Smart okulary za 255 złotych. Z kamerką i AI

W sprzedaży zadebiutowały inteligentne okulary Rollme VivaView. Pozwalają na prowadzenie rozmów głosowych i korzystanie z AI bez konieczności zajmowania czymkolwiek rąk. To niedrogi sprzęt, który może przypaść do gustu miłośnikom tego typu technologii.

Rollme VivaView – inteligentne okulary bez wyświetlacza

Rollme VivaView to okulary bez wyświetlacza – w stylu Meta Ray-Ban. Wszelkie powiadomienia i komunikaty są kierowane do użytkownika za pośrednictwem audio. Właśnie dlatego producent postarał się o głośniki stereo z obsługą kodeka AAC. Nie zabrakło również podwójnych mikrofonów z technologią redukcji szumów.

Przy użyciu okularów możemy prowadzić rozmowy głosowe przez Bluetooth. Do naszej dyspozycji oddany jest również asystent wykorzystujący sztuczną inteligencję chociażby do ustawiania przypomnień, sprawdzania pogody, zarządzania zadaniami czy sterowania odtwarzaczem muzycznym.

Z ciekawszych funkcji z pewnością warto wspomnieć o tłumaczeniu mowy w czasie rzeczywistym. Innym praktycznym rozwiązaniem jest rozpoznawanie obiektów. To ostatnie jest możliwe, bo inteligentne okulary Rollme VivaView zostały wyposażone w kamerkę o rozdzielczości 8 Mpix. Umożliwia ona wykonywanie zdjęć i rejestrowanie wideo w jakości 1200p/30fps, a system przeciwwstrząsowy redukować ma niechciane drżenia. W razie czego jest nawet lampa błyskowa.

Na zewnątrz znajdziemy jeszcze dwa fizyczne przyciski i panel dotykowy, a w środku – charakterystyczny dla tego typu urządzeń chip JL7018F, 4 GB pamięci oraz akumulator o pojemności 290 mAh. Ten ostatni zapewniać ma około 30 godzin obsługi audio, a ładowanie go zajmuje nieco ponad godzinę.

Rollme VivaView (źródło: Rollme)

Ile kosztują inteligentne okulary Rollme VivaView?

W sklepie producenta odnajdujemy trzy wersje kolorystyczne: czarną, białą i przezroczystą. W każdym przypadku okulary Rollme VivaView zostały wycenione na 69,99 dolarów, co po obecnym kursie przekłada się na ~255 złotych. Istnieje możliwość zamówienia produktu z dostawą do Polski – wysyłka jest darmowa.

Do każdego wariantu kolorystycznego producent dorzuca wymienne szkiełka, aby każdy mógł sobie dostosować wygląd do własnych preferencji.

Pod względem funkcjonalności VivaView oferują więc niewiele mniej niż zdecydowanie droższe okulary Meta Ray-Ban (ich aktualna cena wynosi blisko 2000 złotych). Równocześnie jednak są minimalnie droższe niż niedawno zaprezentowane okulary Rogbid VisionShift, które zaskakują możliwością zmiany koloru soczewek bez konieczności wyjmowania ich z obudowy!