STALKER 2 tylko dla PC i Xbox Series X|S. Gra trafi na premierę do Xbox Game Pass!

Nie jestem jakimś ogromnym fanem serii STALKER. Bardzo lubię wykreowany w tych grach świat, ale średnio przepadam już za samą rozgrywką, która zawsze wydawała mi się nieco zbyt toporna i przestarzała. Niemniej jednak, gry z tej serii darzę ogromnym szacunkiem i przyznam się, że strasznie czekam na STALKER 2, który – jak potwierdził sam twórca gry – będzie tytułem ekskluzywnym Microsoftu.

STALKER 2 tylko na PC i Xbox Series X|S – przynajmniej na ten moment

Potwierdziło się to, co było niemal pewne – czyli ekskluzywność STALKER 2 na platformach Microsoftu. Oznacza to, że w najnowszą grę studia GSC nie zagrają posiadacze PlayStation 5 – gra zadebiutuje tylko na PC i Xbox Series X|S. A przynajmniej na premierę.

Jeden z twórców STALKER 2 potwierdził ekskluzywność gry na PC i Xbox Series X|S.

Jest bowiem duża szansa, że gra pojawi się na PlayStation 5 w późniejszym terminie – tak, jak to miało miejsce np. z Rise of the Tomb Raider, które początkowo dostępne było tylko na PC, Xbox 360 i Xbox One. Niespełna rok później, gra zadebiutowała na PlayStation 4 – jednak nie ma co ukrywać, że nawet ta czasowa ekskluzywność gry mocno zdenerwowała wtedy posiadaczy konsoli Sony.

Na niekorzyść STALKERA 2 na PlayStation 5 (obok potencjalnej późniejszej premiery) przemawia również fakt, że gra studia GSC już na premierę trafi do Xbox Game Pass (prawdopodobnie zarówno na konsolach, jak i PC).

Więc nie dość, że posiadacze PlayStation 5 będą musieli dłużej poczekać na grę (o ile ta w ogóle się na tej platformie ukaże), to jeszcze będą musieli za nią zapłacić pełną kwotę, gdzie na Xbox Series X|S i PC będzie można zagrać w STALKERA 2 w ramach bardzo opłacalnego abonamentu.

Nie da się ukryć, że to bardzo interesująca strategia Microsoftu, który może przynieść sporo korzyści firmie. Może i Xbox nie ma tak wielu tytułów ekskluzywnych, co Sony, ale za to będzie mógł wygrywać z PlayStation opłacalnością – a przynajmniej dopóki PS5 nie będzie oferować sensownej konkurencji dla Xbox Game Pass.

Teaser STALKER 2 na silniku gry

Kilka dni temu firma GSC opublikowała w sieci krótki teaser STALKER 2, który został wyrenderowany na silniku gry. I – co tu dużo mówić – gra wygląda fenomenalnie i nie dziwi fakt, że zrezygnowano z wersji tego tytułu na PlayStation 4 i Xbox One.

Zobaczcie zresztą sami:

Niestety, nadal nie znamy dokładnej daty premiery gry. Wiemy tylko, że twórcy chcą wydać STALKERA 2 jeszcze w 2021 roku, ale nie zdziwiłbym się, gdyby przesunięto datę premiery nawet na 2022 rok.