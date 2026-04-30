Oppo łączy Realme i OnePlusa. Będą jak jeden organizm

Realme oddzieliło się od grupy Oppo w 2018 roku, ale na początku 2026 roku ponowne weszło w jej struktury, stając się – wraz z OnePlusem – jej submarką. Z najnowszych doniesień wynika, że obie te submarki będą teraz tworzyć jedność.

Realme i OnePlus połączą się pod parasolem Oppo

Opierając się na rzekomych informacjach z wewnątrz grupy Oppo redakcja Leifeng poinformowała, że podjęto decyzję o połączeniu Realme i OnePlusa. Nie oznacza to, że któraś z nich zniknie z rynku, ale obie będą miały wspólny zarząd – zarówno w rodzimych Chinach, jak i w skali międzynarodowej. Można przypuszczać, że oznacza to także ściślejszą współpracę między nimi i wzajemne korzystanie z rozmaitych rozwiązań (co do pewnego stopnia grupa Oppo praktykuje od dawna).

OnePlus z Realme tworzyć mają ujednolicone centrum subproduktów, na którego czele stanie Li Jie, a więc dotychczasowy prezes firmy OnePlus w Chinach. Będzie podlegał bezpośrednio dyrektorowi generalnemu, Pete’owi Lau. Wygląda jednak na to, że o ile Oppo docenia technologię tworzoną przez OnePlusa, to za marketing bardziej szanuje Realme. Wniosek ten bierze się stąd, że działem reklamy i komunikacji pokierują wspólnie Li Bingzhong i Xi Qi, czyli – odpowiednio – współzałożyciel firmy Realme i jej dotychczasowy dyrektor ds. marketingu.

Równocześnie dotychczasowe zespoły badawczo-rozwojowe przestaną działać w sposób niezależny i zostaną całkowicie włączone do struktur Oppo. Wszystko to razem ma sprawić, że trzy marki będą mogły ze sobą ściślej współpracować i efektywniej współdzielić zasoby.

Na razie jednak przedstawiciele żadnej z nich nie skomentowali tych doniesień, więc póki co należy je traktować w kategorii (może i wiarygodnej, ale nadal) plotki.

Oppo, OnePlus i Realme (Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jak to było i jest z tymi markami?

Na koniec kawałek historii: Oppo powstało w 2004 roku, a 12 lat później znalazło się na pierwszym miejscu w rankingu największych producentów smartfonów w Chinach. W tak zwanym międzyczasie – w 2013 roku – do życia powołano markę OnePlus, która od początku korzystała ze wsparcia Oppo, choć w oficjalnej komunikacji dementowano zależność. Współpraca jednak zacieśniała się coraz bardziej i od 2021 roku zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie jednej i drugiej marki, bazują na tych samych fundamentach.

Z kolei markę Realme założono w 2018 roku, wydzielając ją ze struktur spółki Oppo i całkowicie ją od niej uniezależniając. Kolejne lata były dla niej pasmem sukcesów, ale z czasem jej pozycja zaczęła słabnąć i w 2026 roku powróciła do macierzy, stając się jej submarką.