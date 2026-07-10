Wiemy, kiedy seria Oppo Reno 16 pojawi się w Polsce. Czy warto czekać? I tak, i nie

Polski oddział marki Oppo oficjalnie zapowiedział dziś, że najnowsza seria Oppo Reno 16 trafi do sprzedaży w Polsce. Podano również termin polskiej premiery. Czy warto czekać na nowe renówki?

Seria Oppo Reno 16 zmierza do Polski. Jakie smartfony będą dostępne w Polsce?

Seria Oppo Reno 16 została zaprezentowana w Chinach w maju 2026 roku. Bardzo szybko, bo już w czerwcu 2026 roku smartfony z rodziny Oppo Reno 16 trafiły do sprzedaży w Europie, ale nie w samej Polsce. Polska premiera również jednak jest przewidziana.

Dziś polski oddział marki oficjalnie zapowiedział, że seria Oppo Reno 16 zadebiutuje w Polsce pod koniec sierpnia 2026 roku. Do sprzedaży w kraju nad Wisłą trafią cztery modele:

Oppo Reno 16 Pro 5G (12/512 GB),

Oppo Reno 16 5G (8/256 GB i 8/512 GB),

Oppo Reno 16 FS 5G (8/512 GB)

oraz Oppo Reno 16 F 5G (8/256 GB).

Oppo Reno 16 i Reno 16 Pro (fot. Oppo)

Ponadto w polskich sklepach pojawi się również akcesorium Oppo Bubble, które można przyczepić magnetycznie do plecków smartfona, aby mieć podgląd kadru z tylnego aparatu.

Czy warto czekać na premierę smartfonów z serii Oppo Reno 16 w Polsce? I tak, i nie

Smartfony z serii Oppo Reno 16 to przyzwoicie wyposażone średniaki, które będą godne zainteresowania, ponieważ spełnią oczekiwania klientów, do jakich są kierowane.

Oppo Reno 16 Pro Oppo Reno 16 Oppo Reno 16 FS Oppo Reno 16 F Wyświetlacz 6,32 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

144 Hz,

do 1800 nitów (HBM) 6,32 cala,

AMOLED, 2640×1216 pikseli,

120 Hz,

do 1800 nitów (HBM) 6,57 cala,

AMOLED,

2372×1080 pikseli,

120 Hz,

do 1400 nitów (HBM) 6,57 cala,

AMOLED,

2372×1080 pikseli,

120 Hz,

do 1400 nitów (HBM) Procesor MediaTek Dimensity 8550 Super (4 nm; 3,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; 2,8 GHz) MediaTek Dimensity 7300-Energy (4 nm; 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 7300-Energy (4 nm; 2,5 GHz) RAM 12 GB (LPDDR5X) 8 GB (LPDDR5X) 8 GB (LPDDR4X) 8 GB (LPDDR4X) Pamięć masowa 512 GB (UFS 3.1) 512 GB (UFS 3.1) 512 GB (UFS 3.1) 256 GB (UFS 3.1) Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 80 W 6000 mAh,

ładowanie do 80 W 6500 mAh,

ładowanie do 45 W 6500 mAh,

ładowanie do 45 W Aparaty z tyłu – 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) z AF 50 Mpix (f/2.0) z AF 50 Mpix (f/2.0) z AF 50 Mpix (f/2.0) z AF Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 151,21×72,42×8,2-8,36 mm 151,21×72,42×8,22-8,36 mm 158,16×74,93×8,44-8,58 mm 158,16×74,93×8,44-8,58 mm Waga 185-189 gramów 177-188 gramów 194-196 gramów 194-196 gramów Odporność IP68 IP68 IP68 IP68

Barierą dla klientów mogą jednak okazać się ceny, które w Europie są bardzo wysokie:

Oppo Reno 16 Pro 5G (12/512 GB) – 1099 euro (równowartość około 4780 złotych), w promocji 899 euro (~3910 złotych),

Oppo Reno 16 5G (8/512 GB) – 899 euro (~3910 złotych), w promocji 799 euro (~3475 złotych),

Oppo Reno 16 FS 5G (8/512 GB) – 799 euro (~3475 złotych), w promocji 649 euro (~2820 złotych),

Oppo Reno 16 F 5G (8/256 GB) – 699 euro (~3040 złotych), w promocji 549 euro (~2390 złotych).

Dla porównania, tyle kosztowały smartfony z serii Oppo Reno 15 w Polsce w momencie premiery:

Oppo Reno 15 Pro (12/512 GB) – 3299 złotych,

Oppo Reno 15 (8/512 GB) – 2799 złotych,

Oppo Reno 15 FS 5G (8/512 GB) – 1799 złotych,

Oppo Reno 15 F 5G (8/256 GB) – 1599 złotych.

Różnica jest zatem ogromna i jeżeli ceny smartfonów serii Oppo Reno 16 w Polsce będą podobne jak w Europie, to producent będzie musiał mocno nagimnastykować się, aby przekonać klientów do zakupu.