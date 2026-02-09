Nowy Samsung „bieda edyszyn”. Przynajmniej jest tanio

Jest tanio? Jest tanio. Jest dobrze? Jest tanio. Tak można podsumować nowy smartfon Samsunga. To właśnie niska cena ma zachęcić do jego zakupu, ponieważ specyfikacja… wygląda znajomo.

Samsung Galaxy F70e to tani smartfon z 5G

W styczniu 2026 roku Samsung oficjalnie zapowiedział nową serię smartfonów – Galaxy F70. Pierwszym modelem z tej rodziny jest smartfon Samsung Galaxy F70e 5G, którego największą zaletą jest niska cena. W Indiach, gdzie jego sprzedaż rozpocznie się 17 lutego 2026 roku o godzinie 12:00 czasu lokalnego, będzie dostępny od 11999 rupii, co jest równowartością ~470 złotych.

Bez „dodatkowych ofert” smartfon Samsung Galaxy F70e 5G ma kosztować 12999 rupii (~510 złotych) za wersję z 4 GB RAM i 14999 rupii (~590 złotych) za wariant z 6 GB RAM. Identyczny pod względem specyfikacji smartfon Samsung Galaxy A07 5G kosztuje w tym kraju od 15999 do 17999 rupii (odpowiednio za wersję z 4 i 6 GB RAM).

Co oferuje smartfon Samsung Galaxy F70e 5G? (specyfikacja)

Smartfon Samsung Galaxy F70e 5G został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz PLS LCD o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli i jasności do 800 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Na jego przodzie znalazł się też aparat z 8 Mpix matrycą. Po drugiej stronie są zaś dwa aparaty: główny z 50 Mpix sensorem i 2 Mpix do pomiaru głębi.

Samsung Galaxy F70e 5G (źródło: Flipkart)

Motorem napędowym tego modelu jest procesor MediaTek Dimensity 6300, a energię do działania dostarczy akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 25 W. Użytkownicy dostaną do dyspozycji również 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia o nawet 2 TB za pomocą karty microSD. Warto też wspomnieć, że Koreańczycy zastosowali kości RAM typu LPDDR4X.

Ponadto smartfon Samsung Galaxy A70e 5G oferuje dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD), radio FM, złącze słuchawkowe 3,5 mm, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, fabrycznie zainstalowany system Android 16 z One UI 8 (i obietnicą 6 lat wsparcia) oraz obudowę o odporności IP54. Całość ma zaś wymiary 167,4×77,4×8,2 mm i waży 199 gramów.