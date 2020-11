Znamy już nową datę premiery Far Cry 6 i prawdopodobny rozmiar gry

Dla graczy, przesunięcia dat premier to już chleb powszedni – wiedzą to, chociażby fani Cyberpunka 2077. Jednak nie tylko CD Projekt Red ma w zwyczaju przesuwać swoje produkcje, bo w tym roku opóźnienia zaliczyła cała masa dużych tytułów, takich jak The Last of Us Part II, The Medium czy Halo Infinite.

A także Far Cry 6, choć ten zadebiutować miał dopiero w przyszłym roku, aczkolwiek Ubisoft już w 2020 postanowił poinformować graczy o zmianie terminu premiery swojej gry. Choć zmiana to może trochę zbyt duże słowo, bo firma po ostatnim przesunięciu daty premiery postanowiła nie ogłaszać jeszcze nowego terminu. Ten jednak wyciekł do sieci i to z całkiem wiarygodnego źródła.

Far Cry 6 – kiedy zagramy?

Nowa data premiery Far Cry 6 dość niespodziewanie pojawiła się w sklepie Microsoftu – fani marki powinni dostać nową część serii już 26 maja 2021 roku. Początkowo gra miała zadebiutować 18 lutego 2021 roku, ale Ubisoft postanowił zrezygnować z tego terminu. Miejmy nadzieję, że kilka dodatkowych miesięcy produkcji wyjdzie Far Cry 6 na dobre.

Poznaliśmy również prawdopodobny rozmiar tego tytułu – ok. 50 GB, co sprawia, że szósta część Far Cry może być największą grą z serii.

Co ważne, gra w przypadku Xboksa będzie wspierać funkcję Smart Delivery. To oznacza, że jeśli kupimy Far Cry 6 na Xboksa, to odpalimy go zarówno na Xboksie One, jak i na Xboksie Series S|X, zyskując bezpłatną aktualizację do ulepszonej wersji gry na nową generację. Podobnie ma być w przypadku PlayStation 4 i PlayStation 5.

Według pierwszych zapowiedzi Ubisoftu, na nowej generacji konsol zagramy w Far Cry 6 w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę – przynajmniej na PlayStation 5 i Xbox Series X. Na razie nie zdradzono jeszcze, w jakiej jakości gra będzie działać na Xbox Series S, ale raczej można się spodziewać rozdzielczości 1080p i również 60 FPS.

Czekacie na Far Cry 6?

