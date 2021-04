Age of Empires IV zadebiutuje jesienią! Zaprezentowany gameplay to powiew nostalgii

Fani w końcu się doczekali! Age of Empires IV to kolejna odsłona legendarnego cyklu gier strategicznych, która ma zabrać graczy w realia średniowiecznego konfliktu. Xbox Game Studios pokazało obszerny gameplay z rozgrywki. Od premiery poprzedniej części minęło już 16 lat.

Dobry czas dla strategów

Każdy chyba zgodzi się ze stwierdzeniem, że gry strategiczne to dość niszowy gatunek w dzisiejszych czasach. Wszystko wskazuje jednak na to, że nadchodzące miesiące to dobry czas dla fanów tejże formy rozrywki. Chwilę temu dowiedzieliśmy się, że na platformie GOG.com wyląduje remaster kultowej strategii ekonomicznej Faraon, a kilka dni temu Microsoft na specjalnym wydarzeniu zaprezentował w końcu rozgrywkę z najnowszej odsłony Age of Empires.

Phil Spencer odpowiada za nieustannie poszerzające się grono studiów Microsofotu (fot. E3)

Biorąc pod uwagę to, jak długo powstaje już czwarta odsłona legendarnej strategii, nadzieje pokładane w ten tytuł wydają się rosnąć jeszcze bardziej. Dodając do tego fakt, że za przygotowanie gry odpowiedzialne jest studio Relic Entertainment (będące częścią Xbox Game Studios), które wydało na świat cieszącą się do dziś ogromną popularnością strategię Company of Heroes czy świetne Warhammer 40000: Dawn of War, jest to w pełni uzasadnione.

Age of Empires IV na wideo

W trakcie specjalnie zorganizowanego wydarzenia, gigant z Redmond przygotował prawie półgodziną prezentację wideo, na której mogliśmy zobaczyć długi fragmenty z rozgrywki w Age of Empires IV.

To, co rzuca się w oczy już od pierwszych minut gameplayu, to fakt, że Age of Empires IV będzie w wielu aspektach nawiązywać do poprzednich odsłon. W trakcie rozgrywki gracze będą musieli skupić się na budowaniu baz, szkoleniu żołnierzy, a przede wszystkim zapewnić swojemu ludowi odpowiednie surowce, czyli pożywienie, drewno, kamień i złoto.

W grze pojawia się aż osiem grywalnych frakcji, z czego na ten moment znamy cztery z nich. Są to: Chińczycy, Sułtani (Indie), Mongołowie i Anglicy. Każda z nacji będzie się charakteryzowała unikalnymi budowlami, a także specjalnymi jednostkami bojowymi. Autorzy przewidzieli cztery historyczne scenariusze, które gracze będą mieli okazję ograć w ramach kampanii dla pojedynczego gracza.

Age of Empires IV (fot. Xbox Game Studios)

Ważnym elementem Age of Empires IV ma być oczywiście tryb dla wielu graczy. Twórcy wspominają o dopracowanym systemie matchmakingu, jak i dedykowanym systemie rozgrywek rankingowych.

Premiera jesienią

Microsoft zdradził, że premiera Age of Empires IV planowana jest na jesień 2021 roku. Gra ma być dostępna na Windows 10 poprzez platformę Steam i Xbox Game Pass na PC, gdzie tytuł będzie znajdować się w ramach abonamentu już w dniu debiutu.