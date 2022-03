Samsung zapowiada premierę nowych Galaxy. Innowacje dla wszystkich

Samsung zaanonsował już pierwsze smartfony z serii Galaxy A (zob. Galaxy A13 i Galaxy A23), ale wciąż czekamy na jeszcze kilka innych modeli – Galaxy A33, Galaxy A53 i Galaxy A73. Producent oficjalnie zapowiedział, kiedy je zaprezentuje.

Samsung zapowiada premierę nowych Galaxy

O nowych smartfonach z serii Galaxy A mówi się od dawna. Poprzednia generacja została zaprezentowana 17 marca 2021 roku i właśnie okazuje się, że kolejna zadebiutuje dokładnie rok później, 17 marca 2022 roku. Według deklaracji producenta, seria Galaxy A jest najpopularniejszą kategorią smartfonów Samsunga i przewodzi demokratyzacji innowacji Galaxy.

Co to oznacza? Smartfony z serii Galaxy A są bardziej przystępne cenowo niż flagowe modele, a dają dostęp do tych samych lub podobnych funkcji. Dzięki temu są one dostępne dla znacznie większego grona klientów. Według deklaracji Samsunga, nowe urządzenia z serii Galaxy A zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniły pełne doświadczenie, którego ludzie oczekują od smartfonów.

Konferencja, w trakcie której producent z Korei Południowej oficjalnie zaprezentuje nowe modele z linii Galaxy A, rozpocznie się 17 marca 2022 roku o godzinie 15:00 czasu polskiego i będzie ją można obejrzeć na oficjalnym koncie Samsunga w serwisie YouTube. Bezpośredni link do streamu nie jest jeszcze dostępny.

17 marca 2022 roku spodziewamy się zobaczyć trzy modele: Galaxy A33, Galaxy A53 i Galaxy A73. Według nieoficjalnych doniesień, pierwszy z ww. smartfonów otrzyma 6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, procesor MediaTek Dimensity 720, cztery aparaty na panelu tylnym (48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix), akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 15 W i system Android 11.

Samsung Galaxy A33 (źródło: OnLeaks)

Samsung Galaxy A53 będzie natomiast miał 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli 120 Hz z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, procesor z modemem 5G (2x 2,4 GHz + 6x 1,8 GHz), od 6 GB do 8 GB RAM, przynajmniej 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 1 TB), aparat 32 Mpix na przodzie i zestaw 64 Mpix OIS + 12 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix na tyle, moduł NFC i akumulator 5000 mAh ze wsparciem dla 25 W ładowania. Smartfon ma ważyć 189 gramów i pracować na systemie Android 12.

Samsung Galaxy A53 5G (fot. WinFuture)

Ostatni z oczekiwanych smartfonów, Samsung Galaxy A73, zaoferuje z kolei 6,7-calowy ekran AMOLED Full HD+ 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 750G, cztery aparaty na tyle (108 Mpix z OIS + 12 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix) i akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie 25 W). Urządzenie wyjedzie z fabryki z systemem Android 12.