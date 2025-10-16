Oppo pokazało nowe smartfony. Powalczą z najlepszymi na rynku

Lista tegorocznych, flagowych smartfonów, poszerzyła się o dwie pozycje – Oppo Find X9 i X9 Pro. Producent stawia na świetne aparaty i nie tylko.

Jak wygląda specyfikacja Oppo Find X9?

Niedawno Grzesiek zmienił Pixela na Oppo. Ciekawe, czy wzrośnie liczba osób, które podejmą podobną decyzję, po debiucie najnowszych smartfonów chińskiego producenta. To bardzo prawdopodobny scenariusz, bowiem oba urządzenia zapowiadają się naprawdę przyjemnie.

Oppo Find X9 wyposażony jest w 6,59-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2760 x 1256 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Osiąga on jasność 1800 nitów. We wnętrzu znalazł się procesor MediaTek Dimensity 9500, który względem poprzednika przynosi większą wydajność CPU i GPU, a także znaczący skok w możliwościach oferowanych przez NPU.

Zależnie od wybranej wersji, użytkownik do dyspozycji dostaje 12 lub 16 GB RAM (LPDDR5X) oraz 256 lub 512 GB na dane. Dostępna jest też topowa wersja oferująca 1 TB. We wnętrzu obudowy znalazło się również miejsce dla akumulatora 7025 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W lub bezprzewodowo 50 W. Do tego dochodzi funkcja ładowania zwrotnego o mocy 10 W.

fot. Oppo

Główny aparat w Oppo Find X9 to 50 Mpix, LYT-808, 1/1,4”, przysłona f/1,6 i optyczna stabilizacja obrazu. Towarzyszy mu teleobiektyw 50 Mpix z f/2,6 i OIS, a także aparat ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2,0 i polem widzenia 120 stopni. Z kolei z przodu zamontowano aparat 32 Mpix z f/2,4.

Oppo Find X9 zapewnia jeszcze ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC i modem 5G. Całość działa pod kontrolą ColorOS 16, który bazuje na Androidzie 16.

fot. Oppo

Co oferuje Oppo Find X9 Pro?

Warto przypomnieć, że Oppo Find X8 Pro w naszej recenzji wypadł bardzo dobrze. Specyfikacja jego następcy wskazuje, że ponownie mamy do czynienia z naprawdę ciekawym smartfonem. Oczywiście z wystawieniem opinii należy wstrzymać się do momentu otrzymania go na testy.

Oppo Find X0 Pro został wyposażony w 6,78-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2772 x 1272 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 1800 nitów. We wnętrzu obudowy pracuje układ MediaTek Dimensity 9500, a także 12 lub 16 GB RAM (LPDDR5X) oraz 256 lub 512 GB na dane. Bardziej wymagający użytkownicy mogą sięgnąć po wariant 1 TB.

Zadowalający czas pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę ma zapewnić akumulator 7500 mAh. Obsługuje on ładowanie przewodowe z mocą 90 W, bezprzewodowe 50 W i dostajemy również funkcją ładowania zwrotnego 10 W. Podobno akumulator ma cechować się długą żywotnością.

fot. Oppo

Główny aparat to 50 Mpix, sensor Sony LYT-828 o rozmiarze 1/1,28” i 7-elementowy obiektyw f/1,5. Nie zabrakło optycznej stabilizacji obrazu. Do tego dochodzi teleobiektyw Hasselblad 200 Mpix z matrycą 1/1,56”, przysłoną f/2,1 i hybrydowym systemem stabilizacji obrazu. Obok znajduje się 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny z f/2,0, a z przodu zamontowano aparat 50 Mpix z f/2.0.

Wypada jeszcze wiedzieć, żę Oppo Find X9 oferuje ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC i modem 5G. Całość działa pod kontrolą ColorOS 16, który bazuje na Androidzie 16.

fot. Oppo

Oppo Find X9 i Oppo Find X9 Pro – cena i dostępność

Na globalny debiut musimy jeszcze trochę poczekać. Obecnie smartfony pojawiły się na chińskim rynku. Ceny Oppo Find X9 zaczynają się od 4399 juanów (równowartość około 2245 złotych), a za model Oppo Find X9 Pro trzeba zapłacić co najmniej 5299 juanów (równowartość około 2705 złotych).