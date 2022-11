Od dziś w Biedronce znajdziesz sporo nowej elektroniki, w tym długopis 3D i… perkusję

Nie od dziś wiadomo, że od czasu do czasu w sklepach Biedronka można natrafić na ciekawe okazje na urządzenia elektroniczne. Teraz pojawiło się w nich kilka nowych produktów marki Hykker. Wśród nich znajdzie się coś dla tych, których chcą pobawić się długopisem 3D, ale również dla tych, którzy zawsze chcieli spróbować swoich sił jako perkusiści.

Nowości od Hykker w Biedronce

Od dziś na sklepowych półkach pojawią się nowe produkty marki Hykker. Trzeba przyznać, że to dość zaskakujące propozycje sprzętów, które w zasadzie łączy tylko producent.

Pierwszą z nowości jest cyfrowy aparat dla dzieci. Być może wygląda niepozornie, ale producent zapewnia, że pozwala uchwycić ważne chwile (w rozdzielczości Full HD) oczami najmłodszych. Urządzenie jest wyposażone w pasek, dzięki któremu można zawiesić je na szyi, a dodatkowo w zestawie znalazła się też zdejmowana sylikonowa nakładka w kształcie myszki, która ma pozwolić zamortyzować ewentualne uderzenie sprzętu podczas zabawy.

Do aparatu dołączona jest również karta pamięci microSD i przewód do ładowania. Wykonywanie fotografii i nagrywanie filmów to jednak nie jedyna funkcja tego sprzętu. Można na nim też zagrać w gry, odtwarzać muzykę oraz przeglądać filmy i zdjęcia.

źródło: mPTech

Kolejnym gadżetem, który właśnie trafił do sprzedaży w popularnej sieci sklepów, jest kompaktowa drukarka termiczna. Jej użytkownicy bezpośrednio ze swojego smartfona wyposażonego w aplikację iPrint mogą wydrukować zdjęcia, grafiki szablonów, notatki lub etykiety. Producent podkreśla, że największym atutem tego urządzenia jest jego rozmiar, dzięki któremu bez większych przeszkód można zabrać je ze sobą niemal wszędzie. Marka dodaje, że ten sprzęt to nie tylko zabawka dla dzieci, gdyż może przydać się także wielu dorosłym. W zastawie z klienci znajdą również dwie rolki papieru termicznego.

źródło: mPTech

Marka Hykker wprowadziła na sklepowe półki również długopis 3D. To bezprzewodowe urządzenie, które pozwoli na przestrzenne budowanie elementów. W zestawie użytkownicy znajdą książkę z przykładowymi wzorami, jednak sam producent zauważa, że w przypadku tworzenia z pomocą tego sprzętu ograniczeniem może być jedynie wyobraźnia. Dodatkowo w pudełku z produktem znalazło się 10 różnych kolorów filamentu PCL (po 5 metrów każdy), a dzięki niskiej temperaturze topnienia jest on bezpieczny nawet dla dzieci. Urządzenie pozwala na 2 prędkości podawania filamentu.

źródło: mPTech

Wszystkie wyżej wymienione urządzenia są dostępne w sklepach sieci Biedronka od dziś (28 listopada 2022 roku) aż do wyczerpania zapasów, a cena za każde z nich wynosi 119 złotych za sztukę.

Chcesz sprawdzić swój muzyczny talent?

Długopis 3D, drukarka termiczna i aparat cyfrowy to nie wszystko, co przygotowała marka Hykker. Ofertę elektroniki w Biedronkach zasilą jeszcze dwa produkty tego producenta: pianino elektroniczne za 169 złotych oraz perkusja elektroniczna za 249 złotych. Nie są to klasyczne wersje tych instrumentów, jakie możecie kojarzyć. Zostały one wyprodukowane tak, że można dosłownie rozłożyć je na biurku i nie zajmą one zbyt wiele miejsca.

Pianino marki Hykker zostało wyposażone w 16 różnych brzmień instrumentów. Urządzenie może naśladować dźwięki harfy, organów, dzwonów rurowych, gitary jazzowej, skrzypiec, zespołu smyczkowego, gitary akustycznej, trąbki, tuby, gitary basowej, saksofonu altowego, fletu, banjo, oboju i rogu. Ponadto oferuje tryb samouczka, DEMO oraz pozwala na nagrywanie i odtwarzanie dźwięku.

Do pianina lub do zewnętrznego głośnika można podłączyć przez minijack również słuchawki. Użytkownik nie będzie miał w tym przypadku do czynienia z klasycznymi (fizycznymi) klawiszami, ale z elastyczną sylikonową konstrukcją. Po zakończeniu koncertu pianino można z łatwością zwinąć, dzięki czemu nie zajmie ono zbyt wiele miejsca. Instrument jest zasilany przez trzy baterie AAA 1,5 V lub bezpośrednio przez gniazdo USB-C.

źródło: mPTech

Jeśli marzyłeś o grze na perkusji, ale bałeś się, że zajmie ona zbyt wiele miejsca w mieszkaniu, to Hykker ma rozwiązanie dla Ciebie. To perkusja elektroniczna, której silikonowe pady, jak w przypadku pianina, można zwijać i łatwo przechowywać. Ten wyjątkowy zestaw perkusyjny składa się również z dwóch pedałów oraz pałeczek do gry.

Sprzęt oferuje 7 różnych brzmień bębnów i talerzy, a dodatkowo został wyposażony w tym DEMO, 8 akompaniamentów oraz funkcję nagrywania i odtwarzania dźwięku. W perkusji znalazło się również złącze MP3, które pozwala na podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku, przez co użytkownik może ćwiczyć grę na perkusji z dowolnym utworem. Ponadto może też sterować głośnością i prędkością perkusji.

źródło: mPTech

Instrumenty dostępne są w sprzedaży od 28 listopada 2022 aż do wyczerpania zapasów.