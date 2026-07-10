Wiemy, kiedy seria Oppo Reno 16 pojawi się w Polsce. Czy warto czekać? I tak, i nie

Polski oddział marki Oppo oficjalnie zapowiedział dziś, że najnowsza seria Oppo Reno 16 trafi do sprzedaży w Polsce. Podano również termin polskiej premiery. Czy warto czekać na nowe renówki?
Seria Oppo Reno 16 zmierza do Polski. Jakie smartfony będą dostępne w Polsce?
Seria Oppo Reno 16 została zaprezentowana w Chinach w maju 2026 roku. Bardzo szybko, bo już w czerwcu 2026 roku smartfony z rodziny Oppo Reno 16 trafiły do sprzedaży w Europie, ale nie w samej Polsce. Polska premiera również jednak jest przewidziana.
Dziś polski oddział marki oficjalnie zapowiedział, że seria Oppo Reno 16 zadebiutuje w Polsce pod koniec sierpnia 2026 roku. Do sprzedaży w kraju nad Wisłą trafią cztery modele:
- Oppo Reno 16 Pro 5G (12/512 GB),
- Oppo Reno 16 5G (8/256 GB i 8/512 GB),
- Oppo Reno 16 FS 5G (8/512 GB)
- oraz Oppo Reno 16 F 5G (8/256 GB).
Ponadto w polskich sklepach pojawi się również akcesorium Oppo Bubble, które można przyczepić magnetycznie do plecków smartfona, aby mieć podgląd kadru z tylnego aparatu.
Czy warto czekać na premierę smartfonów z serii Oppo Reno 16 w Polsce? I tak, i nie
Smartfony z serii Oppo Reno 16 to przyzwoicie wyposażone średniaki, które będą godne zainteresowania, ponieważ spełnią oczekiwania klientów, do jakich są kierowane.
|Oppo Reno 16 Pro
|Oppo Reno 16
|Oppo Reno 16 FS
|Oppo Reno 16 F
|Wyświetlacz
|6,32 cala,
AMOLED,
2640×1216 pikseli,
144 Hz,
do 1800 nitów (HBM)
|6,32 cala,
AMOLED, 2640×1216 pikseli,
120 Hz,
do 1800 nitów (HBM)
|6,57 cala,
AMOLED,
2372×1080 pikseli,
120 Hz,
do 1400 nitów (HBM)
|6,57 cala,
AMOLED,
2372×1080 pikseli,
120 Hz,
do 1400 nitów (HBM)
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8550 Super (4 nm; 3,4 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; 2,8 GHz)
|MediaTek Dimensity 7300-Energy (4 nm; 2,5 GHz)
|MediaTek Dimensity 7300-Energy (4 nm; 2,5 GHz)
|RAM
|12 GB (LPDDR5X)
|8 GB (LPDDR5X)
|8 GB (LPDDR4X)
|8 GB (LPDDR4X)
|Pamięć masowa
|512 GB (UFS 3.1)
|512 GB (UFS 3.1)
|512 GB (UFS 3.1)
|256 GB (UFS 3.1)
|Akumulator
|6000 mAh,
ładowanie do 80 W
|6000 mAh,
ładowanie do 80 W
|6500 mAh,
ładowanie do 45 W
|6500 mAh,
ładowanie do 45 W
|Aparaty z tyłu
|– 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;
– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny
|– 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;
– 50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny
|– 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|– 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw;
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|Aparat z przodu
|50 Mpix (f/2.0) z AF
|50 Mpix (f/2.0) z AF
|50 Mpix (f/2.0) z AF
|50 Mpix (f/2.0) z AF
|Łączność
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
|Wymiary
|151,21×72,42×8,2-8,36 mm
|151,21×72,42×8,22-8,36 mm
|158,16×74,93×8,44-8,58 mm
|158,16×74,93×8,44-8,58 mm
|Waga
|185-189 gramów
|177-188 gramów
|194-196 gramów
|194-196 gramów
|Odporność
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
Barierą dla klientów mogą jednak okazać się ceny, które w Europie są bardzo wysokie:
- Oppo Reno 16 Pro 5G (12/512 GB) – 1099 euro (równowartość około 4780 złotych), w promocji 899 euro (~3910 złotych),
- Oppo Reno 16 5G (8/512 GB) – 899 euro (~3910 złotych), w promocji 799 euro (~3475 złotych),
- Oppo Reno 16 FS 5G (8/512 GB) – 799 euro (~3475 złotych), w promocji 649 euro (~2820 złotych),
- Oppo Reno 16 F 5G (8/256 GB) – 699 euro (~3040 złotych), w promocji 549 euro (~2390 złotych).
Dla porównania, tyle kosztowały smartfony z serii Oppo Reno 15 w Polsce w momencie premiery:
- Oppo Reno 15 Pro (12/512 GB) – 3299 złotych,
- Oppo Reno 15 (8/512 GB) – 2799 złotych,
- Oppo Reno 15 FS 5G (8/512 GB) – 1799 złotych,
- Oppo Reno 15 F 5G (8/256 GB) – 1599 złotych.
Różnica jest zatem ogromna i jeżeli ceny smartfonów serii Oppo Reno 16 w Polsce będą podobne jak w Europie, to producent będzie musiał mocno nagimnastykować się, aby przekonać klientów do zakupu.