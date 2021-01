Among Us nadal cieszy się ogromną popularnością. W ciągu jednego miesiąca sprzedano 3,2 miliona kopii gry na Nintendo Switch!

Wielu graczom (tym i mnie) wydawać by się mogło, że popularność gry Among Us od jakiegoś czasu zaczęła mocno spadać. Jak się jednak okazuje – nic bardziej mylnego. W ciągu zaledwie jednego miesiąca na konsoli Nintendo Switch rozeszło się… 3,2 miliona kopii gry studia InnerSloth.

Among Us cieszy się ogromną popularnością na Nintendo Switch!

Jak przeczytać możemy na stronie superdataresearch.com, świeżo wydany port Among Us na konsolę Nintendo Switch sprzedaje się dosłownie jak świeże bułeczki. W ciągu zaledwie jednego miesiąca sprzedano aż 3,2 miliona egzemplarzy gry na konsoli Japończyków!

Among Us zadebiutowało na eShopie 15 grudnia 2020 roku w cenie 17,20 złotych. Warto tu dodać, że gra ciągle jest wspierana i rozwijana, w najbliższym czasie ma pojawić się w niej między innymi nowa mapa. W 2021 roku przewidziana jest również port Among Us na konsole Xbox.

Sukces Among Us = sukces Nintendo Switch Online?

Podejrzewam, że i samo Nintendo musi się niezwykle cieszyć ze sprzedażowego sukcesu Among Us. I nie chodzi tu nawet o same zyski ze sprzedaży gry (te paradoksalnie wcale nie muszą być takie duże, patrząc na niską cenę tego tytułu), a o to, że do działania gry wymagana jest płatna subskrypcja Nintendo Switch Online.

Nie mamy co prawda żadnych oficjalnych danych na ten temat, ale podejrzewam, że liczba abonentów Nintendo Switch Online musiała znacząco zwiększyć się w ciągu ostatniego miesiąca, ze względu na ogromną popularność Among Us na tej platformie.

Największą popularnością Among Us cieszyło się w listopadzie zeszłego roku, kiedy to popularność gry była prawie 3-krotnie większa od Robloxa, który, jeśli chodzi o liczbę graczy, nadal bije wszelkie rekordy.

A czy Wy gracie jeszcze w Among Us?