Tani iPhone pozostanie tani. Premiera lada chwila

Najtańszy smartfon Apple lada chwila doczeka się następcy. Pomimo ulepszeń i trudnej sytuacji na rynku, jego cena pozostanie niska. To jednak nie jedyna nowość, szykowana przez Apple na najbliższą przyszłość.

Cena iPhone 17e będzie niska jak cena iPhone 16e

iPhone 16e zadebiutował 19 lutego 2025 roku i według Marka Gurmana z Bloomberga premiera iPhone 17e jest „nieuchronna” – można spodziewać się jej lada chwila. Apple najprawdopodobniej po prostu opublikuje informację prasową na jego temat.

iPhone 16e (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

iPhone 17e ma kosztować tyle samo co iPhone 16e, tzn. od 599 dolarów. W Polsce jego cena zaczyna się od 2999 złotych. Mimo utrzymania ceny na niezmienionym poziomie, Apple zdecydowało się na kilka ulepszeń.

Nowy iPhone 17e ma być wyposażony w procesor Apple A19 (taki sam jak w iPhone 17) oraz modem Apple C1X i chip Apple N1 (podobnie jak w iPhone Air). Jest również mowa o zaimplementowaniu MagSafe, którego nie ma w poprzedniku. To mogą być jednak jedyne znaczące ulepszenia.

Lada chwila też premiera nowych tabletów i laptopów Apple

iPhone 17e to nie jedyna nowość, jaką szykuje producent z Cupertino. Mark Gurman wieszczy również rychłą premierę nowych tabletów, konkretniej nowych odsłon iPada (12. generacji) i iPada Air (8. generacji). Ten pierwszy ma otrzymać procesor Apple A18, natomiast drugi układ Apple M4. Ponadto jest mowa o premierze kolejnego iPada Mini z ekranem OLED, aczkolwiek w nieco dalszej przyszłości.

Mark Gurman twierdzi także, że w tygodniu, rozpoczynającym się 2 marca 2026 roku, Apple prawdopodobnie zaanonsuje nowe laptopy z serii MacBook Pro z procesorami Apple M5 Pro i Apple M5 Max. Dla przypomnienia, MacBook Pro z Apple M4 zadebiutował 30 października 2024 roku, czyli blisko 1,5 roku temu.

Premiera nowych laptopów jest więcej niż pewna, ponieważ MacBooki Pro z Apple M4 są coraz trudniej dostępne. Przy okazji warto przypomnieć, że kupowanie komputera Apple wygląda teraz inaczej niż wcześniej.