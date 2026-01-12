OnePlus Open
OnePlus Open (źródło: OnePlus)
Smartfony

OnePlus może wydać wyrok na kilka smartfonów

Bartosz Kaja·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
OnePlus może wydać wyrok na kilka smartfonów

2026 rok może okazać się ważnym rokiem dla składanych smartfonów. Niewykluczone jednak, że nie wszyscy producenci będą brali w tym udział. Jednym z nieobecnych może okazać się OnePlus. Nie będzie to jednak jedyna „ofiara” polityki firmy.

Rok składanych telefonów

Dlaczego 2026 rok kreuje się na ważny moment w historii „składaków”? Ponieważ gdzie się nie obejrzeć, tam widać duże wydarzenia na horyzoncie. Sugeruje się, że to właśnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy Apple zaprezentuje składanego iPhone’a. Prawdopodobnie niedługo na rynek amerykański trafi również świeżo zaprezentowany Samsung Galaxy Z TriFold. Pewniakiem jest natomiast początek sprzedaży Motoroli Razr Fold.

Nic dziwnego, że niektórzy mogą wyczekiwać z niecierpliwością prezentacji smartfonów dawno niewidzianych w tym segmencie producentów. Jedną z takich firm jest OnePlus, który w 2023 roku zaprezentował model Open. Była to konstrukcja oparta o Oppo Find N3, więc oferowała flagowe podzespoły, świetny zestaw aparatów czy jasny i wyrazisty ekran – zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

OnePlus Open 2 anulowany? Innym urządzeniom również może się „oberwać”

Gdyby nowy OnePlus Open miał powstać w 2026 roku, najprawdopodobniej bazowałby na nadchodzącej konstrukcji Oppo Find N6. Niestety, słowem kluczowym jest tutaj „gdyby”. Niewykluczone bowiem, że firma anulowała projekt – taką informacją podzielił się na Twitterze/X Yogesh Brar.

Na tym jednak zła passa OnePlusa się nie kończy. Informator dodaje w tym samym wpisie, że OnePlus 15T, który stanowi część serii, odpowiadającej mniejszym flagowcom pokroju Samsunga Galaxy S25 czy Google Pixel 9, również „na 90%” nie ujrzy światła dziennego.

Oberwie się również OnePlusowi Turbo 6, który w Polsce pojawiłby się jako Nord 6 – na szczęście tym razem wieści są o wiele mniej pesymistyczne i, zamiast o porzuceniu pracy nad smartfonem, Yogesh wspomina jedynie o opóźnieniu premiery o miesiąc.

Czy to przypadek, czy może zwiastun większych problemów w OnePlusie? Prawdopodobnie ani jedno, ani drugie. Najprawdopodobniej model Open i 13T nie sprzedały się na tyle dobrze, aby firma kontynuowała ich produkcję, a w przypadku Turbo 6 / Nord 6 może chodzić o nieokreślone problemy na ostatniej prostej.

Zobacz również

Obserwuj nas