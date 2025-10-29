220 złotych i masz smart okulary, których wszyscy będą Ci zazdrościć

Inteligentne okulary Rogbid VisionShift to przykład tego, że nie trzeba wydawać tysięcy złotych na produkt, na który inni będą patrzeć z zazdrością. Jest jednak jedna funkcja, której lepiej nie używać.

Inteligentne okulary Rogbid VisionShift naprawdę robią wrażenie

Inteligentne okulary Rogbid VisionShift nie oferują tak szerokiej funkcjonalności jak smart okulary Ray-Ban Meta (Gen 2) i Meta Ray-Ban Display, jednak i tak zaskakują swoimi możliwościami. Przede wszystkim dlatego, że umożliwiają zmianę… koloru soczewek bez wyjmowania ich z obudowy – wystarczy przesunąć palcem po zauszniku.

Na tym funkcjonalność okularów Rogbid VisionShift jednak się nie kończy. Oferują bowiem też funkcję tłumaczenia z innego języka w czasie rzeczywistym – na przykład podczas rozmowy z osobą, posługującą się obcym językiem (obsługiwanych jest ponad 100 języków).

Wbudowana sztuczna inteligencja ma być również partnerem, któremu – według producenta – użytkownik będzie mógł się zwierzyć. Doświadczenie pokazuje jednak, że AI nie zastąpi rozmowy z prawdziwym człowiekiem ani tym bardziej ze specjalistą. Nie można zatem traktować tego jako „darmowej terapii” – zawsze należy poszukać pomocy u wykwalifikowanego specjalisty, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Rogbid VisionShift (źródło: Rogbid)

Inteligentne okulary Rogbid VisionShift pozwalają również przeprowadzać rozmowy głosowe oraz słuchać muzyki (po połączeniu ze smartfonem z użyciem Bluetooth 5.4), a także wywoływać spust migawki aparatu w telefonie i korzystać z asystenta głosowego. Producent deklaruje, że po naładowaniu do 100% akumulator wystarczy na 5 godzin rozmów lub 6 godzin słuchania muzyki. Ładowanie potrwa zaś około godzinę.

Smart okulary Rogbid VisionShift mają szerokość 155 mm, wysokość 52 mm i długość 155 mm. Odstęp między soczewkami wynosi zaś 20 mm, a każda soczewka ma 53 mm szerokości. Całość waży 44 gramy.

Rogbid VisionShift (źródło: Rogbid)

Gdzie kupić inteligentne okulary Rogbid VisionShift? Cena jest bardzo przystępna

Smart okulary Rogbid VisionShift są dostępne w oficjalnym sklepie internetowym marki Rogbid za 59,99 dolarów, co przy obecnym kursie jest równowartością około 220 złotych. Wysyłka do Polski jest jak najbardziej możliwa, a za niecałe 10 złotych można dokupić ochronę/ubezpieczenie na wypadek opóźnienia, zgubienia lub zniszczenia przesyłki.

Warto też wiedzieć, że producent daje 1 rok gwarancji na swoje urządzenia.