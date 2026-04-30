Nowa klawiatura Logitech to sprzęt warty trzech dziewiątek

Gdzie leżą granicę tego, co może oferować topowa klawiatura dla graczy? Patrząc na Logitech G512 X jestem pewien, że te granice zostały właśnie mocno przesunięte.

Specyfikacja klawiatury Logitech G512 X

G512 X to klawiatura stanowiąca część nowej linii G5 wraz z myszką G502 X oraz zestawem słuchawkowym G522. Cała trójka ma stanowić spójny system, w którym odnajdą się najbardziej zatwardziali gracze. Sprzęt przygotowano w dwóch wariantach – 75% oraz z 98 klawiszami i w dwóch kolorach – czarnym oraz białym.

Co zatem decyduje o wyjątkowości nowego Logitecha? Przede wszystkim zastosowano tu kolejną generacją przełączników. Nie są to ani przełączniki membranowe, ani mechaniczne – wykorzystują one efekt tunelowej magnetorezystancji (TMR) – rozwiązania stosowanego m.in. w głowicach czytających dysków twardych. Dzięki TMR switche charakteryzuje niespotykana wcześniej precyzja w punkcie aktywacji, niski pobór mocy i jeszcze większa wytrzymałość na zużycie.

Logitech G512 X (źródło: Logitech)

Logitech wie jednak, że takie przełączniki nie są jeszcze standardem w branży, więc dzięki funkcji Dual Swap klawiatura może wykorzystywać zarówno przełączniki analogowe, jak i mechaniczne w tym samym momencie.

Oprócz tego G512 X umożliwia ustawienie Rapid Trigger, co przyspiesza aktywację powtarzalnych wciśnięć. Key Priority umożliwia nadanie wyższego priorytetu w przypadku naciśnięcia dwóch klawiszy przypisanych do przeciwnych kierunków poruszania się.

Wisienką na torcie jest natomiast możliwość regulacji punktu aktywacji przycisku od 0,1 do 4,0 mm oraz Multipoint Action oraz SAPP Rings – przypisanie dwóch akcji do jednego przycisku w zależności od poziomu nacisku, czemu ma towarzyszyć fizyczny feedback klawisza.

Oprócz tego warto wspomnieć o dwóch pokrętłach z opcją programowania oraz częstotliwości odpytywania o wartości 8 KHz, oznaczającej czas reakcji rzędu 0,125 ms na wciśnięcie klawisza. No i nie zapominajmy o oświetleniu RGB, czyli w tym przypadku systemowi Lightsync połączonym z Global Light Bar – specjalnym paskiem świetlnym z powłoką PVD.

Tanio nie jest – cena Logitech G512 X to…?

Premiera Logitech G512 X na półkach sklepowych zaplanowana jest na 2 maja 2026 roku. Cena za wariant 75% wynosi 899 złotych, natomiast koszt zakupu wersji „98” to wydatek rzędu 999 złotych. Dedykowana podpórka pod nadgarstki ma natomiast kosztować 189-209 złotych w zależności od wybranej długości.