Masz konto w Revolut? Czym prędzej aktywuj tę funkcję

Krótko po starcie testów w aplikacji Revolut oficjalnie debiutuje funkcja, pozwalająca lepiej zatroszczyć się o bezpieczeństwo. Dzięki niej zawsze będziesz mieć pewność, czy dzwoni do Ciebie konsultant, czy oszust.

Włączasz aplikację i od razu wiesz, czy to faktycznie dzwoni Revolut

W grudniu 2025 roku wystartowały testy funkcji, dzięki której użytkownicy mogą w prosty sposób uzyskać pewność, że rozmówca podający się za przedstawiciela Revolut faktycznie nim jest. Podczas rozmowy telefonicznej wystarczy uruchomić aplikację, a u góry ekranu pojawi się baner informujący, czy rzeczywiście prowadzi się konwersację z konsultantem banku, czy jest to próba oszustwa.

Już dziś, 13 stycznia 2026 roku, funkcja została oficjalnie udostępniona wszystkim klientom w Wielkiej Brytanii i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Polska, gdzie Revolut ma już przeszło 5 milionów użytkowników, nie jest wyjątkiem.

Dzięki temu, że nowa funkcja działa w czasie rzeczywistym i aktywuje się automatycznie, oszuści mają mocno utrudnione zadanie, a my – jako użytkownicy – możemy być praktycznie pewni tego, jak wygląda sytuacja. Jedyne, co trzeba zrobić, to najpierw aktywować to rozwiązanie, przyznając aplikacji Revolut uprawnienia do uzyskiwania informacji na temat połączeń telefonicznych (możesz to wygodnie zrobić, wchodząc do sekcji Bezpieczeństwo).

To nie Revolut dzwoni (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Wprowadzenie tej funkcji jest bardzo istotne. Oszuści coraz częściej próbują bowiem naciągnąć ofiary, podszywając się pod przedstawicieli instytucji finansowych. Przekonując użytkowników o konieczności podjęcia działań ze względu na takie lub inne zagrożenie, doprowadzają do tego, że ofiary właściwie same przelewają swoje pieniądze na konta przestępców (lub podają im swoje dane logowania). Zresztą Revolut nie jest pierwszym podmiotem, który decyduje się na taki krok.

Revolut ma jasne zasady bezpieczeństwa

Przy okazji Revolut przypomina – więc i ja to zrobię – że jego przedstawiciele nigdy nie dzwonią bez zapowiedzi, nie proszą o podawanie poufnych danych przez telefon i nie namawiają do wykonywania jakichkolwiek przelewów.

Nowa funkcja dołącza – o czym też warto wspomnieć – do kilku innych, wcześniej wprowadzonych. Mowa przede wszystkim o In-App Calls, czyli połączeniach z konsultantami realizowanych wewnątrz aplikacji Revolut, Ochronie Majątku za pomocą weryfikacji biometrycznej, Trybie ulicznym (pozwalającym ustalić limity dla transakcji wykonywanych poza określonym obszarem) czy automatycznym wykrywaniu przez sztuczną inteligencję podejrzanych przelewów.