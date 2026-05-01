Na ten smartfon warto czekać. Chińczycy nie podadzą odgrzewanego kotleta

Oppo Find X10 zapowiada się coraz ciekawiej. Najnowsze informacje wskazują, że producent nie zamierza zaserwować odgrzewanego kotleta.

Co już wiemy na temat Oppo Find X10?

Niedawno do Polski zawitał Oppo Find X9 Ultra, czyli smartfon wnoszący mobilną fotografię na jeszcze wyższy poziom. Warto jednak odnotować, że seria Find X9 składa się też z innych, nieco tańszych modeli. Wszystkie oferują bardzo wysoką wydajność i robią ładne zdjęcia, ale niekoniecznie mają aż tak imponujący zestaw aparatów, jak wspomniany Find X9 Ultra.

Interesującą propozycją jest nawet podstawowy Oppo Find X9, którego poznaliśmy w październiku 2025 roku. W tym roku, co dość oczywiste, doczeka się on następcy. Chińczycy mają jednak nie planować tego samego dania, tylko mocniej doprawionego. Nowa generacja przyniesie zestaw odczuwalnych usprawnień.

Na początku roku usłyszeliśmy, że seria Oppo Find X10 będzie składać się z trzech modeli – podstawowego Find X10, lepiej wyposażonego Find X10 Pro i Find X10 Pro Max z większym ekranem. Wówczas pojawiły się też informacje o zastosowaniu kwadratowego sensora do selfie, czyli rozwiązania znanego głównie z ostatnich smartfonów Apple, takich jak iPhone 17 czy iPhone 17 Pro.

Oppo Find X9 (fot. Oppo)

Podstawowy smartfon Oppo Find X10 ma bazować na chipsecie MediaTek Dimensity 9500+ lub Dimensity 9600. Z kolei modele z dopiskiem Pro wykorzystają procesor Dimensity 9600. Dowiedzieliśmy się również, że modele z serii Find X10 zyskają wbudowane magnesy do ładowania indukcyjnego.

Lepszy ekran, zmiany w aparatach i większy akumulator

Coraz bardziej rozpoznawalny informator z Chin, posługujący się nickiem Smart Pikachu, podzielił się nowymi informacjami na temat podstawowego Oppo Find X10. Twierdzi on, że smartfon zostanie wyposażony w 6,59-calowy ekran 1,5K o częstotliwości odświeżania 165 Hz. Do tego dojdzie akumulator 8000 mAh. Dla porównania dodam, że poprzednik ma ekran 120 Hz i ogniwo 7025 mAh.

Z kolei Digital Chat Station donosi, że Oppo Find X10 będzie wyposażony w główny aparat 200 Mpix z matrycą o rozmiarze 1/1,4 cala. Jeśli chodzi o peryskopowy teleobiektyw, producent rozważa dwie opcje – 200 Mpix z matrycą o rozmiarze 1/1,56 cala albo 64 Mpix z matrycą 1/2 cala.

Ciekawe tylko, jak będzie z ceną. Coraz więcej firm decyduje się na podwyżki – podobno nawet Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro mają kosztować więcej od poprzedników. Przypominam, że Oppo Find X9 w dniu debiutu w Polsce został wyceniony na 4599 złotych, ale w ramach promocji można było go kupić za 3999 złotych.