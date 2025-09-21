Przedstawiamy ranking opasek sportowych, w którym znajdziesz najlepsze smartbandy dostępne w sprzedaży w 2025 roku. Na zestawienie składa się 8 urządzeń w cenach rozpoczynających się od ok. 100 złotych, a kończących się na kwotach sześć razy większych. A zatem odpowiedzmy sobie na pytanie, o to…

Jaki smartband wybrać w 2025 roku?

Smartband, znany też jako inteligentna opaska sportowa, to – zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności – taki smartwatch w okrojonej wersji. Przeważnie jest lżejszy i mniejszy od zegarka, a w kontekście możliwości skupia się przede wszystkim na monitoringu zdrowia i aktywności. Dzięki temu często jest też dużo tańszy – najbardziej wypasione modele da się kupić już za kilkaset złotych, a budżet na poziomie dwóch stówek jest w 2025 roku wystarczający, by kupić porządny i dobrze wyposażony sprzęt.

Nasz ranking opasek sportowych zawiera 8 urządzeń, z czego połowa spokojnie mieści się we wspomnianej kategorii cenowej. Tak naprawdę znajdziesz tu coś dla siebie i wtedy, gdy interesuje Cię dobry i tani smartband, i uniwersalne akcesorium na co dzień, i – wreszcie – zaawansowany model oferujący precyzyjny monitoring aktywności. Oto zestawienie…

Jaka opaska sportowa / smartband? Ranking 2025:

Co oferują najlepsze smartbandy w 2025 roku?

Każda z opisanych w tej publikacji opasek oferuje precyzyjny pomiar pulsu i natlenienia krwi, monitoring aktywności podczas treningu oraz czasu i jakości snu, a także zliczanie kroków i spalonych kalorii. Standardem są też takie funkcje, jak powiadomienia z telefonu, prognoza pogody czy sterowanie odtwarzaczem muzycznym.

Rzadziej smartbandy dorzucają do tego jeszcze moduły GPS (do lokalizacji) oraz NFC (do płatności zbliżeniowych). W rankingu udało się zmieścić po jednym reprezentancie obu tych kategorii.

Poza tym możesz jeszcze oczekiwać stosunkowo dużych wyświetlaczy – mniejszych niż w zegarkach, ale na tyle sporych, by dało się komfortowo odczytywać wyniki kluczowych pomiarów czy też treść powiadomień. Standardem są także wygodne paski oraz czas pracy oscylujący wokół tygodnia. Przejdźmy do konkretów…

Zaczynamy!

Garmin Vivosmart 5 – najlepsza opaska sportowa na rynku

Ranking otwiera opaska Garmin Vivosmart 5. Jej sucha specyfikacja może nie robić większego wrażenia, a cena – skutecznie odstraszać. Aktualnie jest to jednak najlepszy smartband na rynku, jeśli zależy Ci przede wszystkim na precyzyjnym pomiarze zdrowia i aktywności.

Skutecznie zlicza kroki, kilometry i spalone kalorie, mierzy puls, natlenienie krwi oraz poziom stresu i energii, monitoruje czas i jakość snu, a do tego zbiera dane podczas spaceru, biegu, jazdy na rowerze czy ćwiczeń na salce. Szkoda tylko, że nie ma wbudowanego modułu GPS – potrafi jednak zrobić użytek ze smartfonowego, o ile tylko znajduje się w zasięgu.

Garmin Vivosmart 5 (fot. Garmin)

Urządzenie ma prosty, czarno-biały ekran dotykowy – idealny dla miłośników minimalizmu. Zresztą, dotyczy to całej konstrukcji. To smukła i subtelna opaska, która w niczym na co dzień nie przeszkadza.

Jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, możesz liczyć na powiadomienia z telefonu, kalendarz, prognozę pogody, budzik, minutnik i stoper, a także sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Warto natomiast być świadomym wady, jaką jest relatywnie krótki czas działania (na poziomie 2-4 dni w zależności od intensywności użytkowania).

Najważniejsze cechy opaski Garmin Vivosmart 5:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 0,73 cala, 88×154 piksele,

podstawowe pomiary: trening, kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, energia, stres, sen,

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, stoper, minutnik, pogoda, sterowanie odtwarzaczem,

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

łączność: Bluetooth,

moduł GPS: brak,

moduł NFC: brak,

czas pracy na ładowaniu: do 7 dni (realnie 2-4 dni),

cena i dostępność:

Xiaomi Smart Band 9 Pro – najlepsza opaska sportowa z GPS

Interesującą alternatywą dla wyżej wspomnianego Garmina może być Xiaomi Smart Band 9 Pro, czyli najbardziej wypasiony smartband, jaki kiedykolwiek zaprojektował ten chiński producent. Na dobrą sprawę pod względem konstrukcji bliżej mu nawet do smartwatcha, ale urządzenie jest jednak klasyfikowane jako opaska sportowa.

Tym, co najmocniej wyróżnia ten model na tle konkurencji, jest wbudowany moduł GPS. Dzięki niemu jest w stanie dokonywać precyzyjnych pomiarów aktywności także wtedy, gdy na trening czy spacer wybierzemy się bez smartfona. Pozwala też później podejrzeć przebytą trasę w aplikacji na telefon.

Xiaomi Smart Band 9 Pro (fot. Xiaomi)

Poza tym Xiaomi Smart Band 9 Pro cechuje się także bardzo dużym (jak na opaskę) wyświetlaczem AMOLED – o przekątnej 1,74 cala. Mieści się na nim mnóstwo treści, a dzięki częstotliwości odświeżania do 60 Hz animacje są nieprzeciętnie dynamiczne. W kontekście tego ekranu kluczowa jest jednak jego jasność – sięga 1200 nitów, co sprawia, że nawet w pełnym słońcu wszystko doskonale widać.

Oczywiście, smartband mierzy puls i natlenienie krwi, monitoruje czas i jakość snu, zlicza kroki i spalone kalorie, a także czuwa nad ćwiczeniami w ponad 150 trybach treningowych. Przy tym wszystkim spokojnie wytrzymuje 2 tygodnie na jednym ładowaniu! Całość wieńczy wytrzymała ramka z aluminium. Żeby jednak nie było tylko o pozytywach, minusem jest brak możliwości odpowiadania na powiadomienia.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 9 Pro:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,74 cala, 360×480 pikseli,

podstawowe pomiary: trening, kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, stoper, minutnik, pogoda, sterowanie odtwarzaczem,

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

łączność: Bluetooth,

moduł GPS: TAK,

moduł NFC: brak,

czas pracy na ładowaniu: do 21 dni (realnie 10-14 dni),

cena i dostępność:

Xiaomi Smart Band 10 – najnowszy smartband Xiaomi

Optymalny wyborem w 2025 roku wydaje się najnowszy smartband Xiaomi. W przeciwieństwie do wyżej opisanego modelu Pro z ubiegłego roku, ma typowo opaskowy design, a pomimo tego producentowi udało się zmieścić w tej ramie naprawdę duży wyświetlacz AMOLED.

Ekran ma aż 1,72 cala, więc bogactwo treści (i szczegółów) można śmiało nazwać pierwszorzędnym. Do tego jego maksymalna jasność wynosi 1500 nitów – widoczność nawet w ostrym słońcu jest taka, jak być powinna.

Xiaomi Smart Band 10 | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Możesz też liczyć na bardzo długi czas pracy (około 3 tygodni przy normalnym użytkowaniu) oraz komplet podstawowych funkcji monitoringowych. Oferuje przeszło 150 trybów sportowych, całodobowy pomiar tętna i saturacji oraz kontrolowanie czasu i jakości snu, wraz ze spersonalizowanymi wskazówkami.

Słowem, Xiaomi Smart Band 10 to idealna opaska na co dzień, a dzięki wielu różnym paskom do wyboru może trafić w najrozmaitsze gusta kobiet i mężczyzn. Brakuje jedynie modułów GPS i NFC, no i funkcjonalność pozasportowa jest dość ograniczona.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 10:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,72 cala, 212×520 pikseli,

podstawowe pomiary: trening, kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, stoper, minutnik, pogoda, sterowanie odtwarzaczem,

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

łączność: Bluetooth,

moduł GPS: brak,

moduł NFC: brak,

czas pracy na ładowaniu: do 21 dni (realnie!),

cena i dostępność:

Xiaomi Smart Band 9 – bardzo dobra opaska sportowa na co dzień

Jeśli nie zależy Ci na tym, co najnowsze, to równie dobrym wyborem może opaska Xiaomi Smart Band 9, czyli poprzedni model chińskiego producenta. Starszy brat oferuje praktycznie to samo, co nowinka, a jest o parę dyszek tańszy.

Na czym polegają różnice? Przede wszystkim ekran jest odrobinę mniejszy (ma 1,62 cala), a jasność niższa (choć to wciąż imponujący poziom 1200 nitów). Nie zawiera też elektronicznego kompasu, a wskazówki dotyczące sposobów na poprawę jakości snu są nieco mniej rozbudowane. Poza tym jednak to właściwie bliźniaki.

Xiaomi Smart Band 9 | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

W przypadku Dziewiątki również możesz oczekiwać trzech tygodni działania na jednym ładowaniu, kompletu podstawowych funkcji i dostępu do ponad 150 trybów sportowych, jak również wygodnego paska i wodoszczelności w klasie 5 ATM.

Kacper w recenzji tego modelu napisał, że „dobrze rejestruje sen, puls oraz nasycenie tlenu we krwi. Oferuje także czytelny i jasny wyświetlacz oraz ładną, zgrabną i lekką konstrukcję. Do śledzenia powiadomień i ogólnej aktywności opaska sprawdzi się więc naprawdę dobrze. Jeśli jednak jesteście sportowcami lub chcecie monitorować wszystko perfekcyjnie, raczej warto poszukać czegoś bardziej profesjonalnego”.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 9:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,62 cala, 192×490 pikseli,

podstawowe pomiary: trening, kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, stoper, minutnik, pogoda, sterowanie odtwarzaczem,

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

łączność: Bluetooth,

moduł GPS: brak,

moduł NFC: brak,

czas pracy na ładowaniu: do 21 dni (realnie!),

cena i dostępność:

Xiaomi Smart Band 9 Active – najlepszy smartband do 100 złotych

Na miejsce w rankingu zasługuje także Xiaomi Smart Band 9 Active. To naprawdę dobra, a przy tym tania opaska sportowa dla osób, których wymagania nie są szczególnie duże. Można ją kupić za stówkę, ale – rzecz jasna – niższa cena nie wzięła się znikąd.

Przede wszystkim model z dopiskiem Active – jako jedyny w rodzinie – nie ma wyświetlacza AMOLED, lecz 1,47-calowy ekran LCD. Poza gorszymi kolorami cechuje go też niższa jasność (jedynie do 450 nitów). Korzystanie z niego w pełnym słońcu jest więc nieco mniej komfortowe, choć nie ma tragedii.

Xiaomi Smart Band 9 Active (fot. Xiaomi)

Także liczba trybów sportowych jest mniejsza – lista zawiera 50 pozycji, na których nie brakuje jednak podstawowych dyscyplin, na czele z bieganiem, chodzeniem, jazdą na rowerze czy pływaniem. Trzeba też podkreślić, że na jednym ładowaniu wytrzymuje nieco krócej.

Z plusów warto wspomnieć o pełnej funkcjonalności (ma pulsometr, pulsoksymetr i monitor snu, a także budzik, prognozę pogody, kalendarz czy pilot do sterowania odtwarzaczem muzycznym). Może się też pochwalić wodoszczelną konstrukcją (5 ATM). Słowem: to bardzo dobry, a równocześnie tani smartband, który w swojej kategorii cenowej praktycznie nie ma poważnej konkurencji.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 9 Active:

wyświetlacz: dotykowy, LCD, 1,47 cala, 172×320 pikseli,

podstawowe pomiary: trening, kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, stoper, minutnik, pogoda, sterowanie odtwarzaczem,

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

łączność: Bluetooth,

moduł GPS: brak,

moduł NFC: brak,

czas pracy na ładowaniu: do 18 dni (realnie 9-14 dni),

cena i dostępność:

Xiaomi Smart Band 7 NFC – dobry smartband z NFC do płatności

I jeszcze jeden (ostatni już) model tego producenta w tym rankingu. Nie mogło go jednak zabraknąć. Xiaomi Smart Band 7 NFC – jak sama nazwa wskazuje – ma na pokładzie moduł zbliżeniowy, dzięki któremu opaską możesz zapłacić na przykład za zakupy w sklepie. To jedno z niewielu urządzeń tego typu, oferujących taką właśnie możliwość.

Wiedz tylko, że system Xiaomi Pay w Polsce jest kompatybilny tylko z kilkoma bankami (w kolejności alfabetycznej są to: Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, mBank, Nest Bank oraz PKO Bank Polski, Volkswagen Bank, a także placówki grup BPS i SGB). Obsługuje również Zen i Curve.

Xiaomi Smart Band 7 NFC (fot. Xiaomi)

Jedyna dostępna w Polsce opaska Xiaomi z NFC oferuje także ponad 110 trybów sportowych (ze szczegółową analizą efektów, obciążenia i wydolności), całodobowy monitoring tętna i saturacji oraz kilka dodatkowych funkcji, takich jak badanie czasu i jakości snu, powiadomienia z telefonu czy prognoza pogody.

Dokładne i kompletne statystyki są dostępne w aplikacji na telefon, ale sporo informacji wyczytamy też z 1,62-calowego wyświetlacza AMOLED o wysokiej rozdzielczości. Na pochwałę zasługuje również czas pracy przekraczający tydzień przy intensywnym użytkowaniu i sięgający 2 tygodni przy normalnym korzystaniu.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 7 NFC:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,62 cala, 192×490 pikseli,

podstawowe pomiary: trening, kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, stoper, minutnik, pogoda, sterowanie odtwarzaczem,

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

łączność: Bluetooth,

moduł GPS: brak,

moduł NFC: TAK,

czas pracy na ładowaniu: do 14 dni (realnie!),

cena i dostępność:

Huawei Band 10 – dobra opaska dla niej i dla niego

Huawei Band 10 to bardzo dobry smartband, będący jednym z najważniejszych i najgodniejszych rywali dla opaski Xiaomi (czy to Dziewiątki, czy też Dziesiątki). Może się to wydawać mało istotne, ale jednak na co dzień dużym plusem tego modelu jest obecność fizycznego przycisku, dzięki czemu (do pewnego stopnia) sterować urządzeniem można także bez palcowania jego ekranu.

Skoro już przy nim jesteśmy, opaska została wyposażona w 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości i ze sprawnie działającą, automatyczną regulacją jasności. Obraz może się podobać, a całość działa bardzo płynnie. Trudno też zarzucić coś temu modelowi pod względem funkcjonalności.

Huawei Band 10 (fot. Huawei)

Jasne, nie ma modułu GPS, ani NFC. Oferuje natomiast ponad 100 trybów treningowych, analizuje VO2max i RAI, śledzi tętno i nasycenie krwi tlenem oraz monitoruje czas i jakość snu (wykrywając także anomalie). Do tego wyświetla powiadomienia, pozwala na sterowanie muzyką i aparatem, a nawet umożliwia odrzucanie połączeń telefonicznych i wysyłanie (zaprogramowanych wcześniej) wiadomości.

Opaska Huawei Band 10 wyróżnia się także smukłą konstrukcją (poniżej 9 mm) i niską wagą, a do tego ładną, stonowaną stylistyką. Pod względem komfortu noszenia i wyglądu jest to zdecydowanie jedna z najlepszych propozycji na rynku.

Najważniejsze cechy opaski Huawei Band 10:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,47 cala, 194×368 pikseli,

podstawowe pomiary: trening, kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, odrzucanie połączeń, wiadomości, budzik, stoper, minutnik, pogoda, sterowanie odtwarzaczem, sterowanie aparatem,

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

łączność: Bluetooth,

moduł GPS: brak,

moduł NFC: brak,

czas pracy na ładowaniu: do 14 dni (realnie 10-12 dni),

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Fit 3 – lifestyle’owa opaska fitness

W rankingu nie mogłoby też zabraknąć najnowszej opaski producenta z Korei Południowej. Samsung Galaxy Fit 3 ma wprawdzie sporo braków (nie ma ani GPS-u, ani NFC), a czas działania przy normalnym użytkowaniu raczej nie przekracza tygodnia. Niemniej ma też kilka atutów, które każą się nią zainteresować.

Przede wszystkim smartband Samsunga wyśmienicie radzi sobie z monitorowaniem aktywności, zdrowia i snu. Działa płynnie i bezproblemowo, a do tego oferuje dodatkowe funkcje (takie jak powiadomienia z możliwością szybkiego odpowiadania). Niestety, niektóre opcje dostępne są tylko wtedy, gdy sparujemy urządzenie ze smartfonem Galaxy.

Samsung Galaxy Fit 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kolejną zaletą urządzenia jest rewelacyjny ekran AMOLED o wysokiej rozdzielczości i jasności. Trudno też zarzucić coś temu gadżetowi pod względem jakości wykonania (choć sama estetyka to już kwestia dyskusyjna – przede wszystkim ze względu na podbródek).

Kasia w recenzji bez trudu wypunktowała zarówno minusy, jak i plusy tej opaski, choć ostatecznie wystawiła jej relatywnie niską notę (6,6/10). Głównym powodem takiej decyzji była cena (ta jednak zdążyła już wyraźnie zmaleć) i niesatysfakcjonujący czas pracy względem deklaracji producenta. Niemniej niewielka konkurencja na rynku sprawia, że nawet pomimo tego jest to jedna z najlepszych opcji w 2025 roku.

Najważniejsze cechy opaski Samsung Galaxy Fit 3:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,6 cala, 256×402 piksele,

podstawowe pomiary: trening, kroki, dystans, kalorie, puls, saturacja, stres, sen,

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, wiadomości, budzik, stoper, minutnik, pogoda, sterowanie odtwarzaczem, sterowanie aparatem,

wodoszczelność: tak, 5 ATM,

łączność: Bluetooth,

moduł GPS: brak,

moduł NFC: brak,

czas pracy na ładowaniu: do 13 dni (realnie 6-7 dni),

cena i dostępność:

Cel: kupić dobry smartband w 2025 roku

Nie jest to proste zadanie. Z jednej strony istnieją świetne smartbandy (jak te wymienione w rankingu), ale w każdym przypadku trzeba iść na jakieś kompromisy. Rynek opasek sportowych niejako stanął w miejscu i angażuje się w niego niewielu producentów, co zresztą też w tym zestawieniu jest widoczne.

Najbardziej uniwersalne są propozycje z katalogu Huawei lub Xiaomi. Ten ostatni producent jako jedyny oferuje też opaski z GPS oraz NFC (przy czym albo z jednym, albo z drugim). Osobiście postawiłbym właśnie na którąś z nich, ale każda z opcji podanych w tym rankingu jest warta zakupu.