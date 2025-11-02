Wyglądają zwyczajnie, a skrywają moc AI. Takie są nowe okulary Lenovo

Lenovo zaprezentowało swoje najnowsze inteligentne okulary Visual AI Glasses V1, które łączą lekkość, nowoczesny design i moc sztucznej inteligencji. Choć wyglądają jak klasyczne okulary korekcyjne, potrafią znacznie więcej.

Najlżejsze na świecie okulary z AI i AR?

Nowe Lenovo Visual AI Glasses V1 to odpowiedź producenta na rosnącą popularność inteligentnych okularów, takich jak Rokid Glasses czy Xreal Air. Urządzenie waży zaledwie 38 gramów, co czyni je najlżejszymi inteligentnymi okularami z obsługą AI i rozszerzonej rzeczywistości na rynku. Dla porównania, konkurencyjne Rokid Glasses ważą 48 gramów.

Warto dodać, że równolegle technologiczni giganci walczą na rynku nieco większych konstrukcji związanych z rozszerzoną rzeczywistością, czyli gogli. Tutaj prym wiedzie Apple Vision Pro. Do wyścigu całkiem niedawno dołączył Samsung ze swoim urządzeniem Galaxy XR.

Lenovo postawiło na zdecydowanie odmienną konstrukcję – bo w końcu to okulary, a nie gogle. Mamy tu więc smukłe soczewki o grubości zaledwie 1,8 mm oraz obudowę z ultralekkich materiałów kompozytowych.

Wyświetlacz typu micro-LED osiąga jasność do 2000 nitów, co pozwala korzystać z okularów także na zewnątrz, w pełnym słońcu. W przeciwieństwie do Rokid Glasses, które oferują dwa ekrany o jasności 1500 nitów, model Lenovo korzysta z jednego panelu, ale umożliwia przełączanie między trybem wyświetlania na jednym oku lub na obu.

Wbudowany system śledzenia ruchu oczu zapewnia pole widzenia o wymiarach 15 x 11 mm, co eliminuje efekt drgań obrazu i pozwala na naturalne korzystanie z rozszerzonej rzeczywistości. Całość wspierana jest przez autorski system sztucznej inteligencji Lenovo, który umożliwia interakcję z głosem i gestem.

Lenovo Visual AI Glasses V1 (źródło: Lenovo)

AI tłumacz, teleprompter i asystent w jednym. Co potrafią okulary Lenovo?

Nowe okulary Lenovo mają być w pełni funkcjonalnym narzędziem do codziennej pracy. Producent wyposażył je w zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w tym tłumaczenie na żywo, tryb rozmowy oraz teleprompter, który wyświetla tekst w czasie rzeczywistym.

Na oficjalnej stronie Lenovo czytamy, że Visual AI Glasses V1 umożliwiają tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem dwukierunkowego mikrofonu i wbudowanego systemu dźwięku przestrzennego. W praktyce oznacza to, że użytkownik może prowadzić rozmowę w dwóch językach, a okulary automatycznie tłumaczą wypowiedzi obu stron, wyświetlając napisy bezpośrednio na soczewce.

Funkcja AI telepromptera przyda się z kolei osobom prowadzącym prezentacje, wykłady czy transmisje na żywo. Tekst można przygotować wcześniej lub generować dynamicznie, a okulary same dostosowują jego tempo do mowy użytkownika.

Lenovo Visual AI Glasses V1 (źródło: Lenovo)

Lenovo wyposażyło okulary w stereofoniczne głośniki umieszczone w zausznikach, dotykowe panele sterujące oraz łączność Bluetooth 5.4. Całość zasilana jest baterią o pojemności 167 mAh, która według producenta zapewnia 8–10 godzin pracy w trybie tłumaczenia. Pełne ładowanie trwa około 40 minut, a ładowanie odbywa się za pomocą złącza magnetycznego.

Wśród dodatkowych funkcji znalazł się także tryb nawigacji AI, który wykorzystuje system rozpoznawania otoczenia i wskazuje drogę na wyświetlaczu bez konieczności sięgania po telefon. Wszystkie dane przetwarzane są lokalnie, co ma zwiększyć prywatność użytkowników.

Nowe okulary Lenovo dostępne są obecnie wyłącznie na rynku chińskim, w przedsprzedaży w cenie 3999 juanów (~2070 złotych). To nieco mniej niż za Rokid Glasses, które kosztują 599 dolarów (~2210 złotych), ale oferują wbudowaną kamerę i większą baterię. Warto jednak dodać, że marka Rokid stworzyła też tańszą wersję swoich smart-okularów.