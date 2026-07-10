Seria Samsung Galaxy S26 odniosła historyczny sukces. Firma zwiększa produkcję

Zaprezentowane 25 lutego 2026 roku smartfony Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, pomimo wysokich cen – w większości przypadków wyższych niż bezpośrednich poprzedników, odniosły historyczny sukces. Koreańczycy zwiększają produkcję swoich najnowszych flagowców.

Seria Samsung Galaxy S26 odniosła historyczny sukces

Według informacji, podawanych przez południowokoreański serwis EInfoMax, seria Samsung Galaxy S26 jest najlepiej sprzedającą się linią Galaxy S w historii w Korei Południowej. W trakcie przedsprzedaży, która trwała zaledwie 7 dni, klienci zamówili 1,35 miliona egzemplarzy najnowszych flagowców, co stanowi obecny rekord.

Dotychczasowy należał do serii Samsung Galaxy S25 – klienci w Korei Południowej zamówili łącznie 1,3 miliona sztuk, jednak w jej przypadku przedsprzedaż trwała aż 11 dni. W 2026 roku najnowsze flagowce Samsunga sprzedawały się zatem nie tylko lepiej, ale też znacznie szybciej.

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

W ciągu 3 miesięcy od premiery sprzedaż całej rodziny Samsung Galaxy S26 miała natomiast przekroczyć 3 miliony egzemplarzy. W tym przypadku także przebiła poprzednią generację, która potrzebowała aż pół roku, żeby przekroczyć próg 3 milionów sprzedanych sztuk.

Nie powinno być dla nikogo niespodzianką, że najlepiej sprzedającym się modelem był smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra, którego wybrało aż ~70% klientów. Do jego największej popularności w dużej mierze przyczyniła się dostępna tylko w tym modelu funkcja Privacy Display.

Samsung przyspiesza produkcję smartfonów z serii Galaxy S26

Z kolei portal ETNews donosi, że Samsung zamierza wyprodukować w lipcu 2026 roku ponad 1,5 miliona egzemplarzy flagowych smartfonów z rodziny Galaxy S26, podczas gdy wcześniejszym celem był 1 milion sztuk Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra.

Powodem jest znacznie większy popyt na najnowszą generację, spowodowany m.in. obawami klientów. Wiele osób spodziewa się bowiem, że nowsza seria Galaxy S27 będzie jeszcze droższa z uwagi na bardzo wysokie ceny pamięci. Nie można też wykluczyć, że do momentu jej premiery Koreańczycy podniosą cenę modeli z linii Galaxy S26, skoro w kwietniu 2026 roku Samsung podniósł ceny składanych smartfonów Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE.