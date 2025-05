Jaki smartwatch wybrać w 2025 roku? Te modele to pewniaki

Chcesz kupić najlepszy smartwatch i nie wiesz, na jaki model warto zdecydować się w 2025 roku? Już podpowiadam! W tym rankingu znajdziesz urządzenia, które łączą w sobie stylowy wygląd z szeroką funkcjonalnością. Wskazuję największe atuty poszczególnych modeli, zwracając także uwagę na ewentualne minusy.

Wybieramy najlepszy smartwatch w 2025 roku

Jeśli Twoim marzeniem jest najlepszy smartwatch, znajdujesz się we właściwym miejscu. W tym rankingu polecam optymalne, moim zdaniem, modele na rok 2025, podsumowując równocześnie ich kluczowe cechy. Zwracam uwagę na największe zalety, ale nie pomijam też wad czy braków poszczególnych urządzeń. Jednocześnie staram się przedstawić je w sposób zwarty, aby maksymalnie uprościć Ci wybór.

Najlepsze smartwatche do 1000 złotych polecam w innym zestawieniu, tutaj zaś znajdziesz modele ze średniej i wysokiej półki. Wszystkie mają GPS na podkładzie, większość oferuje płatności zbliżeniowe, a niektóre obsługują jeszcze karty eSIM. Lista przestawia się następująco…

Jaki smartwatch? Ranking 2025:

Jak widzisz na ranking składa się 9 urządzeń. Są ułożone rosnąco ceną – najtańszy Apple Watch SE kosztuje nieco ponad 1000 złotych, a najdroższy Garmin Fenix 8 minimalnie przekracza 4000 złotych.

Co oferują najlepsze smartwatche w 2025 roku?

W 2025 roku najlepsze smartwatche to niezwykle funkcjonalne akcesoria. Ich możliwości można zaś podzielić na dwie kategorie. Pierwszą stanowią funkcje związane z monitorowaniem aktywności i zdrowia. Standardem jest obecność takich sensorów, jak pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop czy wysokościomierz, jak również GPS. Zdarzają się też barometry i termometry.

Do tego dochodzą monitory snu, oddechu i stresu. W efekcie otrzymujemy dostęp do kompletu informacji, pozwalających kontrolować formę i stan zdrowia. Szczególnie że czujniki te są w stanie działać przez całą dobę, a także informować o jakichkolwiek nieprawidłowościach.

Drugą kategorię stanowią typowe funkcje smart. Podstawową z nich jest wyświetlanie powiadomień z telefonu, co pozwala trzymać rękę na pulsie. Bez wyjmowania smartfona z kieszeni możemy też sprawdzić prognozę pogody i kalendarz, a także sterować odtwarzaniem muzyki.

Warto też zwrócić uwagę na smartwatche z eSIM, które mogą zupełnie niezależnie od telefonu służyć na przykład do prowadzenia rozmów telefonicznych. Ciekawostką jest też moduł NFC, umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych (choć nie we wszystkich modelach).

Procesory zapewniające wydajne działanie, akumulatory oferujące minimum dobę działania na jednym ładowaniu oraz wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości i dobrej czytelności w słońcu – to kolejne cechy, na jakie możesz liczyć. Przejdźmy zatem do konkretów…

Zaczynamy!

Apple Watch SE 2. generacji – dobry i stosunkowo tani smartwatch Apple

Ranking najlepszych smartwatchy do 1000 złotych zamykał Apple Watch SE 2. generacji w wersji bez łączności komórkowej. Naturalnym sposobem na otwarcie tego zestawienia jest w moim odczuciu ten sam zegarek, tyle tylko, że pozwalający także na instalację wirtualnej karty eSIM i korzystanie z sieci LTE.

Urządzenie ma prostokątny wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości i jasności, dzięki czemu zapewnia dobrą widoczność także w pełnym słońcu. Nie brakuje mu też żadnej z podstawowych funkcji smartwatcha – zarówno, jeśli chodzi o powiadomienia, terminarz czy sterowanie odtwarzaczem muzycznym, jak i pomiar pulsu, śledzenie aktywności czy monitoring czasu i jakości snu.

Apple Watch SE 2. generacji (fot. Apple)

Największym minusem zegarka jest krótki czas działania. Przy normalnym użytkowaniu sięga jedynie 18 godzin, przy bardziej sporadycznym da się wyciągnąć dwa dni. Jeśli codzienne ładowanie nie stanowi dla Ciebie problemu, możesz jednak skusić się na ten model, który przecież nie przez przypadek trafił do tego rankingu.

Najważniejsze cechy smartwatcha Apple Watch SE 2. generacji GPS + Cellular (40 mm):

wyświetlacz: prostokątny, OLED, 324×394 pikseli,

pomiary: puls, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak,

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 2 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 34 x 10,7 mm,

waga: 28 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

OnePlus Watch 3 – najlepszy smartwatch do 1500 złotych

Niewiele droższy OnePlus Watch 3 jest w moim odczuciu najlepszym smartwatchem do 1500 złotych, jaki można obecnie kupić. Owszem, ma swoje braki (o których za moment), ale równocześnie korzysta się z niego wyjątkowo wygodnie i przyjemnie, przez co można na to i tamto przymknąć oko.

Podczas testów spędziłem z tym zegarkiem parę tygodni. W podsumowaniu pisałem tak: „działa nieziemsko płynnie i ma świetny wyświetlacz, oferuje mnóstwo funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia i aktywności, a także daje dostęp do najrozmaitszych aplikacji przydatnych na co dzień. Czas pracy między ładowaniami jest jak najbardziej w porządku, a i do wygody nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń”.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Podtrzymuję te słowa, przypominając również o podstawowej wadzie, jaką jest brak obsługi eSIM. Poza tym jednak jest to kawał świetnego zegarka na trening i na co dzień. To też świetny wybór, jeśli szukasz urządzenia z systemem Wear OS, a Samsung niezupełnie Ci odpowiada.

Najważniejsze cechy smartwatcha OnePlus Watch 3:

wyświetlacz: okrągły, OLED, 1,5 cala, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 5 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 47,6 x 11,75 mm,

waga: 50 g,

odporność: IP68, 5ATM

cena i dostępność:

Huawei Watch D2 – świetny smartwatch z pomiarem ciśnienia

Ciekawą alternatywą dla modelu powyżej jest Huawei Watch D2. Szczególnie możesz się nim zainteresować, jeśli szukasz urządzenia głównie do monitorowania zdrowia. To, co go wyróżnia, to fakt, że jest to smartwatch z ciśnieniomierzem. Ma specjalną poduszkę powietrzną, która pompuje się podczas pomiaru, zapewniając realistyczne wyniki.

Zegarek oferuje również wiele innych funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia, a dokładność pomiarów należy ocenić jak najbardziej na plus. Podobnie zresztą ma się sprawa z lokalizacją GPS, a do tego dochodzi szereg aplikacji dodatkowych, dzięki którym smartwatch przydaje się też w codziennych sytuacjach – możesz za jego pomocą przeprowadzić rozmowę telefoniczną, sprawdzić pogodę czy podejrzeć powiadomienia.

Huawei Watch D2 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kolejnym atutem jest czas działania, sięgający 5 dni w trybie Always-On oraz 10 dni po jego dezaktywacji. Niestety, wiąże się z tym minus, jakim jest długi czas działania. Wadą dla wielu osób może być również brak płatności zbliżeniowych, no i trzeba mieć świadomość, że nie jest to najsmuklejsza konstrukcja na rynku.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch D2:

wyświetlacz: prostokątny, OLED, 1,8 cala, 480×480 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, ciśnienie, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie,

czas działania: do 10 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 38 x 13,3 mm,

waga: 40 g,

odporność: IP68,

cena i dostępność:

Huawei Watch GT 5 Pro – wypasiony smartwatch o długim czasie pracy

W ofercie tego producenta nie brakuje innych interesujących modeli, a kolejnym z tych, którymi zdecydowanie warto się przyjrzeć, jest Huawei Watch GT 5 Pro, który na rynku zadebiutował zresztą razem z Watchem D2. Jest to jednak zdecydowanie bardziej uniwersalne urządzenie.

Zegarek świetnie się prezentuje i jest bardzo wygodny. Do tego oferuje szeroką funkcjonalność, zarówno w kontekście monitorowania zdrowia i aktywności, jak i zwykłych, codziennych zastosowań. Wyświetla powiadomienia, umożliwia sterowanie odtwarzaczem muzycznym, pozwala na prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth, a do tego umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych (choć, niestety, jedynie przez Quicko).

Huawei Watch GT 5 Pro (fot. Tabletowo.pl)

Do tego dochodzi – charakterystyczny dla urządzeń Huawei – długi czas działania. Sięga nawet dwóch tygodni. Złego słowa nie można też powiedzieć o czytelnym i bogatym w kolory wyświetlaczu z trybem Always-On.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch GT 5 Pro (46 mm, Active):

wyświetlacz: okrągły, OLED, 1,43 cala, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 14 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 46,4 x 10,9 mm,

waga: 53 g,

odporność: IP69K, 5ATM,

cena i dostępność:

Google Pixel Watch 3 – dobry smartwatch z eSIM, LTE i NFC

Smartwatch, który ma wszystko, czego potrzebuje typowy użytkownik, w cenie, na którą typowy użytkownik może sobie pozwolić. Tak w skrócie można by opisać model Google Pixel Watch 3 i przyznasz chyba, że brzmi to jak dobra rekomendacja. Równie pozytywne były odczucia Piotrka, którymi podzielił się w recenzji (zwieńczonej notą 9/10):

„Muszę przyznać, że design tego smartwatcha naprawdę mnie ujął. Jest nowoczesny, elegancki i przyciąga wzrok […] Wyświetlacz Acuta, który zastosowano w tym modelu, to prawdziwa perełka – świetna widoczność w każdych warunkach, doskonałe kolory i wysoka jasność, która zapewnia czytelność nawet w pełnym słońcu. […] Pixel Watch 3 oferuje również sporo funkcji zdrowotnych i monitorowania aktywności, [a] czas pracy na baterii okazał się lepszy, niż się spodziewałem”.

Google Pixel Watch 3 (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Niemniej wspomniany tu czas pracy nie jest jednoznacznym atutem. Sięga bowiem jedynie 35 godzin, a po włączeniu trybu Always-On dochodzi do 24 godzin. Codzienne ładowanie jest więc właściwie koniecznością. Poza tym jednak wad praktycznie nie ma.

Najważniejsze cechy smartwatcha Google Pixel Watch 3 (41 mm):

wyświetlacz: okrągły, OLED, 1,2 cala, 408×408 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak,

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 1,5 dnia regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 41 x 12,3 mm,

waga: 31 g,

odporność: IP68, 5ATM,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Watch Ultra – najlepszy smartwatch do 2000 złotych

To może być kontrowersyjny werdykt, bo równie dobrze na taki tytuł mógłby zasłużyć na przykład wyżej wymieniony Google Pixel Watch 3 lub Apple Watch 10, do którego przejdziemy za moment. Mimo to nazwę zegarek Samsung Galaxy Watch Ultra najlepszym smartwatchem do 2000 złotych. I już tłumaczę dlaczego.

Przede wszystkim dlatego, że nie brakuje mu żadnej z podstawowych (a nawet mniej podstawowych) funkcji. Ma eSIM i umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z dala od telefonu. Ma NFC i pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych. Ma też GPS oraz pokaźny zestaw innych czujników, zapewniających wyjątkowo precyzyjne pomiary zdrowia i aktywności. Do tego dochodzi świetny wyświetlacz i długi (jak na Samsunga) czas pracy dochodzący do 3 dni.

Samsung Galaxy Watch Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Dobrym podsumowaniem może być także opinia, jaką Kasia podzieliła się w recenzji tego modelu: „to niewątpliwie najmocniejszy Galaxy Watch w historii Samsunga, ale nie zmienia to faktu, że nie jest to sprzęt dla wszystkich. Docenią go głównie osoby, dla których dokładność pomiarów sportowych i zdrowotnych oraz wytrzymałość konstrukcji ma największe znaczenie”.

Najważniejsze cechy smartwatcha Samsung Galaxy Watch Ultra:

wyświetlacz: okrągły, OLED, 1,47 cala, 408×408 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, ciśnienie, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak,

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 3 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 47 x 12,1 mm,

waga: 94 g,

odporność: IP68, 10 ATM,

cena i dostępność:

Apple Watch 10 – po prostu topowy smartwatch

Jedną z najlepszych opcji dla wielu osób, szczególnie korzystających z iPhone’ów, jest Apple Watch 10, czyli najnowszy zegarek w ofercie amerykańskiego producenta. Jeśli masz jeden z modeli z ubiegłych lat, na przesiadce zyskasz raczej niewiele, ale jeżeli chcesz kupić swój pierwszy smartwatch (albo pierwszy od paru ładnych lat), to zdecydowanie warto.

Nie da się zarzucić temu zegarkowi czegokolwiek w kontekście wydajności i kultury pracy, funkcjonalności czy jakości wykonania i wygody użytkowania. To po prostu topowy sprzęt dla osób poszukujących rasowego smartwatcha na co dzień.

Apple Watch 10 (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

A jak wypada porównanie Apple Watch 10 vs Apple Watch SE 2. generacji? Cóż, ten pierwszy pod wieloma względami ma przewagę. Jego wyświetlacz jest dwa razy jaśniejszy i oferuje tryb Always-On, do tego mamy aplikację EKG i pulsoksymetr, zegarek monitoruje też temperaturę, a do tego cechuje się wyższą wydajnością i szybszym ładowaniem. I tylko szkoda, że na dłuższy czas pracy nie ma co liczyć.

Najważniejsze cechy smartwatcha Apple Watch 10 GPS + Cellular (46 mm):

wyświetlacz: prostokątny, OLED, 1,96 cala, 416×496 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak,

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 1 dnia regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 39 x 9,7 mm,

waga: 35 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

Apple Watch Ultra 2 – najlepszy smartwatch do iPhone’a

Jeśli Twoje oczekiwania są jeszcze wyższe, do gustu może przypaść Ci Apple Watch Ultra 2 – najlepiej wyposażony i najsolidniejszy zegarek w ofercie giganta z Cupertino. To do bycia jego konkurentem aspirował właśnie wcześniej wymieniony tu Samsung Galaxy Watch Ultra.

W porównaniu do Dziesiątki zegarek ma jeszcze jaśniejszy wyświetlacz OLED, dwupasmowy GPS i akumulator zapewniający dwa razy dłuższy czas działania (do 36 godzin przy normalnym użytkowaniu). Przede wszystkim jednak ma solidniejszą, wykonaną z tytanu konstrukcję, odporną na różne przygody i cechującą się wodoodpornością na głębokości aż do 100 metrów.

Apple Watch Ultra 2 (źródło: Apple)

Potężny to słowo, które dobrze go opisuje zarówno pod kątem wytrzymałości, jak i funkcjonalności. Pod względem tej ostatniej nie brakuje mu niczego w porównaniu do smartwatcha Apple Watch 10 – krótko mówiąc: ma wszystko.

Najważniejsze cechy smartwatcha Apple Watch Ultra 2:

wyświetlacz: prostokątny, OLED, 1,92 cala, 502×419 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak,

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 2 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 44 x 14,4 mm,

waga: 61 g,

odporność: 10 ATM,

cena i dostępność:

Garmin Fenix 8 – sportowy smartwatch klasy premium

Ostatni już model w tym rankingu – Garmin Fenix 8 – to moja propozycja dla osób, którym marzy się dobry smartwatch sportowy. To wszechstronny gadżet, który świetnie sprawdza się podczas najrozmaitszych aktywności na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach, jak i na co dzień, w trakcie wykonywania zwykłych czynności.

Kompletne wyposażenie pozwala mu oferować wiele – zarówno biegaczom, miłośnikom górskich wypraw, fanom białego szaleństwa, jak i kolarzom (pośród wielu innych). Precyzyjnie monitoruje aktywność i dostarcza wiele cennych informacji. A nawet więcej – zbiera dużo danych i analizuje je, pełniąc rolę swego rodzaju osobistego trenera na nadgarstku.

Garmin Fenix 8 (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Równocześnie jest pełnoprawnym smartwatchem, oferującym nie tylko wyświetlanie powiadomień, ale też możliwość słuchania muzyki (także bez użycia telefonu), prowadzenia rozmów głosowych (niestety, jedynie przez Bluetooth) i dokonywania płatności zbliżeniowych (w systemie Garmin Pay), obok podstawowych aplikacji, takich jak kalendarz czy prognoza pogody.

Najważniejsze cechy smartwatcha Garmin Fenix 8 (47 mm):

wyświetlacz: okrągły, OLED, 1,4 cala, 454×454 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 4 dni regularnego użytkowania treningowego i do 16 dni w trybie zegarka,

szerokość i grubość koperty: 47 x 13,8 mm,

waga: 52 g,

odporność: 10 ATM,

cena i dostępność:

W ofercie firmy Garmin znajduje się zresztą znacznie więcej godnych polecenia smartwatchy, choć są to właśnie przede wszystkim zegarki o sportowym charakterze. Jeśli szukasz czegoś tańszego niż Fenix 8, rzuć okiem na Instinct 3, Venu 3 czy też Vivoactive 6.

Oczywiście, może też być tak, że nie szukasz sportowego zegarka, ale żaden z podanych w rankingu smartwatchy nie spełnia Twoich oczekiwań. W takim przypadku zachęcam do zostawienia swoich wytycznych w komentarzu, a na pewno uda się znaleźć też coś dla Ciebie.