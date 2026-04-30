Nowe produkty w ofercie Acera. Z elektroniką nie mają nic wspólnego

Tajwańska marka znana głównie z produkcji elektroniki użytkowej zapowidziała nową linię inteligentnych produktów. Wbrew pozorom te najnowsze propozycje Acera nie mają nic wspólnego z elektroniką.

Nowe inteligentne produkty Acera

Do grona produktów marki Acer dołącza kategoria podróżnych akcesoriów. Producent kojarzony przede wszystkim z laptopami, tabletami, gamingiem czy hulajnogami elektrycznymi (choć warto podkreślić, że lista kategorii urządzeń jego jest znacznie dłuższa) wprowadza na rynek walizki, określane mianem inteligentnych, choć to trochę daleko idące stwierdzenie (przynajmniej dla mnie).

W ofercie Acera pojawiło się łącznie sześć serii tego bagażu, w tym Melbourne, Melbourne Plus, Barcelona, ​​Copenhagen, Brisbane i Predator. Walizki produkowane są w trzech rozmiarach – podręcznym, średnim oraz dużym – a każda z nich została wyposażona w praktyczne przegródki, aby użytkownik mógł uporządkować swoje rzeczy.

Ponadto do dyspozycji właściciela są płynne systemy mobilności oraz bezpieczne mechanizmy blokujące. Inteligentne walizki mają specjalne kółka ograniczające hałas i wibracje, gwarantując jednocześnie łatwe przemieszczanie.

Inteligentne walizki Acer – co oferują poszczególne serie?

Seria Melbourne obejmuje walizki wykonane z poliwęglanu, które mają wyróżniać się przede wszystkim trwałością i wytrzymałością z jednoczesnym zachowaniem lekkości. Do dyspozycji użytkownika jest wysuwana teleskopowa rączka z aluminium. Z kolei Melbourne Plus została wzmocniona na narożnikach zderzaka aluminiowymi elementami. Obie serie oferują ciche koła i zamki zatwierdzone przez TSA (Travel Sentry Approved).

Barcelona Brisbane Copenhagen Melbourne Plus Predator źródło: Acer

Walizki Acer Barcelona to natomiast seria wyposażona w przednią kieszeń, dzięki czemu podróżnik może mieć łatwy dostęp do najpotrzebniejszych rzeczy. Ponadto walizka oferuje dedykowaną przestrzeń z warstwą ochronną na laptopa i inną elektronikę. Seria ta została wykonana z poliestru pochodzącego z recyklingu.

Z kolei Copenhagen mają dwustronną konstrukcję – otwieraną od góry i od środka, co też ma być praktyczne w sytuacjach, gdy użytkownik chce szybko coś wyjąć. Brisbane to natomiast seria łącząca dostęp od góry i środkowe otwarcie z możliwością rozszerzenia przestrzeni do przechowywania bagażu. Linia Predator ma być jeszcze bardziej wytrzymała i trwała, dzięki konstrukcji ramy wykonanej z poliwęglanu.

Gdzie ta inteligencja?

Niestety, nowe produkty Acera ze słowem smart nie mają wiele wspólnego, a określenie „inteligentne” argumentowane jest tym, że walizki mają praktyczne przegródki i są funkcjonalne w podróży. Mimo to walizki nie mogą być np. zdalnie sterowane ani śledzić właściciela – a trzeba przyznać, że takie urządzenia powstały już wiele lat temu i miałam kiedyś przyjemność je krótko wypróbować. Acer mógł się nieco bardziej wysilić i np. zastosować wbudowany lokalizator lub jakikolwiek inny gadżet, aby pojęcie smart miało większy sens.