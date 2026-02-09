Smart okulary to nie moda. To przyszłość

Smart okulary nie będą tylko modnym wynalazkiem. Wygląda na to, że wiele osób będzie z nich korzystać w przyszłości, a w najbliższych latach rynek bardzo się rozszerzy.

Urządzenia ubieralne to nie tylko smartwatche i smartbandy

Rynek wearable to od dawna już nie tylko opaski fitness typu Xiaomi Smart Band, smartwatche jak Apple Watch czy inteligentne pierścienie podobne do Samsunga Galaxy Ring. Kategoria elektroniki ubieralnej obejmuje też smart okulary, które – jak wynika z najnowszego raportu Strategic Intelligence, opracowanego przez GlobalData – wkrótce mają stać się znacznie popularniejsze niż dotychczas.

Obecnie na światowym rynku inteligentnych okularów można znaleźć m.in. Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses (już dostępne w Polsce), Meta Ray-Ban, Lenovo Visual AI Glasses V1, a także nieco tańsze propozycje, takie jak Rogbid VisionShift czy Rollme VivaView. Jakby nie było – w teorii macie już z czego wybierać, ale dopiero najbliższe lata staną się decydujące w rozwoju tego typu urządzeń.

Z raportu wynika, że cały rynek ubieralnych sprzętów wzrośnie z 117,4 miliarda dolarów w 2024 roku do aż 232,2 miliardów dolarów w 2030 roku. Dotychczas branża była napędzana przede wszystkim smartbandami i smartwatchami, jednak w najbliższych latach to właśnie smart okulary mają być głównym motorem napędowym kategorii sprzętów typu wearable.

Smart okulary – dlaczego ten dział wearable ma teraz większe szanse na wzrost?

Rosnący rynek inteligentnych okularów nie jest przypadkowy. Kluczowym elementem w jego rozwoju jest sztuczna inteligencja, dzięki której systemy smart urządzeń mogą łączyć obraz, dźwięk, tekst i inne informacje, a wszystko to w czasie rzeczywistym. Trzeba podkreślić, że modele AI pozwalają na przekształcenie okularów, smartbandów, smartwatchy oraz inteligentnych pierścieni w asystentów stale towarzyszących użytkownikowi.

Jak zauważa Pinky Hiranandani – analityk ds. wywiadu strategicznego w GlobalData – kolejna fala urządzeń noszonych obiecuje jeszcze większą personalizację, przewidywanie potrzeb użytkowników, wyświetlanie przypomnień i transformację z pasywnych partnerów w aktywnych partnerów zdrowotnych. Mimo to Hiranandani zaznaczył, iż urządzenia noszone z AI nie staną się wkrótce samodzielnymi produktami, a jedynie zostaną zintegrowane z już użytkowanymi sprzętami.

Jednocześnie w raporcie podkreślono, że zestawy rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz wirtualnej rzeczywistości (VR) mogą zderzać się z coraz większymi ograniczeniami, wynikającymi m.in. z wysokich cen, nieporęcznych produktów, a także niewielkiej liczby praktycznych zastosowań. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Microsoft w 2024 roku zrezygnował z tworzenia kolejnej generacji gogli Holo Lens.