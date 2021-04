Microsoft Flight Simulator również na Xbox One? Jest na to szansa!

Gdybym miał podać najbardziej wymagającą grę, jaką ostatnio odpalałem na swoim PC, to bez chwili zastanowienia wymieniłbym Microsoft Flight Simulator. Czy jest więc szansa, że tytuł ten zadebiutuje również na prawie ośmioletniej już konsoli Xbox One? Klasyfikacja PEGI sugeruje nam, że… tak!

Microsoft Flight Simulator kontra Xbox One

Gdy po raz pierwszy zapowiadano Microsoft Flight Simulator, to w przekazach marketingowych chwalono się głównie wersją PC. Jednak co bystrzejsi gracze mogli znaleźć w sieci wzmianki również o wersji na konsole Xbox nowej i starej generacji.

Z czasem informacje o MFS na Xbox One kompletnie ucichły, co jasno sugerowało nam, że Microsoft może zrezygnować z tej wersji gry, ze względu na przestarzałą już specyfikację konsoli Xbox ósmej generacji.

Ostatecznym ciosem była publikacja zwiastuna Microsoft Flight Simulator w wersji na konsole Xbox Series X i Xbox Series S, w którym to w żadnym miejscu nie znajdziemy wzmianki o Xboksie One.

I gdy już posiadacze Xbox One i Xbox One X, powoli godzili się z wizją braku Microsoft Flight Simulator na swoich konsolach, to PEGI wyskoczyło nagle z klasyfikacją symulatora lotnictwa Microsoftu. Gra została oceniona na PEGI 3 – co raczej nie jest żadnym zaskoczeniem, w przeciwieństwie do platformy, na jakiej dokonano klasyfikacji.

Tak, jak pewnie się domyślacie, klasyfikacje wykonano na konsoli Xbox One, co może oznaczać dwie rzeczy. Pierwsza — bardziej pozytywna — sugeruje nam, że Microsoftowi udało się jednak odpowiednio zoptymalizować swój niezwykle zaawansowany technicznie symulator, co byłoby dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ze względu na bardzo powolny już dysk Xboksa One — a to prawdopodobnie właśnie ten komponent konsoli może być największym wrogiem tej wersji Microsoft Flight Simulator.

Nie można jednak wykluczać drugiego scenariusza, który może oznaczać, że… PEGI po prostu się pomyliło i zamiast „Xbox Series X|S” wpisano omyłkowo do klasyfikacji „Xbox One”. Którakolwiek by to opcja jednak nie była, to z pewnością spodziewać się możemy, że już wkrótce Microsoft Flight Simulator wyląduje na konsolach Xbox.

Pytanie tylko, na których modelach dokładnie?