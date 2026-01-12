OnePlus może wydać wyrok na kilka smartfonów

2026 rok może okazać się ważnym rokiem dla składanych smartfonów. Niewykluczone jednak, że nie wszyscy producenci będą brali w tym udział. Jednym z nieobecnych może okazać się OnePlus. Nie będzie to jednak jedyna „ofiara” polityki firmy.

Rok składanych telefonów

Dlaczego 2026 rok kreuje się na ważny moment w historii „składaków”? Ponieważ gdzie się nie obejrzeć, tam widać duże wydarzenia na horyzoncie. Sugeruje się, że to właśnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy Apple zaprezentuje składanego iPhone’a. Prawdopodobnie niedługo na rynek amerykański trafi również świeżo zaprezentowany Samsung Galaxy Z TriFold. Pewniakiem jest natomiast początek sprzedaży Motoroli Razr Fold.

Nic dziwnego, że niektórzy mogą wyczekiwać z niecierpliwością prezentacji smartfonów dawno niewidzianych w tym segmencie producentów. Jedną z takich firm jest OnePlus, który w 2023 roku zaprezentował model Open. Była to konstrukcja oparta o Oppo Find N3, więc oferowała flagowe podzespoły, świetny zestaw aparatów czy jasny i wyrazisty ekran – zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

OnePlus Open 2 anulowany? Innym urządzeniom również może się „oberwać”

Gdyby nowy OnePlus Open miał powstać w 2026 roku, najprawdopodobniej bazowałby na nadchodzącej konstrukcji Oppo Find N6. Niestety, słowem kluczowym jest tutaj „gdyby”. Niewykluczone bowiem, że firma anulowała projekt – taką informacją podzielił się na Twitterze/X Yogesh Brar.

Another product getting cancelled is the OnePlus Open 2… — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 10, 2026

Na tym jednak zła passa OnePlusa się nie kończy. Informator dodaje w tym samym wpisie, że OnePlus 15T, który stanowi część serii, odpowiadającej mniejszym flagowcom pokroju Samsunga Galaxy S25 czy Google Pixel 9, również „na 90%” nie ujrzy światła dziennego.

Oberwie się również OnePlusowi Turbo 6, który w Polsce pojawiłby się jako Nord 6 – na szczęście tym razem wieści są o wiele mniej pesymistyczne i, zamiast o porzuceniu pracy nad smartfonem, Yogesh wspomina jedynie o opóźnieniu premiery o miesiąc.

Czy to przypadek, czy może zwiastun większych problemów w OnePlusie? Prawdopodobnie ani jedno, ani drugie. Najprawdopodobniej model Open i 13T nie sprzedały się na tyle dobrze, aby firma kontynuowała ich produkcję, a w przypadku Turbo 6 / Nord 6 może chodzić o nieokreślone problemy na ostatniej prostej.