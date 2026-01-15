Inteligentne okulary Xiaomi debiutują w Polsce

W czwartek, 15 stycznia 2026 roku, miejsce ma oficjalna premiera pięciu smartfonów z serii Redmi Note 15. Wraz z nimi firma Xiaomi wprowadza na polski rynek dwa inne urządzenia: Mijia Smart Audio Glasses oraz Redmi Buds 8 Lite. Szczególnie to pierwsze jest w stanie nieźle zaintrygować.

Mijia Smart Audio Glasses w Polsce – co oferują inteligentne okulary Xiaomi?

Mijia Smart Audio Glasses to inteligentne okulary Xiaomi, które wprawdzie nie mają wyświetlaczy, ale zapewniają dostęp do funkcji smart. Po sparowaniu z telefonem umożliwiają prowadzenie rozmów głosowych bez konieczności trzymania ręki przy uchu, dyktowanie (i wysyłanie) wiadomości, nagrywanie dźwięku, odtwarzanie muzyki oraz korzystanie z pomocy asystenta głosowego.

Okulary zostały wyposażone w głośniki, oparte na otwartej konstrukcji i technologii przewodnictwa powietrznego, a także cztery mikrofony. Mają zapewniać niezłe brzmienie, a równocześnie stały kontakt z otoczeniem i skuteczną redukcję szumu wiatru. Dzięki trybowi prywatności zaś dźwięki docierają precyzyjnie do uszu, dzięki czemu mijające użytkownika osoby nie słyszą zbyt wyraźnie tego, co jest akurat odtwarzane.

Inteligentne okulary Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses (fot. Xiaomi)

Inteligentne okulary Mijia Smart Audio Glasses zostały wyposażone w dwa akumulatory (każdy o pojemności 114 mAh), mające zapewniać do 13 godzin odtwarzania muzyki. W razie czego zaś wystarczy 10 minut ładowania, by uzyskać 4 godziny działania.

Warto też wspomnieć o odporności na kurz i zachlapania (IP54), panelach dotykowych na zausznikach, niewielkiej wadze (w wersji Titanium wynosi ona zaledwie 27,6 grama), zawiasach o trwałości sięgającej 15000 zgięć oraz (w modelu Pilot-Style) soczewkach przeciwsłonecznych (UV400), które w razie czego można zastąpić korekcyjnymi (podobnie jak w innych wariantach).

Inteligentne okulary Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses (fot. Xiaomi)

Poza wersją Titanium i Pilot-Style jest też uniwersalny wariant Browline. Sprzedaż wystartowała dzisiaj (15 stycznia 2026 roku), a ceny rozpoczynają się od 749 złotych.

Na polskim rynku debiutują też słuchawki Redmi Buds 8 Lite

W Polsce zadebiutowały dziś także przystępne cenowo całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne Redmi Buds 8 Lite. Zostały wyposażone w 12,4-milimetrowe przetworniki z tytanowymi membranami i wykorzystują technologię Bluetooth 5.4, cechując się obsługą wyłącznie podstawowych kodeków AAC i SBC. Dzięki systemowi ANC o skuteczności 42 dB potrafią wygłuszać hałas z otoczenia, a gdy konieczne jest utrzymywanie kontaktu ze światem, można aktywować tryb transparentny.

Redmi Buds 8 Lite (fot. Xiaomi)

Słuchawki mają na pokładzie także dwa mikrofony z redukcją szumu wiatru o prędkości do 6 m/s. To obietnica komfortowych warunków do prowadzenia rozmów głosowych. Na uwagę zasługują również equalizer z 5 zdefiniowanymi trybami brzmienia, funkcja Dual Connection umożliwiająca równoczesne połączenie z dwoma urządzeniami oraz całkiem długi czas pracy – do 36 godzin (wraz z etui).

Firma Xiaomi przygotowała trzy wersje kolorystyczne słuchawek Redmi Buds 8 Lite: czarną, białą i niebieską. W każdym przypadku cena wynosi 99 złotych.