Oppo Find X9 Ultra w Polsce. Nie jest tanio, ale są rabaty

Oppo Find X9 Ultra zadebiutował w Polsce. Poznaliśmy zarówno cenę smartfona, jak i telekonwertera zapewniającego aż 13-krotny zoom optyczny.

Specyfikacja i możliwości fotograficzne Oppo Find X9 Ultra robią wrażenie

21 kwietnia 2026 roku został zaprezentowany Oppo Find X9 Ultra, czyli jeden z tych smartfonów, które podnoszą poprzeczkę w mobilnej fotografii. Nie mówimy bowiem o możliwościach flagowych, ale o aparatach, które można określić rozwiązaniem ultraflagowym, wykraczającym poza to, co spotykamy w wielu topowych smartfonach.

Specyfikację poznaliśmy już w dniu premiery, ale wypada przypomnieć najważniejsze cechy. Zacznijmy – co w tym przypadku jak najbardziej zrozumiałe – od aparatów. Oppo Find X9 Ultra wyposażony jest w następujący zestaw „oczek”:

główny sensor Sony Lytia 901 (w rozmiarze 1/1,12 cala) o rozdzielczości 200 Mpix z szerokokątnym obiektywem Hasselblad o przysłonie f/1.5,

kolejny sensor 200 Mpix (w rozmiarze 1/1,28 cala), połączony z teleobiektywem Hasselblad o przysłonie f/2.2, oferującym 3-krotny zoom optyczny i ostrzącym już z odległości zaledwie 15 cm, a przez to odpowiedzialnym też za funkcję makro,

zmodyfikowany sensor Samsung JNL o rozdzielczości 50 Mpix, połączony z peryskopowym teleobiektywem o przysłonie f/3.5, oferującym 10-krotny zoom optyczny,

kolejny sensor 50 Mpix, połączony z obiektywem ultraszerokokątnym o przysłonie f/2.0,

a także multispektralny sensor True Color Camera, odpowiedzialny za pomiar balansu bieli i naturalne odwzorowanie barw.

Oppo Find X9 Ultra to również 6,82-calowy AMOLED, Snapdragon 8 Elite Gen 5, akumulator o pojemności 7050 mAh z ładowaniem przewodowym 100 W i bezprzewodowym 50 W, system ColorOS 16, dla którego bazą jest Android 16 oraz solidna konstrukcja, cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69. Tak, to pełnoprawny smartfon z górnej półki, który sprawdzi się nie tylko podczas robienia zdjęć.

Oppo Find X9 Ultra w Polsce – cena i rabaty na start

Fotosmartfon Oppo, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zadebiutował dziś w Polsce. Oppo Find X9 Ultra oferowany jest w wersji 12/512 GB w dwóch wariantach kolorystycznych – Tundra Umber (czarny) i Canyon Orange (pomarańczowy). Cena Oppo Find X9 Ultra została ustalona na 7399 złotych.

Owszem, nie jest tanio, ale wypada odnotować, że mamy do czynienia z urządzeniem dla konkretnej i naprawdę wymagającej grupy użytkowników – jednocześnie jest znacznie taniej od Vivo X300 Ultra, który zadebiutował w Polsce 16 kwietnia (ale tylko w wersji 16 GB RAM / 1 TB pamięci) – jego cena to 8499 złotych.

Wracając do Oppo – nie zabrakło bonusów i rabatów. Klienci, którzy zdecydują się na Oppo Find X9 Ultra, dostaną dodatkowy rok gwarancji, czyli urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją. Do tego dodawany jest dostęp do Google AI Pro na trzy miesiące. Ponadto w okresie przedsprzedaży, czyli od 29 kwietnia do 13 maja 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów), można skorzystać z promocji cashback – zwrot 400 złotych przy płatności Blik.

To jeszcze nie koniec. Otóż osoby, które zakupu dokonają online w polskim sklepie Oppo, mogą zyskać kody rabatowe od twórców internetowych, które pozwalają obniżyć cenę o kolejne 100 złotych. Łącznie rabat może więc wynieść 500 złotych.

A co z Hasselblad Earth Explorer Kit?

Fotograficzne możliwości Oppo Find X9 Ultra można jeszcze podbić z wykorzystaniem Hasselblad Earth Explorer Kit, w którym znajduje się etui z telekonwerterem pozwalającym uzyskać ekwiwalent ogniskowej 300 mm i 13-krotny zoom optyczny. Został on wyceniony na 1999 złotych.

Wypada dodać, że od 29 kwietnia w oficjalnym sklepie Oppo dostępna jest specjalna oferta bundle, która zapewnia 500 złotych rabatu na telekonwerter, a także 100 złotych rabatu na ładowarkę 100 W.