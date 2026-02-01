Smart ring, czyli inteligentny pierścień, to urządzenie, które za sprawą swojej formy ma poważne ograniczenia. Równocześnie jednak ta forma może stanowić jego największy atut. Postanowiłem odpowiedzieć na najważniejsze pytania, a ostatecznie wskazać najlepsze smart ringi do kupienia w Polsce.

Jaki smart ring wybrać w 2026 roku?

Rynek smart ringów w Polsce powoli się rozpędza i w sklepach można znaleźć coraz więcej modeli. Ceny najprostszych pierścieni rozpoczynają się już w okolicach 100 złotych, a najdroższe kosztują blisko 2000 złotych. Co ciekawe, funkcjonalność jednych i drugich jest zbliżona, a różnice polegają przede wszystkim na jakości wykonania oraz precyzji dokonywanych pomiarów.

Czy 2026 rok to dobry moment na zakup inteligentnego pierścienia? Tak…, ale tylko jeśli masz świadomość ich ograniczeń. Tego typu akcesoria pozwalają na monitoring podstawowych parametrów związanych ze zdrowiem i aktywnością, ale nie są w stanie w pełni zastąpić smartwatcha czy choćby opaski.

Tani smartwatch, a nawet tani smartband jest w stanie zaoferować więcej. Smart ringi powstały jednak, by je uzupełniać, a nie stanowić dla nich alternatywę (chyba, że komuś zależy tylko na absolutnie podstawowej funkcjonalności i możliwie subtelnej formie).

Tworząc ten ranking, starałem się zmieścić w nim modele przeznaczone dla osób o różnych preferencjach i wymaganiach. Ostatecznie lista – ułożona w kolejności od najtańszego do najdroższego modelu – przedstawia się następująco…

Jaki smart ring? Ranking 2026:

Kupujemy smart ring. Jak dobrać rozmiar?

Wybór modelu to jedno, ale i dobór odpowiedniego rozmiaru inteligentnego pierścienia nie należy do prostych zadań. A jest tak z kilku powodów. Po pierwsze: każdy producent stosuje nieco inną miarę. Po drugie: elektronika dotykająca palca (sensory) może wpływać na realną średnicę wewnętrzną. Wreszcie po trzecie – trzeba znać obwód palca, a i tak można się przeliczyć, bo… patrz punkt pierwszy.

Niektórzy producenci (jak np. Samsung) oferują zestawy do ustalania rozmiaru pierścienia (to pakiet atrap w określonych rozmiarach). Taki zestaw kosztuje kilkadziesiąt złotych, ale można go mieć za darmo, jeśli faktycznie zdecyduje się na zakup danego modelu. Niemniej w pozostałych przypadkach pewną wskazówką może być poniższa tabelka (pamiętaj tylko, że są to wartości uśrednione).

Rozmiar pierścienia Polski rozmiar jubilerski Obwód wewnętrzny 4 6/7 ~46,5 mm 5 8/10 ~49 mm 6 11/13 ~52 mm 7 14/16 ~55 mm 8 17/18 ~57,5 mm 9 19/21 ~60 mm 10 22/23 ~62,5 mm 11 24/26 ~65 mm 12 27/28 ~67,5 mm 13 29/31 ~70 mm 14 32/33 ~72,5 mm 15 34/36 ~75 mm

Jeśli chodzi o podstawy, to już chyba tyle. Czas więc wybrać inteligentny pierścień. Ranking, który właśnie się rozpoczyna, na pewno Ci w tym pomoże. Zatem…

Zaczynamy!

Colmi R12 – tani smart ring z wyświetlaczem

Nie masz pewności, czy smart ring to sprzęt dla Ciebie, w związku z czym wizja wydania kilkuset złotych w ciemno nie brzmi kusząco? Spójrz w takim razie na katalog Colmi, w którym znajduje się kilka różnych modeli w cenach mieszczących się w granicach 50-200 złotych.

Co oferuje taki tani inteligentny pierścień? Ano na przykład (polecany w tym zestawieniu) Colmi R12 potrafi zmierzyć puls i natlenienie krwi, zliczyć postawione kroki i spalone kalorie czy też przeanalizować czas i jakość snu. Pomimo niewysokiej ceny jest też wodoszczelny do tego stopnia, by nie trzeba było zdejmować go do mycia rąk czy brania prysznica.

Colmi R12 (źródło: Colmi)

Warto też podkreślić, że pierścień został wykonany ze stali nierdzewnej i żywicy epoksydowej, a do tego jest całkiem smukły i leki. Dodatkowym atutem tego modelu jest całkiem długi czas działania. Gdy naładujesz akumulator do pełna, spokojnie wytrzyma 5-7 dni. Dodatkowym atutem jest wyświetlacz, pozwalający podejrzeć statystyki na żywo, bez konieczności sięgania po telefon.

Niektórzy użytkownicy narzekają na precyzję pomiarów zdrowia i aktywności – trzeba mieć to na uwadze. Mimo wszystko propozycja marki Colmi wydaje się niezłą opcją dla niepewnych i niezdecydowanych. Przede wszystkim ze względu na cenę.

Najważniejsze cechy Colmi R12:

materiał: stal nierdzewna, żywica epoksydowa,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, sen,

grubość: 2,7 mm,

czas działania: do 7 dni,

odporność: IP68 / 5 ATM,

rozmiary: 7-13,

cena i dostępność:

Bemi Revo – niedrogi smart ring z pomiarem ciśnienia

Kolejną propozycją jest nieco droższy, ale wciąż tani smart ring Bemi Revo. Jego konstrukcja została wykonana z medycznej stali nierdzewnej oraz ceramiki, dzięki czemu jest zarazem solidna, jak i wyjątkowo estetyczna.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, można liczyć na pomiar kroków, dystansu i kalorii, a także całodobowe monitorowanie tętna i natlenienia krwi. Dodatkowo urządzenie ma wbudowany ciśnieniomierz.

Bemi Revo (fot. Bemi)

Bemi Revo może monitorować Twoje parametry zdrowotne przez całą dobę w odstępach wynoszących 30, 40, 50 lub 60 minut. Dane są oczywiście automatycznie wysyłane do aplikacji, więc na telefonie możesz je przeglądać w optymalnym dla siebie momencie.

Warto też podkreślić, że naładowany do pełna akumulator obrączki wystarcza na od 3 do 7 dni działania, w zależności od intensywności użytkowania. Co ciekawe jednak etui, będące równocześnie stacją ładującą, jest też powerbankiem i pozwala na 15-krotne ładowanie bez konieczności podłączania kabelka. Krótko mówiąc: to bardzo dobry smart ring do 250 złotych.

Najważniejsze cechy Bemi Revo:

materiał: stal nierdzewna, ceramika,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, ciśnienie, sen,

grubość: 3,2 mm,

czas działania: do 7 dni,

odporność: IP68,

rozmiary: 5-12,

cena i dostępność:

Rollme Vibe – smukły smart ring z wibracjami

Rollme Vibe nie jest dostępny w szerokiej dystrybucji na terenie naszego kraju, ale za pośrednictwem oficjalnej strony producenta można go zamówić do Polski (i to z bezpłatną dostawą). I warto to rozważyć, bo jest to niezaprzeczalnie jeden z najciekawszych smart ringów na rynku.

To, co go wyróżnia, to obecność systemu wibracyjnego. Dzięki temu jest w stanie informować o połączeniach, wiadomościach, komunikatach z aplikacji czy też o rozmaitych powiadomieniach dotyczących zdrowia lub aktywności.

Rollme Vibe (źródło: Rollme)

Dodatkowo Rollme Vibe dysponuje panelem dotykowym, który umożliwia sterowanie odtwarzaczem muzycznym lub aparatem. Jeśli zaś chodzi o podstawową funkcjonalność, możesz liczyć na monitorowanie pulsu, natlenienia krwi, temperatury skóry, nastroju, aktywności oraz czasu i jakości snu.

Wbudowany akumulator zapewnia do 7 dni normalnego użytkowania, a wieńcząca całość konstrukcja ma zaledwie 2,5 mm grubości, cechując się przy tym wodoszczelnością w klasie 5 ATM.

Najważniejsze cechy Rollme Vibe:

materiał: stal nierdzewna, ceramika,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, sen,

grubość: 2,5 mm,

czas działania: do 7 dni,

odporność: 5 ATM,

rozmiary: 7-13,

cena i dostępność:

Amazfit Helio Ring – solidny i precyzyjny smart ring dla aktywnych

Amazfit Helio Ring to inteligentny pierścień dla sportowców lub też amatorów, którzy wolny czas lubią spędzać na oddawaniu się tym lub innym formom aktywności. Zapewnia wysoką precyzję pomiarów i umożliwia dokładną analizę wyników w aplikacji.

Monitoruje zarówno aktywność (stawiane kroki czy spalone kalorie, a także postępy treningowe w kilku najpopularniejszych dyscyplinach), jak i zdrowie. Śledzi czas i jakość snu, ocenia poziom stresu i wypoczęcia, a do tego zgłasza gotowość do działania (lub jej brak).

Amazfit Helio Ring (fot. Amazfit)

Wykonany ze stopu tytanu i żywicy smart ring jest przy tym solidny i wytrzymały. Cechuje się również wodoszczelnością w klasie 10 ATM. Użytkownicy doceniają także jego lekkość i komfort noszenia.

Na dobrą sprawę minus jest jeden – to relatywnie krótki czas działania między ładowaniami, sięgający tylko 4 dni. Biorąc pod uwagę to, jak wiele robi w tle, moim zdaniem można jej jednak to wybaczyć.

Najważniejsze cechy Amazfit Helio Ring:

materiał: stop tytanu, żywica,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

grubość: 2,6 mm,

czas działania: do 4 dni,

odporność: 10 ATM,

rozmiary: 8, 10, 12,

cena i dostępność:

Niceboy One Ultra – jedyny smart ring z NFC i płatnościami

Prawdziwą ciekawostką i ewenementem na rynku jest Niceboy One Ultra. To smart ring z możliwością płacenia w sklepach stacjonarnych. Został bowiem wyposażony w moduł NFC. Jedna uwaga: można go sparować wyłącznie z kartą MasterCard wydaną przez mBank (ale – tu dobra wiadomość – ma się to zmienić od kwietnia 2026 roku).

Co ciekawe, Niceboy One Ultra umożliwia dokonywanie płatności bez dostępu do internetu i nie musisz mieć przy sobie telefonu. Mało tego – moduł NFC działa nawet wtedy, gdy sam pierścień jest rozładowany.

Niceboy One Ultra (źródło: Niceboy)

Poza tym smart ring monitoruje również zdrowie (między innymi tętno, saturację i sen) oraz aktywność (na co dzień i w 150 trybach treningowych), a wytrzymała i wodoodporna konstrukcja pozwala korzystać z niego w najróżniejszych sytuacjach.

Dopełnieniem całości jest akumulator zapewniający do 7 dni działania na jednym ładowaniu. Fajna opcja!

Najważniejsze cechy Niceboy One Ultra:

materiał: ceramika cyrkonowa,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, sen,

grubość: 2,8 mm,

czas działania: do 8 dni,

odporność: 5 ATM,

rozmiary: 6-14,

cena i dostępność:

RingConn Gen 2 – inteligentny pierścień o długim czasie działania

Bardzo wysoką precyzją pomiarów, a przy tym wyjątkowo długim czasem działania, cechuje się RingConn Gen 2. Konkretnie jest w stanie wytrzymać nawet 10-12 dni między jednym ładowaniem a kolejnym. Choćby z tego powodu warto się nim zainteresować.

Wyróżnia go również najsmuklejsza na rynku konstrukcja – ma zaledwie 2 mm grubości. Zachowuje przy tym wysoką wytrzymałość i nie brakuje mu też żadnej z podstawowych funkcji inteligentnych pierścieni.

RingConn Gen 2 (źródło: RingConn)

Liczy kroki, dystans i spalone kalorie, mierzy puls i wysycenie krwi tlenem, a do tego monitoruje stres oraz czas i jakość snu. Podczas tego ostatniego potrafi również wykryć bezdech.

Ogólnie rzecz biorąc jest to naprawdę solidna propozycja w rozsądnej cenie. Raczej nie poleciłbym go sportowcom, ale do codziennego monitorowania zdrowia i kondycji może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Najważniejsze cechy RingConn Gen 2:

materiał: tytan, poliwęglan, epoksyd,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

grubość: 2 mm,

czas działania: do 12 dni,

odporność: wodoszczelność do 100 m,

rozmiary: 6-14,

cena i dostępność:

Ultrahuman Ring Air – zaawansowany smart ring dla wymagających

Jednym z najlepiej ocenianych smart ringów na rynku jest Ultrahuman Ring Air. Chwalony jest przede wszystkim za to, jak dobrze łączy jakość wykonania z precyzją pomiarów i funkcjonalnością przydatną na co dzień.

Inteligentny pierścień Ultrahuman jest smukły i lekki, a przy tym odporny na rozmaite przygody i wodoszczelny do 100 m. Wytrzymuje maksymalnie 6 dni na jednym ładowaniu, oferując w tym czasie dostęp do wielu różnych funkcji, związanych – rzecz jasna – przede wszystkim ze zdrowiem i aktywnością.

Ultrahuman Ring Air (fot. Ultrahuman)

Mierzy tętno i zmienność rytmu serca, poziom stresu i status regeneracji, a także temperaturę skóry oraz czas i jakość snu, oceniając ten ostatni w oparciu o 11 czynników. Wskazuje też, kiedy jest dobry czas na odpoczynek, a kiedy na kawę i pomaga budować zdrowsze nawyki.

Oczywiście pierścień liczy też kroki, metry i kalorie oraz monitoruje aktywność w 21 trybach sportowych, a wszystkie zebrane dane pozwala przeanalizować w aplikacji dostępnej za darmo.

Najważniejsze cechy Ultrahuman Ring Air:

materiał: węglik wolframu, żywica,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, energia, temperatura, sen,

grubość: 2,6 mm,

czas działania: do 6 dni,

odporność: wodoszczelność do 100 m,

rozmiary: 5-13,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Ring – stylowy smart ring klasy premium

Zarówno cenową, jak i jakościową alternatywą dla wyżej wspomnianego modelu, jest Samsung Galaxy Ring – model, o którym (przynajmniej w naszej części świata) jest bezapelacyjnie najgłośniej.

Jakość wykonania i komfort noszenia to jego duże atuty, podobnie jak czas działania. Nasze testy wykazały, że świetnie radzi sobie także z pomiarem snu, ale już zliczanie kroków czy monitorowanie pulsu (niestety) nie należą do najbardziej precyzyjnych.

Samsung Galaxy Ring (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kasia oceniła pierścień na 6,5 w 10-stopniowej skali, a jednym z najważniejszych powodów jest nieadekwatnie wysoka cena. Z drugiej strony model ten dobrze egzystuje w ekosystemie Galaxy i dla posiadaczy takich smartfonów może mimo wszystko być optymalnym wyborem.

Krótko mówiąc: to niezły, choć zdecydowanie nie doskonały pierścień, w zdecydowanie zbyt wysokiej cenie, ale mimo to będący opcją zasługują na to, by przynajmniej ją rozważyć.

Najważniejsze cechy Samsung Galaxy Ring:

materiał: tytan,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, temperatura, sen,

grubość: 2,6 mm,

czas działania: do 7 dni,

odporność: 10 ATM, IP68,

rozmiary: 5-15,

cena i dostępność:

Pierwszy fakt: to Oura Ring spowodował wybuch popularności inteligentnych pierścieni. Drugi fakt: do dziś właśnie ta marka stanowi najlepszy wybór dla większości osób. Trzeci fakt: model reprezentujący czwartą generację został dopracowany pod każdym względem, dzięki czemu stanowi jeszcze lepszą propozycję niż jego poprzednicy.

Oura Ring 4 ma wyjątkowo smukłe sensory, które równocześnie oferują nieprzeciętną precyzję pomiarów. Urządzenie monitoruje sen, stres, pracę serca i aktywność, a z każdego z tych zadań wywiązuje się bez zarzutu. Dodatkowymi atutami są: czas działania przekraczający tydzień oraz wytrzymała konstrukcja wykonana z tytanu.

Oura Ring 4 (Źródło: Oura)

Ten smart ring jest nie tylko wytrzymały, ale też naprawdę stylowy. Między innymi dlatego cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Na początku 2026 roku trudno byłoby wybrać coś lepszego, jeśli interesuje Cię klasa premium.

Olbrzymim atutem tego pierścienia jest również szeroki wybór rozmiarów, dzięki czemu prawie każdy może dopasować coś na swój palec: od 4 do 15. Tu jednak ważna uwaga: aby wykorzystać potencjał tego ringa, należy wykupić subskrypcję i Oura nie zamierza tego zmieniać.

Najważniejsze cechy Oura Ring 4:

materiał: tytan,

funkcje pomiarowe: kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

grubość: 2,88 mm,

czas działania: do 8 dni,

odporność: wodoszczelność do 100 m,

rozmiary: 4-15,

cena i dostępność:

Najlepszy inteligentny pierścień – co wybrać?

Nie ma większego sensu powielanie czy podsumowywanie informacji, jakie zostały już przedstawione w powyższym rankingu. Jeśli wiesz, że chcesz kupić smart ring i masz za sobą uważną lekturę ich opisów, jestem przekonany, że wybór któregoś z modeli tworzących to zestawienie, nie okaże się zawodem.

W skrócie jednak przypomnę, że Colmi R12 to najlepsza spośród najtańszych opcji, niewiele droższy Bemi Revo mierzy ciśnienie, Rollme Vibe urzeka powiadomieniami wibracyjnymi, Amazfit Helio Ring sprosta wymaganiom aktywnych użytkowników, Niceboy One Ultra pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych, RingConn Gen 2 działa nieprzeciętnie długo, a Ultrahuman Ring Air, Samsung Galaxy Ring i Oura Ring 4 to godne rozważenia propozycje z wyższej półki.

Jeśli zaś masz dodatkowe pytania, to – śmiało – zadaj je w sekcji komentarzy.