Huawei idzie na wojnę z Samsungiem. I może ją wygrać

Walka na rynku smartfonów to niekończąca się batalia, w której losy bitwy zmieniają się w każdej generacji sprzętów. Na froncie składanych smartfonów Huawei przygotowuje właśnie rywala dla modelu Galaxy Z Fold 4.

Huawei Mate X3 tuż za rogiem?

Huawei, jak część z Was wie, nie jest żółtodziobem w segmencie składanych smartfonów. Firma ma za sobą już kilka urządzeń z serii Mate X i w przeciwieństwie do większości producentów, nie trzyma się kurczowo jednej koncepcji. Trzeba bowiem przypomnieć, że Mate X, Mate Xs i Mate Xs 2 mają jeden ekran, natomiast Mate X2 dwa – jeden na zewnątrz i drugi wewnątrz, jak Galaxy Z Fold czy Xiaomi MIX Fold 2.

Ostatni składany smartfon od Huawei na europejskim rynku – model Mate Xs 2 (fot. Huawei)

Choć koncepcja z jednym ekranem wciąż pozostaje żywa, na rok 2023 firma przygotowuje popularniejsze wśród producentów rozwiązanie. Konto Wangzai Knows Everything na Weibo donosi, że Huawei powoli kończy prace nad modelem Mate X3. Według informatora, urządzenie jest obecnie w fazie prototypu gotowego do masowej produkcji, a jego dalszy rozwój został przekazany do kolejnych oddziałów w firmie, co miałoby oznaczać mniej więcej tyle, że jego debiut zaczyna już majaczyć na horyzoncie.

Cena odegra tu kluczową rolę

Mówi się, że Mate X3 będzie bardziej przystępnym cenowo urządzeniem od swojego konkurenta, modelu Samsung Galaxy Z Fold 4. Data premiery? Mate X2 zadebiutował w lutym 2021 roku, Mate Xs 2 pokazano natomiast z końcem kwietnia 2022 roku. Obstawiam, że Mate X3 zostanie ujawniony światu w całej swojej okazałości w pierwszej połowie 2023 roku.

Choć koreański producent jest rozpatrywany jako główny rywal Chińczyków, nie zapominajmy, że konkurencja nie śpi. Na globalny rynek w 2023 roku wypłynie Honor Magic Vs, OPPO szykuje od jakiegoś czasu model Find N2, który powinien zostać zaprezentowany jeszcze w tym roku. Xiaomi czy vivo również mają w tym segmencie swoich reprezentantów. I bardzo dobrze. Większy wybór i walka na ceny to sytuacja która powinna ucieszyć nas, konsumentów.