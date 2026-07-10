Smartfon idealny? W przystępnej cenie oferuje atrakcyjną specyfikację

Do sprzedaży w Polsce trafił smartfon Vivo V70 Lite 5G, który w przystępnej cenie oferuje w pełni satysfakcjonującą znaczącą część klientów specyfikację techniczną.

Smartfon Vivo V70 Lite 5G ma wszystko, co potrzeba większości użytkowników

Oczywiście, że flagowe smartfony są najlepsze, jednak w rzeczywistości większość klientów zwyczajnie tego nie potrzebuje na co dzień. W zupełności wystarczy im przyzwoicie wyposażony średniak, a takim właśnie jest smartfon Vivo V70 Lite, który zadebiutował w czerwcu 2026 roku.

Model ten został wyposażony w przyzwoity wyświetlacz – AMOLED Q10 Plus o przekątnej 6,77 cala i rozdzielczości Full HD+ 2392×1080 pikseli (387 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, który obsługuje paletę barw DCI-P3 i osiąga jasność do 3000 nitów.

Vivo V70 Lite 5G (źródło: Vivo)

Smartfon Vivo V70 Lite 5G ma też akumulator o dużej pojemności, bo 6500 mAh, który na dodatek można ładować przewodowo z mocą nawet 90 W, aczkolwiek trzeba kupić własnym sumptem ładowarkę o takiej mocy, gdyż producent nie dodaje jej w zestawie. Obsługiwane jest także ładowanie obejściowe.

Właściciele tego urządzenia powinni być zadowoleni również z zaplecza fotograficznego, jako że smartfon Vivo V70 Lite 5G ma na przodzie aparat o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.45, natomiast na tyle aparat główny z 50 Mpix sensorem Sony IMX882, f/1.79 i 2x zoomem bezstratnym oraz 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i f/2.2.

Na pokładzie znajdują się również procesor MediaTek Dimensity 7400-Turbo 2,6 GHz (4 nm) wraz z 6 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1, a także moduł NFC, ekranowy czytnik linii papilarnych (optyczny), głośniki stereo i system Android 16 z nakładką OriginOS 6.

Smartfon Vivo V70 Lite 5G ma wymiary 163,77×76,28×7,59 mm, waży 194 gramy i cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP65.

Smartfon Vivo V70 Lite 5G jest dostępny teraz w niższej cenie

Regularna cena Vivo V70 Lite 5G została ustalona w Polsce na 1699 złotych, ale do 30 lipca 2026 roku można go kupić za 1499 złotych.

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