Pralka Xiaomi z nowym sojusznikiem w walce z plamami. Zero chemii

Oprócz odświeżania naszej odzieży, pralka pełni jeszcze jedną ważną funkcję – próbuje pozbyć się plam, jakie trafiają na tkaniny w trakcie noszenia. Nowa pralko-suszarka Xiaomi oferuje nowy sposób, który może pomóc uporać się trudnymi zabrudzeniami.

Specyfikacja pralko-suszarki Xiaomi

Pełna nazwa nowego urządzenia Xiaomi to Mijia Washing Machine Pro Super Electrolysis Smart Dosing Washer Dryer. Wyposażono ją w silnik inwerterowy, zdolny do obracania bębna z prędkością 1200 obrotów na minutę. Sprzęt jest w stanie pomieścić do 12 kg prania i 9 kg wsadu przeznaczonego do suszenia.

Oprogramowanie oferuje 31 wbudowanych trybów, w tym dedykowane programy dla wełny, odświeżania parowego czy wzbogacenia odzieży zapachem. W trybie szybkim pralko-suszarka jest w stanie wyprać ubrania w 12 minut, natomiast w kwestii suszenia całość operuje w zakresie temperatur 55-65∘C – pomaga to zachować odpowiednią miękkość tkanin.

Xiaomi Mijia Washing Machine Pro (Źródło: Xiaomi)

Smart pralka wspomagana elektrochemią

Maszyna jest również wypełniona po brzegi smart technologią. Szuflada na chemię umożliwia przechowywanie płynów do jednego miesiąca, a precyzyjny system sam odmierza ilość potrzebnych detergentów do danego prania. W tych czasach współpraca z aplikacją na smartfony, opcja zdalnego startu z monitorowaniem w czasie rzeczywistym czy aktualizacje OTA to wręcz standard.

To, co wyróżnia Mijia Washing Machine Pro od innych pralko-suszarek, to technologia Super Electrolysis. Wykorzystując tlen powstały w ramach procesu elektrolizy sprzęt jest w stanie usuwać plany, rozjaśniać białe tkaniny czy ograniczyć przenikanie się kolorów między ubraniami. Całość nie wymaga żadnej dodatkowej chemii i – według Xiaomi – radzi sobie z 20 typami plam, m.in. tymi powstałymi od oleju, krwi, sosu sojowego czy soku. Technologia ma również czterokrotnie lepiej chronić kolor na tkaninach i nie pozostawia resztek na odzieży.

Elektroliza ma także przydawać się w trakcie podwójnej sterylizacji, wykorzystującej wspomniany proces chemiczny zachodzący w chłodnej wodzie oraz parę wodną. Przywołane przez producenta testy pokazują, że całość usuwa 99,9% bakterii, 99,9% wirusów i 100% roztoczy i nadaje się do prania wrażliwych tkanin, z których szyje się m.in. odzież dla dzieci czy bieliznę.

Sprzedaż pralko-suszarki Xiaomi ruszy 16 stycznia w Chinach. Sugerowana cena to 3528 juanów (~1820 złotych). Nie wiadomo, czy urządzenie trafi na polski rynek, choć odkąd firma zaczęła oferować u nas więcej urządzeń z kategorii AGD, jest na to niemała szansa.