Samsung Galaxy A73 coraz bliżej. Będzie atrakcyjnym smartfonem

Samsung zaprezentował już pierwsze smartfony z nowej generacji serii Galaxy A (Galaxy A13 i Galaxy A23), ale wciąż wypatrujemy premiery najbardziej wyczekiwanych modeli, szczególnie że Galaxy A52 5G i Galaxy A52s 5G okazały się prawdziwymi hitami. Nadchodzący Samsung Galaxy A73 również będzie miał czym kusić klientów.

Reklama

Samsung Galaxy A73 będzie atrakcyjnym smartfonem

Chodzą słuchy, że Samsung zaprezentuje nowe smartfony z serii Galaxy A już w tym miesiącu. Każdy dzień może zatem przynieść informację o ich oficjalnej premierze, lecz na razie wciąż mamy do dyspozycji tylko liczne, nieoficjalne doniesienia. Te na temat Galaxy A73 brzmią jednak bardzo obiecująco. Klienci na pewno zainteresują się tym modelem.

źródło: 91mobiles

W sieci pojawiło się kilka grafik, które – jak się podejrzewa – przedstawiają właśnie Galaxy A73. Pod względem designu nie będzie rewolucji – smartfon ma być bardzo podobny do swojego bezpośredniego poprzednika, tj. Galaxy A72, a także innych modeli z serii Galaxy A. Więcej zmian zajdzie natomiast we wnętrzu.

Reklama

Przede wszystkim Samsung Galaxy A73 będzie obsługiwał sieć piątej generacji dzięki zastosowaniu procesora Qualcomm Snapdragon 750G z modemem 5G. Dla przypomnienia, Galaxy A72 trafił na rynek tylko w wersji, która nie zapewnia wsparcia dla technologii 5G (ma ona na pokładzie układ Qualcomm Snapdragon 720G).

Do sieci przedostała się także grafika, która zdradza część specyfikacji Galaxy A73. Wynika z niej, że na przodzie smartfona, w okrągłym otworze pośrodku górnej części wyświetlacza, znajdzie się aparat o rozdzielczości 32 Mpix. Na tyle natomiast cztery: 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, 5 Mpix do zdjęć makro i 5 Mpix do pomiaru głębi.

Dla przypomnienia, Galaxy A72 oferuje tzw. teleobiektyw z 3x zoomem optycznym i 30x zoomem cyfrowym. Na pokładzie Galaxy A73 go jednak zabraknie. Niewykluczone, że Samsung zdecydował się na taki krok, aby zrekompensować dodatkowe koszty, które pociągnęło za sobą zastosowanie procesora z modemem 5G.

źródło: 91mobiles

Widoczna powyżej grafika zdradza też, że Samsung Galaxy A73 będzie miał port USB-C, ale 3,5 mm złącza słuchawkowego już nie. Nie widać również informacji o czytniku linii papilarnych, więc spodziewamy się, że znajdzie się on pod ekranem AMOLED, który ma mieć przekątną 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+. Do tego nie powinno zabraknąć funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością przynajmniej 90 Hz.

Pozostała specyfikacja Galaxy A73 nie jest znana, podobnie jak cena. Dla przypomnienia, Samsung Galaxy A72 kosztował na start w Polsce od 1999 złotych za wersję 6 GB/128 GB (za wariant 8 GB/256 GB Samsung życzył sobie 2299 złotych).