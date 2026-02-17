Chiński smartfon znów będzie lepszy od Samsunga

Samsung z pewnością ma możliwości i zasoby, żeby wyprzedzić konkurencję. Najwyraźniej nie ma jednak chęci, ponieważ chiński smartfon znów okaże się lepszy od Galaxy.

Samsung Galaxy znów gorszy od chińskiego smartfona

Jeśli porównamy samą specyfikację techniczną, smartfony Samsunga często wypadają „blado” na tle swojego rywala z podobnego segmentu. Mimo to koreański producent wciąż sprzedaje najwięcej telefonów na świecie, choć to iPhone’y cieszyły się największą popularnością wśród klientów w 2025 roku (jeśli spojrzymy na sprzedaż poszczególnych modeli).

W 2026 roku Chińczycy znów wyprzedzą Koreańczyków. Jeden z informatorów z Chin, posługujący się nickiem Smart Pikachu na chińskiej platformie społecznościowej Weibo, doniósł, że już w drugiej połowie tego roku jeden z producentów smartfonów z Androidem z Państwa Środka wprowadzi na rynek sprzęt z wbudowanymi magnesami do ładowania indukcyjnego.

Informator opatrzył swój post hasztagiem Find X10, co jednoznacznie wskazuje, że właśnie w tej serii zostanie wykorzystane to rozwiązanie. Trzeba jednak zauważyć, że Oppo Find X10 nie będzie pierwszym smartfonem z Androidem wbudowanymi magnesami do ładowania indukcyjnego, gdyż miano to należy do HMD Skyline, który został zaprezentowany już w lipcu 2024 roku.

Mimo wszystko Oppo zrobi to jednak szybciej niż Samsung, który – jako lider tego segmentu – powinien przecież przodować, a nie zostawać w tyle. Szczególnie że Apple wdrożyło MagSafe już w serii iPhone 12, zaprezentowanej w październiku 2020 roku.

Kiedy premiera Oppo Find X10?

„Druga połowa 2026 roku” to bardzo długi okres. Wskazówką dla terminu debiutu serii Oppo Find X10 może być premiera Oppo Find X9, która miała miejsce (w Chinach) w październiku 2025 roku. Można zatem spodziewać się, że kolejna generacja zostanie zaprezentowana w podobnym terminie, szczególnie że taka informacja pojawiła się już w przeszłości.

Wówczas też dowiedzieliśmy się, że seria Oppo Find X10 będzie składała się z trzech modeli: Find X10, Find X10 Pro i Find X10 Pro Max i pierwszy z ww. otrzyma procesor MediaTek Dimensity 9500+, a pozostała dwójka MediaTek Dimensity 9600, oparty na 2-nm procesie litograficznym. Ponadto jest mowa o implementacji kwadratowego sensora w aparacie przednim jak w iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i iPhone Air.

Wcześniej natomiast, bo już w marcu 2026 roku (podobno) zadebiutuje smartfon Oppo Find X9 Ultra z dwoma aparatami o rozdzielczości 200 Mpix każdy – taki sensor mają otrzymać aparat główny i teleobiektyw. Na jego pokładzie ma znaleźć się również procesor MediaTek Dimensity 9500.