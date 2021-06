Mała przystawka przed E3, czyli Summer Game Fest 2021. Najlepsze dopiero przed nami

Niezastąpiony Geoff Keighley już po raz drugi przywitał graczy w Summer Game Fest, czyli autorskim evencie, który rok temu zastąpił E3 i pozwolił wielu twórcom zapowiedzieć swoje produkcje bez obawy o konkurencyjne pokazy. Dziś jednak, w perspektywie zbliżających się konferencji wielkich studiów, impreza Geoffa wyglądała jak popłuczyny po tym, co reszta wydawców zostawiła na następne dni.

Elden Ring z datą premiery!

Wczorajsza impreza była jedynie otwarciem eventu, który będzie trwał aż do 22 lipca. Choć mniejszych i większych ogłoszeń pojawiło się mnóstwo, trudno nie uznać datę premiery Elden Ring, najnowszej produkcji From Software, za to najważniejsze.

21 stycznia 2022 – tego dnia gracze będą mogli zanurzyć się w Elden Ring, jeśli nie dojdzie do żadnych przesunięć. Zaprezentowany przez Bandai Namco trailer nie pozostawia jednak żadnych złudzeń. Pomimo współpracy z Georgem R.R. Martinem, twórcą Pieśni Lodu i Ognia, gra pozostanie w soulsowych korzeniach studia. Co ciekawe, pozycja zmierza także na poprzednią generację konsol, tj. PS4 oraz Xbox One, więc nie spodziewałbym się w pełni next-genowego doświadczenia.

Dotychczasowa jakość gier studia From Software wskazuje, że wszyscy, którzy uwielbiają rzucać padami z nerwów, będą zachwyceni. Zwłaszcza, że – jak donosi Eurogamer – 15 czerwca Bandai Namco będzie miało o 23:25 czasu polskiego własną prezentację, na której być może zobaczymy jakieś fragmenty rozgrywki z Elden Ring. Krótko mówiąc, jestem za!

Prime Matter, czyli sprawa najwyższej wagi w Koch Media

Od początku czerwca byliśmy nieco podjudzani przez marketing Koch Media, który zapowiadał mnóstwo nowych gier, jakby miała zaraz wydarzyć się jakaś rewolucja. No i rzeczywiście, mała rewolucja jest, ponieważ Koch Media uruchomiło nową markę wydawniczą, czyli Prime Matter.

To tylko potwierdza ogromne ambicje wydawcy, który chciałby zacząć bawić się na E3 z wielkimi chłopcami pokroju Electronic Arts oraz Ubisoftu. Problem polega jednak na tym, że na obecną chwilę nic z tego nie wynika. Owszem, pojawiło się kilka ciekawych zapowiedzi. Dzięki Prime Matter powstają nowe odsłony w seriach PayDay oraz Painkiller, Mount & Blade: Bannerlord ukaże się także na konsolach, a Saber Interactive po fenomenalnym porcie Wiedźmina 3 na Nintendo Switch, pracuje teraz nad przeniesieniem Kingdom Come: Deliverance na tę platformę.

Wydawca zaprezentował także mnóstwo nowych IP, a największą moją uwagę przykuło zdecydowanie Gungrave G.O.R.E, shooter TPP mocno przypominający kultowe Devil May Cry. Tylko no właśnie, większość pokazanych przez wydawcę gier przypomina inne, większe marki z konkretnych gatunków i widać, że podczas E3 Prime Matter wymaga od branży ogromnego kredytu zaufania, zwłaszcza z tak ogromną liczbą nowych marek.

Pozostaje jedynie czekać na konkrety, bo tylko dobrymi grami oraz pozytywnymi ocenami recenzentów nowa marka wydawnicza będzie w stanie zbudować swoją reputację wśród konsumentów. Już jutro o godzinie 21:00 zobaczymy jeszcze więcej konkretów od Prime Matter.

Każdy chce mieć swoje 5.. sekund?

Zaprzyjaźniona redakcja z serwisu Pograne przygotowała zbiór wszystkich wczorajszych trailerów w jednym artykule. Przeglądając te wszystkie filmiki, uderzyło mnie to, jak dziwnym pomysłem jest pchanie się ze wszystkimi zapowiedziami na jeden event. Gracze nie mają dzisiaj tak podzielnej uwagi, przez co zapamiętanie wszystkich gier z chociażby jednego dnia na E3 jest zadaniem nieco karkołomnym.

Hideo Kojima zapowiedział Death Stranding: Director’s Cut, które zmierza ekskluzywnie na PlayStation 5 i w sumie nie wiemy nic więcej na ten temat. Powrót marki Evil Dead zapowiada się na solidną, przemyślaną rozgrywkę sieciową z bohaterami uniwersum Martwego Zła. Nie ma jednak śladu po wyczekiwanym przeze mnie Kena: Bridge of Spirits, lecz być może tytuł pojawi się na innych, nieubłagalnie zbliżających się konferencjach.

Koch Media ze swoimi ogłoszeniami zdecydowanie pożarło wręcz pozostałych wydawców i dzięki temu rozumiem już, jak świetną decyzją było dla EA pokazanie najnowszego Battlefield 2042 dwa dni temu. W porównaniu do reszty udziałowców branży, Elektronicy mieli wtedy pełną uwagę mediów skupioną na sobie.

Widać jednak, że otwarcie Summer Game Fest to dopiero rozgrzewka przed wielkimi ogłoszeniami. Nawet jeśli pojawiali się tam więksi wydawcy, to i tak mają oni zaplanowane swoje konferencje podczas E3, na których pokażą więcej niż u Geoffa Keighleya. Ubisoft, Gearbox, Xbox razem z Bethesdą czy wreszcie Nintendo – to wszystko jeszcze przed nami!