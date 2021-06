Forza Horizon 5 oficjalnie! Meksyk, battle royale, ray tracing i ogromna mapa

I oto jest! Fani gier wyścigowych czekali na zapowiedź Forza Horizon 5 już od dłuższego czasu. Czego możemy się spodziewać po nowej grze Turn 10 Studios i jak wygląda najnowsza Forza w akcji?

Forza Horizon 5 – oficjalny zwiastun

Przedostatnią grą zaprezentowaną na dzisiejszej konferencji Xboksa i Bethesdy, była długo wyczekiwana Forza Horizon 5, której zapowiedź i prezentacja podgrzały atmosferę całego wydarzenia!

Niespełna dwuminutowy zwiastun rozwiał wszelkie wątpliwości — tak, w Forza Horizon 5 zawitamy do Meksyku! Będzie to największa i najbardziej rozbudowana mapa w historii serii, a i sama rozgrywka zaliczy sporo usprawnień. To samo tyczy się oprawy graficznej… ale nie ma co się tu rozwodzić na ten temat, spójrzcie sami na poniższy zwiastun!

Czego możemy dokładnie się spodziewać?

Jeśli po powyższym zwiastunie Wam mało, to mam dobrą informację — twórcy podzielili się znacznie większą ilością szczegółów. Do Forza Horizon 5 zawita między innymi ciekawie wyglądający tryb battle royale, nowe aktywności, ulepszony silnik sieciowy gry, specjalna sztuczna inteligencja, pomagająca nam w komunikacji z innymi graczami, a także specjalny stadion, który pozwoli nam na tworzenie swoich własnych tras i trybów. Spodziewać się więc możemy zatrzęsienia zawartości, do czego zresztą przyzwyczaiła nas Forza Horizon 4.

O dużą liczbę modeli samochodów (a także ich różnorodność) również nie musimy się martwić. A grafika? Jak sami widzicie, możemy spodziewać się fenomenalnej oprawy audiowizualnej, która wykorzysta pełną moc nowych konsol Microsoftu. Ray tracing, wysokiej jakości tekstury, ogromna szczegółowość otoczenia, daleki zasięg widzenia, realistyczne oświetlenie i kolorystyka… zapowiada się prawdziwa uczta dla naszych oczu!

Wszystkie wymienione nowości możecie zobaczyć na poniższym siedmiominutowym materiale.

W przygotowaniu jest również nowa Forza Motorsport, która pojawi się na rynku dopiero za kilka lat.

Kiedy premiera i na jakich platformach?

Forza Horizon 5 zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku, dokładnie 9 listopada 2021. Co ważne, gra już od dnia premiery dostępna będzie w abonamencie Xbox Game Pass!

Na jakich platformach zagramy? Oczywiście na Xbox Series X|S, PC (zarówno w Windows Store, jak i Steam!), a także na… Xbox One! Oczywiście najlepszej jakości grafiki i najwyższej wydajności, spodziewać się możemy na konsolach nowej generacji Microsoftu.

Nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę doczekać się premiery!