast producent zainstalował główny aparat 50 Mpix (f/1.8) oraz wspierający go sensor 2 Mpix do pomiaru głębi. Całość uzupełnia Android 16 (i obietnica 6 jego aktualizacji), wymiary urządzenia to 167,4×77,4×8,2 mm, a waga wynosi 199 gramów. Producent przygotował dwa kolory obudowy: jasnofioletowy oraz klasyczny, czarny. Konstrukcja jest też odporna na pył i zachlapania (IP54).

Podsumujmy sobie podstawowe informacje na temat nowego, jak i dwóch wspomnianych w tekście modeli:

Specyfikacja Samsung Galaxy A07 5G vs Samsung Galaxy A17 5G vs Samsung Galaxy A07 4G – porównanie:

Galaxy A07 4G Galaxy A07 5G Galaxy A17 5G Wyświetlacz 6,7 cala,

LCD,

HD+,

90 Hz 6,7 cala,

LCD,

HD+,

120 Hz 6,7 cala,

AMOLED,

Full HD+,

90 Hz Procesor MediaTek Helio G99 (6 nm; do 2,2 GHz) MediaTek Dimensity 6300 (6 nm; do 2,4 GHz) Samsung Exynos 1330 (5 nm; do 2,4 GHz) Pamięć 4-8 GB RAM,

64-256 GB na pliki 4-6 GB RAM,

128 GB na pliki 4 GB RAM,

128 GB na pliki Aparaty 50 + 2 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu 50 + 2 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu 50 + 5 + 2 Mpix z tyłu,

13 Mpix z przodu Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 25 W 6000 mAh,

ładowanie do 25 W 5000 mAh,

ładowanie do 25 W Łączność 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC Wymiary 164,4×77,4×7,6 mm 167,4×77,4×8,2 mm 164,4×77,9×7,5 mm Waga 184 gramy 199 gramów 192 gramy Odporność IP54 IP54 IP54

Ile kosztuje smartfon Samsung Galaxy A07 5G?

Smartfon występuje w dwóch wariantach: 4/128 GB za 5499 batów (równowartość ~635 złotych) oraz 6/128 GB za 5999 batów (~690 złotych). Można przypuszczać, że jeżeli dotrze też do Polski, to będzie podobnie wyceniony – nieco mocniejszy Samsung Galaxy A17 5G startował bowiem z poziomu 999 złotych.

Na razie jednak nie mamy żadnych informacji na temat debiutu urządzenia w naszym kraju.