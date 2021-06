Skrót konferencji Xbox & Bethesda Games Showcase 2021. Gry, gry i jeszcze raz gry!

Na ten moment tegoroczne E3 zaliczam do średnio udanych. Nudne i długie konferencje bez jakościowych gier to plaga tegorocznych konferencji. Na całe szczęście, honor całej imprezy uratował duet Xbox i Bethesda.

Jeśli wczorajsza konferencja Xboksa i Bethesdy Was ominęła, to trafiliście w dobre miejsce. Poniżej znajdziecie krótki skrót całej konferencji Xbox & Bethesda Games Showcase 2021 ze wszystkimi pokazanymi wczoraj zwiastunami gier, a także najważniejszymi informacjami.

Reklama

A jest o czym pisać, ponieważ wczoraj zaprezentowano aż 30 gier, zarówno tych dużych, jak i małych. Co najlepsze, większość z nich już na premierę trafi do abonamentu Xbox Game Pass na konsolach i PC!

Nie przedłużajmy więc i zaczynajmy!

Starfield – szumne zapowiedzi, mało informacji

Zaczęto oczywiście z „grubej rury”, czyli od wyczekiwanego Starfielda od Bethesdy. Niestety, jedyne, co pokazano, to zwiastun. Może i widowiskowy, ale raczej niewiele mówi o samej grze i jej zawartości. Niemniej, czekam i trzymam kciuki, by Bethesda tym razem nie rozczarowało nas niską jakością wykonania ;)

Kiedy premiera? Już w przyszłym roku, 11 listopada 2022.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – najważniejsza gra tej konferencji

Na to czekał cały świat. Nareszcie doczekaliśmy się długiego zwiastuna prezentującego grę S.T.A.L.K.E.R. 2. I co tu dużo mówić, zapowiada się jedna z najlepszych gier przyszłego roku, bo premiera już 8 kwietnia 2022. Klimat wręcz wylewa się z ekranu!

Back4Blood – „Left4Dead 3”

Jeśli tęsknicie za kultowym już Left4Dead 2 od Valve, to mam dobrą wiadomość. Back4Blood zapowiada się na godnego kontynuatora serii, co nie powinno dziwić — w końcu za gry te odpowiadają ci sami twórcy.

Contraband — informacji brak

Nowa gra Avalanche Studios (twórcy Just Cause 4, Rage 2 i Mad Max) z kooperacją. Na razie wiemy niestety tylko tyle.

Sea of Thieves + Piraci z Karaibów!

Tu serce zabiło mi mocniej! Popularne Sea of Thieves łączy siły z marką Piraci z Karaibów, czego wynikiem ma być nie tylko nowa zawartość, ale i kompletnie nowa kampania fabularna. Na pewno dam szansę i w końcu sprawdzę ten tytuł!

Yakuza: Like a Dragon

Cała seria Yakuza wraz z najnowszą odsłoną Yakuza: Like a Dragon dostępna w Xbox Game Pass. Fani serii pewnie skaczą właśnie z radości.

Battlefield 2042 – WOW!

Nareszcie doczekaliśmy się prezentacji rozgrywki najnowszego Battlefielda, która – jeśli mam być szczery – wbiła mnie w fotel. Czekam jeszcze bardziej niż wcześniej!

Twelve Minutes

Bardzo ciekawie zapowiadający się thriller Twelve Minutes trafi już 19 sierpnia do Xbox Game Pass na Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC. Pomysł na rozgrywkę wydaje się intrygujący.

Psychonauts 2

Nigdy fanem „jedynki” nie byłem, ale muszę przyznać, że różnorodność ukazana w trailerze zachęca. Szkoda jedynie, że nie postarano się o nieco bardziej efektowną grafikę.

Kolejne gry Bethesdy w Xbox Game Pass

Krótka przerwa od zapowiedzi. Wczoraj do Xbox Game Pass zawitało 10 kolejnych gier Bethesdy. W abonamencie Microsoftu znajdziemy więc już praktycznie całą bibliotekę Bethesdy!

Dodatkowo nadal możemy spodziewać się wsparcia dla gier usług Bethesdy.

Party Animals, czyli Gang Beasts 2.0

Teraz pora coś na lokalną kooperację ze znajomymi. Party Animals od razu kojarzy mi się z popularnym niegdyś Gang Beata. Z pewnością sprawdzę tytuł ten na jakiejś imprezie.

Hades zmierza do Xbox Game Pass!

Niekwestionowany hit 2018 roku zmierza na konsole stacjonarne. W przypadku Xboksa, Hades od razu trafi do biblioteki usługi Xbox Game Pass, i to już w sierpniu tego roku.

Somerville

Od razu widać tu rękę twórcy gry Limbo i Inside. Jestem kupiony już na starcie!

Halo Infinite

Niesławne Halo Infinte wraca z podkręconą grafiką i wieloma obietnicami. Rozgrywka zapowiada się świetnie, a co najlepsze, moduł wieloosobowy będzie dostępny za darmo dla wszystkich. Ciekawa i odważna decyzja Microsoftu!

Diablo II Resurrected

Rozdzielczość 4K i 60 FPS na Xbox Series X|S w odświeżonym Diablo II. Kto by się spodziewał? ;)

A Plague Tale: Requiem

Nie jestem jakimś ogromnym fanem pierwszego A Plague Tale. Gra ta lekko zawiodła mnie swoją prostotą rozgrywki i liniowością. Dwójka ma szansę to zmienić, bo zapowiada się na znacznie większą i bardziej skomplikowaną przygodę. Z pewnością sprawdzę ten tytuł w Xbox Game Pass na premierę.

7 OCENA

Far Cry 6

Konferencja Ubisoftu co prawda już dawno za nami, ale swoje dwie minuty na prezentacji Xboksa dostał również Far Cry 6. Nic nowego raczej się nie dowiedzieliśmy, ale sam zwiastun wygląda zachęcająco.

Slime Rancher 2

Pierwsze Slime Rancher poznałem kilka miesięcy temu dzięki Epic Games Store, w którym ta gra była rozdawana za darmo. Dwójka zapowiada się podobnie do „jedynki” – może to więc być przyjemna produkcja dla najmłodszych.

Shredders

Steep ma kolejnego konkurenta! Pytanie tylko, czy Shredders zdoła przekonać do siebie graczy – jak dla mnie zwiastun wyglądał dość generycznie.

Atomic Heart

Tak mocno „rosyjskiej” gry nie widziałem już dawno. Atomic Heart zachwyca, nie tylko swoim klimatem, ale i jakością wykonania, która na zwiastunach stoi na najwyższym poziomie. Szykuje się naprawdę szalona przygoda!

REPLACED

To prawdopodobnie najładniejsza gra 2.5D tegorocznego E3. Replaced wygląda wręcz obłędnie, ale oprócz zniewalającej grafiki, spodziewać się możemy również ciekawej fabuły i różnorodnej rozgrywki. Premiera niestety dopiero w 2022 roku.

Grounded – dalszy rozwój gry

Zgodnie z obietnicą, Grounded dalej jest wspierane przez swoich twórców. Do gry zawitają m.in. grzyby i pająki. Zwiastun warty obejrzenia, pełny humoru i przełamywania czwartej ściany.

Among Us

Among Us na konsolach i w Xbox Game Pass. Czy trzeba coś więcej dodawać?

Eiyuden Chronicle

Ładna, oryginalna grafika i nieco odpychająca dla zachodniego gracza rozgrywka. Niemniej, gra z pewnością znajdzie swoja nisze.

The Ascent

Jeden z tych tytułów, na który czekam z wypiekami na twarzy. The Ascent zapowiada się świetnie, w szczególności, jeśli chodzi o oprawę graficzną. Premiera już niebawem, bo w sierpniu tego roku – oczywiście w Xbox Game Pass.

Age of Empires 4 – czyli coś dla PC

Teraz czas na coś tylko dla graczy PC. Seria Age of Empires wraca, pytanie tylko, czy w chwale. Zwiastun nastawia mnie pozytywnie, ale z nadmiernym optymizmem raczej bym nie przesadzał.

The Outer Worlds 2 – najlepszy zwiastun E3?

To z pewnością mój ulubiony zwiastun tej konferencji. Szczery i zabawny, dobrze przełamujący branżową stagnację. A jeśli chodzi o samo The Outer Worlds 2 – czekam, pytanie tylko, jak długo?

8 OCENA

Microsoft Flight Simulator na Xbox Series X|S

Zgodnie z obietnicą, Microsoft Flight Simulator zmierza na konsole Xbox. Niestety, posiadacze Xboksa One jednak nie zagrają w ten tytuł. Premiera tej wersji gry na konsolach Xbox Series już za nieco ponad miesiąc.

10 Ocena

Forza Horizon 5 – mocna końcówka konferencji!

Prawdopodobnie jedna z najbardziej oczekiwanych gier tej konferencji (jeśli nie nawet całego E3), której poświęciliśmy osobny tekst.

Redfall

Wolałbym, żeby Microsoft zakończył tę konferencję Forza Horizon 5, ponieważ prezentacja Redfall… rozczarowuje. Dostajemy co prawda całkiem niezły zwiastun, ale ten niestety niezbyt dużo mówi nam o samej rozgrywce. W dodatku… czy nie za dużo tych czteroosobowych gier kooperacyjnych z „wyrazistymi” bohaterami?

A na koniec… lodówka!

Jak zakończyć konferencje, to z hukiem. Tak pomyślał Microsoft i tak też zrobił, prezentując… lodówkę. Tak, Xbox Mini Fridge naprawdę powstaje i „gamingowa” lodówka Microsoftu trafi do sprzedaży pod koniec 2021 roku. Szanuję za poczucie humoru i dystans do siebie!

Czy była to udana konferencja?

Od razu odpowiadając na powyższe pytanie — moim zdaniem jak najbardziej tak! Mało tego, dodałbym, że jest to jak na razie jedyna w pełni udana konferencja całego tegorocznego E3. Microsoft nie zawiódł na żadnej płaszczyźnie, prezentując długą, ale wypełnioną zawartością konferencję, która powinna zadowolić każdego posiadacza Xboksa i PC.

Szybkie zapowiedzi dużej ilości jakościowych gier, które w większości (już na premierę!) trafią do Xbox Game Pass, to strzał w dziesiątkę. Microsoft nie bawił się w tu żadne nudne „zapychacze”, tylko prezentował gry jedną za drugą. A właśnie tego gracze przecież oczekiwali! STALKER 2, Forza Horizon 5, Starfield czy A Plague Tale: Requiem z miejsca stały się najbardziej oczekiwanymi tytułami tego i kolejnego roku. No właśnie.

Gdybym już miał się do czegoś przyczepić, to z pewnością do tego, że duża część tych największych i najbardziej wyczekiwanych gier zadebiutuje na rynku dopiero w przyszłym roku. Na 2021 pozostawiono raczej mniejsze tytuły, aczkolwiek znajdziemy tu i większe „kąski” w postaci chociażby Forza Horizon 5.

Niech całość podsumuje poniższa grafika, która prezentuje, jakie gry trafią do abonamentu Xbox Game Pass już w dniu ich premiery. Robi to wrażenie!

Całą konferencję (z polskimi napisami) obejrzeć możecie poniżej, na oficjalnym kanale Xbox Polska na YouTube: