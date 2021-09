Aparat 108 Mpix w średniaku? Żadna nowość, ale dopiero przyszła pora na Samsunga i jego Galaxy A73

W ostatnich latach, smartfony ze średniej półki cenowej dziedziczą coraz więcej zaawansowanych funkcji od modeli flagowych. Wśród nich aparaty, których jakość konsekwentnie się poprawia. Obecność matryc o rozdzielczości 108 Mpix była kolejnym krokiem w tym kierunku. Wszystko wskazuje na to, że właśnie po to rozwiązanie sięgnie Samsung, wprowadzając na rynek najmocniejszy smartfon serii A – Samsung Galaxy A73.

Samsung musi gonić

W kwestii możliwości fotograficznych, na średniaki Samsunga nie można narzekać. Jak na swoją cenę oferują dobre, jeśli nie bardzo dobre, możliwości w zupełności wystarczające do osiągania zadowalających efektów przy dobrym oświetleniu. Sęk w tym, że chińska konkurencja wcale nie miała zamiaru odpuszczać i zdecydowała się na ruch, na który Koreańczycy po prostu musieli odpowiedzieć – w średniakach wylądowały matryce o rozdzielczości 108 Mpix.

Reklama

Najciekawszymi tego typu smartfonami, w których spotkać można właśnie taką matrycę, są realme 8 Pro i Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Skoro więc zamierzony efekt został osiągnięty, Samsungowi nie pozostało nic, jak tylko pójść tą samą drogą.

Te smartfony mają już aparaty 108 Mpix. Pora na Galaxy A73

Przyszłoroczne Galaxy A mogą zaskoczyć możliwościami

W ostatnich dniach nie milkną pogłoski odnośnie podzespołów, jakie mają znaleźć się w nowych smartfonach serii Samsung Galaxy A. Mowa między innymi o plotce, że wszystkie smartfony z rodziny Galaxy A, będą wyposażone w aparaty główne z optyczną stabilizacją obrazu, a także o tym, że przynajmniej niektóre z nich wykorzystają zupełnie nowe układy Samsung Exynos, w których GPU zaprojektowała firma AMD.

Jeśli wszystko to, o czym teraz się spekuluje, okaże się prawdą, Samsung Galaxy A73 będzie naprawdę łakomym kąskiem. Bardzo wysoka wydajność i aparat o rozdzielczości 108 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, mogą przyciągnąć wzrok nabywców w kierunku właśnie tego modelu.

Samsung Galaxy A73 – taki może być

To wciąż tylko suma pogłosek, a wszystko może się jeszcze zmienić, dlatego do sugerowanej specyfikacji technicznej Galaxy A73, na tę chwilę, nie należy się przywiązywać. Poza wspomnianym aparatem głównym i układem SoC (choć tu równie często pojawiają się pogłoski o którymś Snapdragonie serii 700), najwyższy model z serii Galaxy A zaoferować ma baterię z szybkim ładowaniem przewodowym, 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na dane użytkownika, wyświetlacz Super AMOLED o ponadstandardowej częstotliwości odświeżania i normę odporności IP67. Naturalnie, systemem operacyjnym będzie Android 12 z nakładką One UI 4.0.

Nie wiemy, jak będzie wyglądał Galaxy A73, dlatego wrzucamy zdjęcie poprzednika

Czyżby seria Samsung Galaxy A, a zwłaszcza model A73 miały się okazać ciekawszymi smartfonami niż te obecnie sprzedawane? Byłoby bardzo miło, zwłaszcza że wydaje się, że seria Galaxy M w najbliższym czasie przeżyje regres.

W oczekiwaniu na debiut Galaxy A73 zapraszamy na materiał porównawczy dwóch średniaków, które już teraz oferują aparaty z rozdzielczością 108 Mpix:

grafika główna: Samsung Galaxy A72